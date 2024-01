Il 10 gennaio ripartono i Corsi di mosaico a Tagliata di Cervia

CERVIA (RA) – Riparte nel 2024 la Scuola di mosaico di Cervia che organizza, nella sua sede di Tagliata, i consueti corsi di formazione rivolti al pubblico interessato a imparare l’arte musiva, ma anche agli esperti che desiderano essere guidati per sviluppare un progetto personale.

Organizzati dall’associazione “Il Cerbero” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervia, i corsi partono mercoledì 10 gennaio per poi continuare tutti i mercoledì dalle 17.00 alle 20.00.

La prima serata è dedicata alla presentazione dei corsi con la mosaicista Silvana Costa che, dalla passione per questa espressione artistica, porta avanti da 29 anni l’attività della scuola, impegnata dal 1996 nella divulgazione e nell’insegnamento dell’antica arte del mosaico.

I corsi si dividono in due livelli, avanzati e principianti, e sono formati da 6 lezioni di 3 ore e contemplano un approccio teorico e pratico della cultura musiva, dalla progettazione, la preparazione della base, il taglio dei diversi materiali e le varie tecniche di posa, dalla realizzazione dei vari tipi di mosaico esistenti, fino alla sperimentazione e sviluppo dello stile personale.

La tecnica del mosaico ha origini antichissime e in principio era utilizzata per la decorazione di pareti e pavimenti, interni ed esterni. In seguito è diventata un’arte da cui nascono grandi opere, oltre ad essere diventata una delle più alte forme di espressione artigianale e, proprio Ravenna ne custodisce opere celebri come i mosaici di San Vitale e di Galla Placidia, meta di turisti da tutto il mondo.

Un’arte elegante ed eterna che ancora oggi è riservata ai grandi artisti che la sanno praticare con maestria, un’espressione che prevede grande attenzione al dettaglio, all’uso del colore, alle ombre, all’illusione ottica, ecc.

La scuola di Mosaico “Il Cerbero” mette a disposizione una struttura fornita di attrezzature e materiali originali oltre a insegnanti qualificati.

Per info: cell. 3358151821 3334317970 3381221655 e-mail: info@ilcerbero.it