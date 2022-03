Il 12 marzo parte “Il Salotto della Musica” con la collaborazione di Sonos Music Records della Maffucci Music

EMILIA ROMAGNA – Inizia sabato 12 marzo alle ore 18 Il Salotto della Musica, in onda ogni sabato fino al 14 maggio compreso, su RADIO ITALIA ANNI 60 TV (canale 81 in Emilia Romagna).

In ogni puntata, della durata di 25 minuti l’una, conosceremo tre cantanti emergenti a cui lo storico conduttore del gruppo 7 GOLD, Mirco Realdini, farà una breve intervista per poi mostrare i loro ultimi videoclip. La Sonos Music Records della Maffucci Music, in accordo con la produzione del conduttore, darà la possibilità ad un solo artista tra ventisette candidati, di ricevere una promozione radiofonica a livello nazionale di un brano inedito fornito dal cantante che la casa discografica riterrà idoneo alle loro aspettative.

Un’importante possibilità per gli artisti emergenti: per partecipare alle preselezioni c’è tempo fino al 27 MARZO. Per info e regolamento scrivere a mirco.realdini@gmail.com

Chi è Mirco Realdini. Venticinque anni di televisione

Dopo l’ultima edizione di “Caffè con vista in musica” terminata a Natale 2021, con anche uno speciale su “Una voce per San Marino” andata in onda giovedì 24 gennaio 2022 su 7 GOLD Emilia-Romagna e Marche, arriva questo nuovo format dal sapore fresco, “Il salotto della musica”. Un’occasione anche per festeggiare i venticinque anni di carriera di Realdini che ricorrono proprio quest’anno.

Nasce e vive a Bologna. Da ragazzo si esibisce nei locali della sua città come cantante e imitatore. Il 23 giugno 1998, dopo avere inviato una lettera a Maurizio Costanzo, viene invitato a una puntata dello storico programma “Maurizio Costanzo Show” di Canale 5 in cui intrattiene e diverte il pubblico. È l’inizio di un legame con la TV che continua tuttora.

Tra 1998 e 2001 la sua prima esperienza televisiva a carattere continuativo, in qualità di inviato per la trasmissione di Rete 8 VGA “Ballando e Cantando con Marchetti”, per la quale compie originali interviste a parenti e amici di personaggi noti emiliano-romagnoli e funge anche da inviato speciale durante il Festival di Sanremo, sul quale realizza annualmente speciali per radio e televisioni del Gruppo 7 Gold.

Nel 2003 e 2004 scrive e conduce lo spettacolo a scopo benefico “Armonie di vita”, con la partecipazione di molti artisti tra cui Cristina D’Avena, Nilla Pizzi, Giorgio Consolini, Franco Fasano, Iskra Menarini, e la messa in onda sulle emittenti NuovaRete, Rete 8 VGA e San Marino RTV (oggi SMtv San Marino). Il 26 gennaio ha condotto nuovamente questo spettacolo al Teatro Antoniano di Bologna insieme alla direttrice artistica dell’istituto oncologico Bernardino Ramazzini, Umberta Conti presentando tanti artisti a livello nazionale.

Ha partecipato come attore protagonista al film “Iros” di Bob Ferrari e a trasmissioni televisive Rai e Mediaset come ospite. Ha inoltre lanciato la linea di moda-mare “Elba Summer” nel 2010.

Nel 2008 produce e conduce “La nostra domenica”, in onda tutte le domeniche su Rete 8 VGA. Divenuto ormai uno dei personaggi di punta delle produzioni di intrattenimento del gruppo 7 Gold, dal 2009 conduce settimanalmente la trasmissione “Caffè con vista”, da lui ideata, con due edizioni su 7 Gold Emilia-Romagna (2009 e 2010) e tre edizioni su Punto Radio e Punto Radio TV (2011, 2012, 2013). Si confermerà un format longevo che darà l’opportunità a Mirco di intervistare diversi artisti, tra cui: Carmen Russo, Marco Liorni, Vito, Giorgio Comaschi, Vittorio Sgarbi, Amedeo Minghi, Annalisa Minetti, Massimo Di Cataldo, Barbara D’Urso, Amanda Lear, Carlo Conti, Gerardina Trovato, Barbara Cola, Romina Power e tantissimi altri.

Nel 2014, lo sbarco su Nuovarete, dove l’avventura di Caffè con vista continua per la sua sesta edizione con nuovi ospiti mentre del 2014 la conduzione di “Una giornata con…”, appuntamento con le stelle della musica leggera italiana, inaugurato da Iva Zanicchi e Rita Pavone.

Nella settimana del Festival di Sanremo 2015 conduce “Caffè con Vista – Speciale Sanremo” direttamente dalla città ligure. Artisti del Festival e ospiti della kermesse si fanno intervistare da Mirco, in onda tutta la settimana su 7 GOLD NAZIONALE, tra cui Nek, Annalisa, Albano, Romina Power, Saint Mothel, Il Volo e tanti altri.

Facebook Mirco Realdini: https://www.facebook.com/realdinimirco

https://www.mircorealdini.it/

Facebook Sonos Music Records: https://www.facebook.com/SONOSMUSICrecords

PARTE SABATO 12 MARZO IL SALOTTO DELLA MUSICA

La vetrina canora con la collaborazione di Sonos Music Records della Maffucci Music

Condotto da Mirco Realdini