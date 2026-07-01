Il 18 settembre 2026 TEDx torna a Bologna, ospitato all’Antoniano

BOLOGNA – TED x in autunno sarà a Bologna, città che da secoli insegna a pensare, discutere e costruire futuro, e lo fa con una vocazione di sensibilizzazione verso i progetti sociali di Antoniano. Il programma di TEDx, che ha l’obiettivo di riunire intere comunità in ascolto di relatori che trattano grandi temi di interesse collettivo, nel 2026 approda nel capoluogo emiliano, e sceglie una location dal fascino unico e dalla storia straordinaria: lo Studio TV dell’Antoniano. L’appuntamento si terrà venerdì 18 settembre 2026: gli interventi (della durata di 18 minuti a relatore, secondo la formula di TEDx) saranno dalle 18:00 alle 20:00, mentre a seguire si terrà la cena, dalle 20:30 alle 22:00. Il tema scelto per questa edizione di TEDx Bologna è Sognatori, in omaggio a chi trasforma le idee in realtà e osa immaginare il futuro. Lo studio TV di Antoniano, da dove si trasmette lo Zecchino d’Oro, si prepara quindi a ospitare un grande evento per tutta la comunità, che unisce passione e innovazione, realtà e sogni.

Curatore di TEDx Bologna – Sognatori, è Vittorio Martinelli, manager e imprenditore, che ha costruito la sua carriera in contesti complessi tra tecnologia, innovazione e leadership, ricoprendo ruoli di responsabilità a livello nazionale e internazionale. Con Sognatori porta sul palco storie autentiche, visioni coraggiose e percorsi non convenzionali, convinto che sognare non significhi evadere dalla realtà, ma assumersi la responsabilità di immaginare e costruire futuro, insieme.

“Il ritorno di TEDx Bologna rappresenta molto più di un evento: è un segnale concreto di energia, visione e responsabilità verso la nostra comunità,” afferma Vittorio Martinelli, titolare della licenza TEDx Bologna, manager, padre, bolognese di adozione e amico sostenitore di Antoniano. “Con il tema ‘Sognatori’ vogliamo dare spazio a idee che ispirano e a persone che hanno il coraggio di trasformarle in realtà. La scelta di collaborare con Antoniano di Bologna nasce dalla volontà di dare un impatto reale e tangibile: sostenere chi accoglie senza giudicare e lavora ogni giorno per gli altri. Bologna ha sempre avuto una vocazione naturale all’innovazione e al confronto, e TEDx vuole esserne ancora una volta catalizzatore.”

Tanti i grandi ospiti che interverranno come speakers della serata, alternandosi sul palco: Lorenzo De Silvestri, Calciatore, Capitano BFC, Simonetta Iarlori, Director People & Organization AS Roma, Muhannad Al Salhi, CEO di Engel & Volkers Italia, Chiara Lovato, Product Manager Ducati Motor Holding, Marco Ceresa, Group CEO Randstad Italia, Andrea Lipparini, PhD, Professore Ordinario Università di Bologna, Associate Dean Bologna Business School, Scrittore, Max Mariola, Chef, food influencer, imprenditore e sportivo, Marcello Majonchi, Chief Product Officer Arduino, Former DocuSign, VP & Amazon GM, Investor & Board Member, Lorenza Guerra Seragnoli, Presidente e Fondatore LGS SportLab.

SOGNATORI

La serata bolognese e il tema scelto nascono da lontano, dal sogno di Padre Ernesto, fondatore dell’Antoniano, che immaginò uno spazio capace di accogliere, ispirare e trasformare vite. Oggi quella visione continua, e prende forma in una magica serata che a quel sogno si ispira: TEDx approda così in Antoniano a Bologna, perché ogni cambiamento nasce da qualcuno che ha smesso di avere paura di sognare ad alta voce. I Sognatori – tema del TEDx di settembre – sono coloro che trasformano le idee in realtà, che non aspettano il momento perfetto, ma iniziano, che immaginano strade nuove e le percorrono senza lasciarsi frenare dal giudizio degli altri. In un tempo che chiede conformità e certezze, TEDx 2026 a Bologna intende celebrare chi osa, chi crea, chi dà forma alle visioni con passione, disciplina e responsabilità, non eroi irraggiungibili, ma persone reali che hanno scelto di credere nelle proprie idee.

TED è un’organizzazione no-profit, che, dalla prima conferenza del 1984, ha l’obiettivo di diffondere idee di valore in tutto il mondo, trattando una grandissima varietà di argomenti, dalla scienza, al business, alle tematiche globali, in più di 117 lingue. I relatori sul palco sono invitati a raccontare le proprie idee e intuizioni in un intervento di massimo 18 minuti. TEDx è un programma di TED, che consiste in una serie di eventi locali, organizzati in modo indipendente in tutto il mondo, con l’obiettivo di riunire comunità, organizzazioni, individui che possano vivere un’esperienza simile a quella proposta da TED.

TEDx a Bologna in Antoniano

L’edizione 2026 del TEDx Bologna sarà il primo TEDx nel nostro capoluogo a svolgersi in un luogo differente, un luogo di solidarietà e musica che da sempre celebra i sogni. Partecipare è quindi occasione conoscere i progetti che da Padre Ernesto, fondatore storico dell’Antoniano, a Giampaolo Cavalli, direttore oggi, si sono evoluti per rispondere ai bisogni delle persone. Inoltre, TEDx è un’esperienza che può cambiare il modo di pensare di ognuno, che permette di conoscere persone, scambiare opinioni e contatti, e condividere emozioni.

“Accogliere TEDx Bologna all’Antoniano, nello studio TV dello Zecchino d’Oro, significa far incontrare una storia nata da un sogno con un appuntamento dedicato proprio ai sognatori. Antoniano nasce dal sogno di Padre Ernesto che voleva creare un luogo capace di accogliere, educare, dare voce ai più piccoli e restituire speranza a chi vive momenti di difficoltà. – racconta fra Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano – Crediamo che il sogno sia un motore di vita importante, perché apre prospettive, genera futuro e permette di guardare il domani con speranza. Siamo grati a Vittorio Martinelli, carissimo amico di Antoniano, per aver immaginato che questo appuntamento potesse trovare casa nei nostri spazi, portando nella nostra città un’esperienza capace di ispirare la comunità e dare forza alle idee.”

Aziende già sponsor dell’evento

Ascom, Nimai, il Resto del Carlino (media partner), Zaccanti Spa, Asterix srl, Banca di Bologna, Cartwright Pescatore, C.M. Surface Treatment S.r.l., Crif Spa, FNDX S.r.l., Macron Spa, Reebok, Umberto Cesari, 24bottles, Alce Nero, Ardora AI, Design valley, Cromo Nichel, Dino Corsini, Fcj Group Srl, Fit Academy, G.D., Inmode, J Invest, Matteiplast, Gruppo Montenegro, Novalux, Onluce, Sli Hub, Studio legale villa, Tieffe srl, We Executive, Weberia.

“NIMAI è al fianco di TEDx Bologna perché si riconosce in una visione comune: credere nelle idee che creano valore e prendersi la responsabilità di realizzarle. Essere partner di questa iniziativa e sostenere l’Antoniano, significa contribuire a un progetto culturale che parla di futuro, comunità e coraggio.” afferma Tommaso Stefani, fondatore e Amministratore Delegato di NIMAI;

“Sostenere TEDx Bologna significa sostenere un’idea di futuro che nasce dal coraggio di immaginare. Come Zaccanti S.p.A., crediamo profondamente nel valore dei sognatori: persone che non si limitano ad osservare il cambiamento, ma lo generano, lo guidano, lo rendono concreto. In una città come Bologna, che da secoli è laboratorio di pensiero e innovazione, questa iniziativa rappresenta un segnale forte e necessario, un modo per unire visione e responsabilità, ispirazione e impatto reale. Ma partecipare a questo evento significa anche sostenere i progetti dell’Antoniano di Bologna, realtà che ogni giorno traduce i sogni in aiuto concreto per famiglie e persone in difficoltà. È in questo intreccio tra visione e responsabilità, tra ispirazione e solidarietà, che Zaccanti sceglie di esserci!” afferma Salvatore Bocchetti, CEO di Zaccanti S.p.A.

ANTONIANO di Bologna chi è e cosa fa

Antoniano, oggi diretto da Fr. Giampaolo Cavalli, nasce nel 1954 a Bologna dal desiderio di Padre Ernesto Caroli di mettersi al servizio dei più svantaggiati, valorizzando in parallelo il talento dei più giovani. Alla distribuzione di pasti caldi presso la mensa di Bologna e alle attività di sostegno per i più bisognosi, si affiancano lo Zecchino d’Oro (1959) e il Piccolo Coro dell’Antoniano (1963), intitolato alla sua fondatrice Mariele Ventre: due realtà nate dal desiderio di diffondere valori quali solidarietà, accoglienza, fraternità e cura per gli altri e per la terra. Grazie alle attività dello Zecchino d’Oro, di tanti generosi donatori e preziosi volontari, negli anni è stato possibile sostenere i numerosi progetti sociali di Antoniano e ampliare la rete di mense francescane che, in Italia e nel mondo, offrono pasti e cure attraverso la campagna “Operazione Pane”. Attualmente si contano 20 mense nella Penisola, 1 in Siria, 3 in Ucraina e 1 in Romania. Musica e solidarietà trovano spazio anche nelle attività del Centro Terapeutico aperto a Bologna negli anni Ottanta, dove, attraverso un approccio multidisciplinare, si accompagnano e supportano bambini con diverse fragilità per favorirne lo sviluppo fisico e cognitivo. Oltre al Pane per chi è affamato, l’Antoniano realizza diverse iniziative culturali, proponendosi come connettore e strumento di coesione sociale, per riprendere a immaginare il futuro e per farlo come atto di benessere, connessione, cur