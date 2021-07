I Musicanti di Brema in viaggio tra Reggio Emilia, Modena e Gonzaga

Bernardino Bonzani è impegnato nel racconto avvincente della celebre fiaba dei fratelli Grimm, accompagnato dalla musica dal vivo di Fabio Bonvicini

REGGIO EMILIA – «Una fiaba con orecchie, baffi, piume e coda»: Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa sintetizza I Musicanti di Brema, spettacolo per bambini e famiglie di cui è protagonista che dal 19 al 21 luglio sarà in tour tra Emilia e Lombardia.

I Musicanti di Brema sarà presentato lunedì 19 luglio alle ore 18.30 in via Balletti 2 a Reggio Emilia nell’ambito della rassegna Estate Popolare, martedì 20 luglio alle ore 21.30 al Parco XXII Aprile a Modena nell’ambito della rassegna Vivi il parco XXII Aprile e mercoledì 21 luglio alle ore 21.30 all’Arena estiva di Gonzaga, in provincia di Mantova.

Lo spettacolo si avvale delle canzoni e delle musiche ispirate alla tradizione popolare e composte ed eseguite dal vivo da Fabio Bonvicini. Da sempre il Teatro dell’Orsa unisce la narrazione alla musica dal vivo con artisti-ricercatori della musica popolare, della tradizione e classica.

La regia è di Monica Morini, le realizzazioni scenografiche sono di Franco Tanzi.

I Musicanti di Brema si propone come «un viaggio sonoro e divertente verso Brema dove un vecchio somaro, una cane bolso, un gatto orbo e un gallo da brodo, cercano insieme riscatto nella musica».

Aggiunge Monica Morini: «Nel buio della notte, nel cuore del bosco, tra ragli, guaiti e chicchirichì, forse i quattro amici troveranno un luogo per ricominciare. Un festoso organetto suona uno spartito di libertà. Si canta insieme per vincere la fame, la paura, l’abbandono e inventare una nuova strada. Finché c’è ancora qualcosa da raccontare, c’è sempre una possibilità e questo è il migliore allenamento alla vita. La musica e i canti popolari sostengono e accompagnano il cammino verso Brema. Questa storia di riscatto parla ugualmente a grandi e bambini, traccia sentieri solidali e ci incoraggia».

Info

19 luglio a Reggio Emilia: ingresso gratuito, prenotazione vivamente consigliata a info@estatepopolare.it

20 luglio a Modena: ingresso gratuito, non è necessaria la prenotazione. Altre info: Circolo Alchemia, 059 315331, alchemia@gruppoceis.org

21 luglio a Gonzaga (MN): l’Arena estiva, a cura del Comune di Gonzaga, si realizza nel Cortile delle ex Scuole Elementari in via Montessori. Ingresso libero e gratuito. Non è richiesta la prenotazione. Altre info: 0376 58147, biblioteca@comune.gonzaga.mn.it.

Info sulla Compagnia: http://www.teatrodellorsa.com/.