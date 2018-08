“Ideogrammi celesti” al Museo della Regina, giovedì 9 agosto

CATTOLICA (RN) – Questo nuovo appuntamento dell’Estate da Regina abbandona per un attimo la “scienza” del cielo, per andare a tuffarsi nella Storia. Le civiltà antiche, infatti, osservando le stelle e gli astri se ne sono lasciate affascinare tanto da costruire, da esse, un proprio universo simbolico. In questa serata andremo ad approfondire alcuni aspetti astrali legati a due dei popoli più affascinanti: gli Egizi e i Maya. Vi proponiamo, dunque, due laboratori, due mondi, due storie, tra cui scegliere:

Oroscopi Egizi, di Michele Vescio, prende spunto da un bassorilievo collocato all’interno di uno dei templi meglio conservati d’Egitto, quello di Dendera. Qui, in alcuni luoghi ben precisi, sono rappresentati in bassorilievo i segni zodiacali così come gli egizi li conoscevano. Oggi vediamo quella rappresentazione di colore giallo come la pietra locale, ma un tempo questi rilievi dovevano essere completamente colorati. Proviamo allora a immaginare quali potessero essere i colori originali e anche quale sensazione potesse dare passare una mano su queste tracce millenarie. Con la realizzazione di una tavoletta su cui ognuno raffigurerà il proprio segno zodiacale, questo laboratorio propone un salto nelle atmosfere dell’Antico Egitto.

Glifi Maya di Deborah Marinoni: i Maya appaiono come un popolo estremamente affascinato dai corpi celesti, dalla misurazione del tempo e dai fenomeni astronomici. Per poter stabilire i rapporti tra gli eventi astrali e gli avvenimenti terrestri i Maya avevano elaborato un calendario rituale di 260 giorni, composto da cicli di 20 giorni rappresentati da glifi e da 13 cifre.

Nel laboratorio “Glifi Maya”, di Deborah Marinoni, creeremo con pasta e colori i 20 glifi del calendario maya da “appiccicare” nel nostro calendario rituale.

A cura di Deborah Marinoni e Michele Vescio

Con la collaborazione di: Laura Casadei

Costo: 2,50 euro

Non occorre prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:

Museo della Regina

Via Pascoli, 23

Tel. 0541-966577

e-mail: museo@cattolica.net; fb: www.facebook.com/museodellaregina

UN’ESTATE DA REGINA 2018 – OCCHIO ALLE STELLE

Giochi e laboratori al museo per ragazzi di ogni età

5 luglio – 26 agosto 2018

GIOVEDÌ 9 AGOSTO, ORE 21.00

IDEOGRAMMI CELESTI