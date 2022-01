I provvedimenti di viabilità in occasione della partita di calcio Spal-Benevento

Disposizioni in vigore domenica 16 gennaio 2022 nell’area dello stadio Mazza

FERRARA – In occasione della partita Spal-Benevento che si terrà domenica 16 gennaio 2022 alle 16.15, a fronte della presenza di pubblico nonostante la riduzione delle capienze degli impianti e l’assenza dei tifosi ospiti agli incontri sportivi in ottemperanza della vigente normativa volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, vengono adottati i seguenti provvedimenti di viabilità nell’area adiacente lo stadio “Paolo Mazza”.

Le strade interessate ai divieti di sosta, in vigore dalle 7.00, sono:

corso Piave (tratto da viale IV Novembre a corso Isonzo);

via Ortigara (tratto da corso Piave a via Poledrelli);

via Cassoli (tratto da viale IV Novembre a corso Vittorio Veneto);

via Montegrappa;

via Fortezza (tratto da via Paolo V a corso Piave);

via Casteltedaldo.

Via Paolo V (tratto da corso Piave a via Casteltedaldo).

Dalle 8.45 nelle succitate strade sarà in vigore anche il divieto di circolazione al fine di consentire l’allestimento delle aree esterne allo stadio e la realizzazione delle barriere, ad eccezione di corso Piave in cui il divieto di circolazione sarà in vigore solo nel tratto da viale IV Novembre a corso Vittorio Veneto.

All’interno di tali aree dalle 13.45 e sino al termine delle operazioni di deflusso dei tifosi sarà vietata la circolazione dei velocipedi ad eccezione dei soli residenti con possibilità di ricovero del mezzo all’interno di un’area privata.

Invariate le aree destinate al parcheggio disabili, che sono individuate nelle vie Ortigara e Paolo V con ingresso rispettivamente da via IV Novembre/Cassoli o Poledrelli e da viale IV Novembre/Piave.

Si ricorda che ogni settore dello stadio è raggiungibile esclusivamente seguendo percorsi ben definiti. Dalla via Fortezza potranno transitare solo i tifosi locali che intendono raggiungere la curva est. L’accesso alla tribuna potrà avvenire solo dal Corso Piave lato via Ortigara, pertanto tutti i tifosi provenienti da sud verranno indirizzati a questo settore seguendo la via Paolo V. La curva ovest sarà accessibile solo dalla via Cassoli lato IV Novembre.

Dal varco via Fortezza /via Paolo V potranno transitare i veicoli degli autorizzati muniti di apposito permesso rilasciato dalla Soc. Spal.

Tali veicoli potranno sostare su entrambi i lati del via Fortezza sino all’intersezione con la via Casteltedaldo. Alla sosta dei predetti autorizzati è destinata anche la via Casteltedaldo con possibilità di sosta a pettine nel tratto compreso tra la via Fortezza e la piazza XXIV Maggio.

I residenti delle aree interessate, con possibilità di ricovero del mezzo in area privata, verranno agevolati nei loro spostamenti.