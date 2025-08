I mercoledì e venerdì sera in centro storico fra Musei aperti, shopping, mercatini, cultura, musica e gastronomia

RIMINI – Tutti i mercoledì e venerdì sera Rimini invita a una visita speciale che è una scoperta fratta di musei aperti fino alle 23, mercatini, cultura, arte, musica, gastronomia, prospettive diverse. Si parte il mercoledì sera con la Shopping Night, il mercatino dei bambini e l’evento gastronomico con i prodotti del ‘Mercato coperto’ e si prosegue il venerdì sera con i mercatini di antiquariato in centro e i musei aperti di sera.

Ogni mercoledì d’estate, la Rimini Shopping Night invita a scoprire il centro storico in una veste inedita: i negozi restano aperti fino a tardi per serate all’insegna dello shopping, arricchite da proposte di food, musica, arte e cultura. E per gli amanti dell’arte e della storia, i Musei Comunali prolungano l’apertura dalle 21 alle 23 con la possibilità di visitare anche le mostre temporanee o di partecipare a laboratori e iniziative per bambini.

Per i più piccoli (6-12 anni), il mercoledì dal tardo pomeriggio Piazza Cavour si riempie di bancarelle con I Ricordi in Soffitta, un’opportunità per esporre e scambiare vecchi giocattoli e oggetti legati all’infanzia, dove i bambini sono i protagonisti. Poco lontano, il ponte di Tiberio si fa scoprire ‘da sotto’. navigando sotto le sue arcate con ‘Marinando’. Mercoledì 6 agosto arriva anche Innamorati di Borgo Marina, che trasforma Piazza Ferrari in un palcoscenico a cielo aperto con spettacoli itineranti, acrobazie, magie e giochi per grandi e piccoli.

Anche Piazza Tre Martiri si anima con Artigiani al Centro By Night, un mercatino serale dove si possono trovare creazioni di artigiani, designer e creativi selezionati, mentre al Mercato Coperto, si tiene l’ottava edizione de La Magnèda, un’occasione unica per assaporare pietanze preparate al momento con i prodotti freschi degli operatori locali.

Per gli amanti del cinema, alla Corte degli Agostiniani si proietta il film ‘A Complete Unknown’ di James Mangold e al bagno n.1 di Rivabella si svolge Tondelliana, il Silent Book Party per leggere e creare connessioni a cellulari spenti. Al lapidario del Museo della Città focus sulle donne con la rassegna Ogni donna, una storia e la presentazione del libro ‘Franca Ongaro Basaglia. Saggi e testimonianze. Con un’intervista inedita” (Meltemi 2025) di Ernesto Venturini (a cura di)’. Il volume ricorda il ruolo fondamentale di Franca Ongaro, protagonista silenziosa ma decisiva nella riforma della salute mentale. La corte della Biblioteca Gambalunga ospita Edoardo Crisafulli, riminese, diplomatico di lungo corso e scrittore, con la presentazione del suo primo romanzo L’ombra della Sindone, fresco di stampa per il marchio Vallecchi Firenze, un thriller che combina fede, scienza e mistero in una storia avvincente che si dipana tra i corridoi del Vaticano e si addentra nei meandri più oscuri del potere religioso.

Anche il venerdì il centro storico è pieno di vita. I Musei Comunali rimangono aperti fino alle 23, offrendo la possibilità di esplorare le loro collezioni, mentre in Piazza Cavour si svolge Venerdì sera in centro, il tradizionale mercatino serale estivo che incanta con le sue curiose bancarelle ricche di oggetti d’arte, antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico e collezionismo.

Tra le numerose le visite guidate messe in campo questa settimana: i Musei comunali, come di consueto propongono ogni mercoledì sera una visita al Fellini Museum nelle sale di Castel Sismondo, dove il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, mentre il venerdì sera organizzano visite guidate alla Domus del Chirurgo, il sito archeologico che deve la sua fama internazionale alla scoperta dell’eccezionale strumentario chirurgico di un medico vissuto nel III secolo.

Tra le altre visite della settimana, mercoledì 6 agosto si svolge Notturno d’arte. La Chiesa dei Servi e il barocco a Rimini, Visita guidata con Discover Rimini, dedicata alla scenografica Chiesa dei Servi di Maria, edificio barocco tra i più belli della città e poco conosciuto. La visita proseguirà in città per scoprire edifici settecenteschi di Rimini. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Venerdì 8 agosto invece Michela Cesarini conduce 5 Passi nell’Arte. Alla scoperta del Borgo San Giuliano, dedicata al Borgo San Giuliano, per scoprire l’anima popolare, religiosa e felliniana del borgo più famoso di Rimini

Domenica 10 agosto, si va Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli, sempre a cura dei Musei, che offrono una ulteriore grande opportunità per ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.

Il giovedì, venerdì e sabato sono dedicati ai City Tour “Le Meraviglie di Rimini” per scoprire la storia di Rimini tutta d’un fiato con partenza dall’Ufficio Turistico di Corso d’Augusto 152. Inoltre,

In occasione della notte di San Lorenzo (10 agosto), la Diocesi di Rimini propone una visita guidata al Tempio Malatestiano di Rimini che sarà aperto ai visitatori per una serata culturale dedicata all’arte, storia e filosofia con approfondimenti sulla Cappella dei pianeti, accompagnati da musica. La serata è a cura di Michela Cesarini storica dell’arte e di Nevio Genghini, storico della filosofia, che spiegheranno il suo significato iconografico e culturale, con la partecipazione del Coro “Rosa Malatestiana”.

Tutti gli appuntamenti del mercoledì e del venerdì:

Tutti i mercoledì sera fino al 27 agosto 2025

P.zza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro By Night

Un market dedicato ad artigiani selezionati, designer, creativi e al piacere di trascorrere insieme serate bellissime nello splendido centro storico riminese.

Orario: dalle ore 18 alle ore 23 Info: www.facebook.com/artigianialcentro

Tutti i mercoledì fino al 27 agosto 2025

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l’apertura serale dei Musei.

Orario: 21 – 23 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

Tutti i mercoledì fino al 27 agosto 2025

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Ottava edizione delle Cene al Mercato Coperto, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti. Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night con l’apertura serale dei negozi in centro storico.

Orario: 18-23 Ingresso: cena a pagamento Info: 0541 53898 www.mercatocopertorimini.it

Tutti i mercoledì dal 2 luglio al 27 agosto 2025

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: 17.30 – 23.30 Ingresso gratuito Info: 0541 781108 www.cocap.it

mercoledì 6 agosto 2025

Corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini

L’ombra della Sindone

La corte della Biblioteca Gambalunga ospita Edoardo Crisafulli, riminese, diplomatico di lungo corso e scrittore, con la presentazione del suo primo romanzo L’ombra della Sindone, fresco di stampa per il marchio Vallecchi Firenze, un thriller che combina fede, scienza e mistero in una storia avvincente che si dipana tra i corridoi del Vaticano e si addentra nei meandri più oscuri del potere religioso.

Il libro si apre su una data particolare, l’anno del Signore 2033, numero ricorrente in successive citazioni, con un incipit magnetico e quasi apocalittico che prepara il terreno a una narrazione ricca di riferimenti storici, spirituali e teologici. Il thriller si snoda come un enigma che tiene col fiato sospeso fino all’ultima pagina e ci conduce tra complotti, silenzi millenari, lotte interne alla Chiesa e l’ombra del dubbio sulla più discussa reliquia della cristianità che divide credenti e scettici: il Sacro Lino, ovvero la Sacra Sindone. “L’ombra della Sindone” è molto più di un giallo: è una riflessione avvincente sull’autenticità, sulla fede, sul potere e sull’ossessione per la verità in un’epoca in cui tutto – anche il sacro – può essere manipolato e invita il lettore a riflettere sul rapporto tra ciò in cui crediamo e ciò che scegliamo di ignorare. Sarà presente un punto vendita dei libri con firmacopie dell’autore al termine della presentazione.

Ore 21 Ingresso libero senza prenotazione Info: 0541 704486 www.bibliotecagambalunga.it

mercoledì 6 agosto 2025

Lapidario del Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Ogni donna, una storia

Torna la rassegna “Ogni donna, una storia” con la presentazione del libro “Franca Ongaro Basaglia. Saggi e testimonianze. Con un’intervista inedita” (Meltemi 2025) di Ernesto Venturini (a cura di).

“La legge di riforma della salute mentale è stata il frutto di un grande lavoro politico collettivo. Troppo spesso, però, le donne sono rimaste invisibilizzate: tra queste, Franca Ongaro. Ricordata semplicemente come “la moglie di Basaglia”, Franca è stata una protagonista determinante di quel cambiamento epocale (…) Questo libro racconta il suo percorso esistenziale e professionale, attraverso testimonianze, documenti e scritti significativi, tra cui un’intervista inedita, l’ultima da lei rilasciata. “Non esiste libertà se non nel legame che ci aiuta a lottare contro ciò che ci divide.””

Ore 21 Ingresso libero fino esaurimento posti

Info: 0541 704545 (lunedì-venerdì 9-13) www.facebook.com/casadelledonnerimini

mercoledì 6 e 27 agosto 2025

piazza Ferrari – Rimini

Innamorati di Borgo Marina

Piazza Ferrari si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con spettacoli itineranti, acrobazie, magie e giochi per grandi e piccoli. La Rassegna prevede 4 spettacoli per ogni serata di vario tipo che spaziano dal teatro per ragazzi, alla giocoleria, dall’acrobatica al fachirismo, fino al teatro di narrazione e per ogni data 1 performance itinerante che accompagnerà il pubblico verso Piazza Ferrari e tra le performances dislocate attorno alla piazza. Questa settimana appuntamento il 6 agosto con ‘La Piazza delle Meraviglie’: Spettacoli itineranti, magia, giochi, clown e teatro di strada. Ganda Il Rinoceronte – animazione Itinerante – Il Teatro delle Isole; Magicherie – Magia per bambini – La Combriccola dei Lillipuziani; Intorno – Spettacolo di Mano a Mano – C.ia Ma.Re; s.VAMP.ito – Clownerie e acrobatica aerea – Pink Mary; Wood Games – Giochi di legno per tutte le età.

Orario: dalle 20.30 alle 23.30 Ingresso libero Info: info@fondazionepianostrategico.it

mercoledì 6 agosto 2025

Bagno 1 Rivabella

Tondelliana

Silent Book Party

Un ciclo di Silent Book Party condotto da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli per creare connessioni, ma a cellulari spenti.

Ritrovarsi in un luogo per leggere, in quieto silenzio ma insieme a tante altre persone, il libro che si desidera e che si porterà con sé (insieme alla propria coperta o al proprio cuscino, per creare un po’ di comfort domestico anche fuori casa): ecco l’essenza di un book party. Tondelliana nasce con il desiderio di omaggiare la figura di Pier Vittorio Tondelli nel settantesimo anniversario dalla nascita, la sua relazione con la città di Rimini narrata nell’omonimo romanzo, la sua capacità di raccontare la contemporaneità rinnovandone il linguaggio, facendosi cantore dei “miti ed emblemi” del presente, all’interno di un orizzonte poetico e intellettuale che lo ha reso una delle figure più amate della letteratura del secondo dopoguerra. Al termine del tempo dedicato alla lettura (circa 45 minuti), Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani modereranno la successiva ora di conversazione introducendo un tema, una suggestione cara alla poetica tondelliana. Non occorre in alcun modo avere già letto Tondelli, le ossessioni che lo hanno mosso come scrittore partono da emozioni e sentimenti universali che ciascuno potrà avere incontrato nei romanzi, nei fumetti, nei saggi o nei memoir che avrà letto durante il Silent Book. L’obiettivo della serata è stare bene insieme creando connessioni e condivisioni. I discorsi accademici, accentratori, egoriferiti saranno banditi dalla serata. Saranno invece benvenuti l’ascolto reciproco e gli interventi che offriranno spunti, condivisioni e nuove idee per una cittadinanza attiva.

Ore 19.30 Ingresso libero senza prenotazione Info: https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/tondelliana-un-ciclo-di-silent-book-party-creare-connessioni-ma-cellulari-spenti

Tutti i venerdì fino al 12 settembre 2025

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio ‘I venerdì d’Arte’. L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: 18.30 – 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati

Tutte le visite guidate della settimana:

tutti i mercoledì sera di luglio e agosto 2025

Fellini Museum, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…

Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 21.15 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

Tutti i mercoledì e sabato di luglio 2025

piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio – Rimini

Prospettive diverse

Un modo originale per scoprire il Ponte di Tiberio, uno dei simboli della città di Rimini e uno dei ponti romani meglio conservati al mondo. I visitatori non vedranno il Ponte “dall’alto”, come normalmente si usa fare, ma avranno la possibilità di passare sotto le sue arcate, a bordo di un’imbarcazione, in tutta sicurezza, come antichi naviganti, arrivando a diretto contatto con le pietre millenarie, per riscoprire molti dettagli e particolarità che, dai normali punti di osservazione, restano nascosti. A cura dell’associazione Marinando.

Orario: 20.30 – 23.30. Partecipazione a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a progetti per persone con disabilità. Info: www.facebook.com/marinandoODV

mercoledì 6 agosto 2025

Luogo di incontro: davanti alla Chiesa dei Servi, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Notturno d’arte. La Chiesa dei Servi e il barocco a Rimini

Visita guidata con Discover Rimini

Passeggiata culturale dedicata alla scenografica Chiesa dei Servi di Maria, edificio barocco tra i più belli della città e poco conosciuto. All’interno spicca la splendida decorazione in stucco di Antonio Trentanove, valente artista riminese attivo nel Settecento in molte città della Romagna. La visita proseguirà in città per scoprire edifici settecenteschi di Rimini.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Per info e prenotazioni: 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

Orario: Incontro alle ore 21.20 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/DiscoverRimini

7, 8, 9 agosto 2025

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d’incontro), corso d’Augusto 152 – Rimini

Le Meraviglie di Rimini

City Tour a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città.”Le meraviglie di Rimini” è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L’Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l’Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio prosegue sino al ‘900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor. Il tour è disponibile:

in lingua italiana il venerdì sera alle ore 21, fino al 12 settembre,

in lingua tedesca tutti i giovedì alle ore 10.30, fino all’11 settembre,

in lingua inglese tutti i sabati alle ore 17 fino al 13 settembre.

Ore 21 A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

venerdì 8 agosto 2025

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari, Rimini

Visita guidata alla Domus del Chirurgo

Un viaggio lungo 2000 anni di storia della Città. A proporlo è il sito archeologico che deve la sua fama internazionale alla scoperta dell’eccezionale strumentario chirurgico di un medico vissuto nel III secolo. La Domus del Chirurgo sorge al margine settentrionale di Ariminum, vicino all’antica linea di costa. Qui un sapiente medico, venuto dall’Oriente, esercitò la sua professione fino all’incendio che sigillò sotto le macerie bellissimi mosaici, intonaci, oggetti e arredi. Un vero tesoro giunto fino a noi. Dopo l’abbandono, nel V-VI secolo nell’area sorge un ricco palazzo, decorato da mosaici policromi, che cade presto in rovina. Nel Medioevo poi una necropoli, case in legno e argilla; quindi, orti e nuovi complessi religiosi.

Ore 21.15 E’ possibile prenotarsi sul sito https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini.

venerdì 8 agosto 2025

Luogo di incontro: davanti alla Chiesa di San Giuliano, via San Giuliano, 16 – Rimini

5 Passi nell’Arte. Alla scoperta del Borgo San Giuliano

Visita guidata con Discover Rimini

La passeggiata culturale è dedicata al Borgo San Giuliano, per scoprire l’anima popolare, religiosa e felliniana del borgo più famoso di Rimini. Si conoscerà la straordinaria storia di San Giuliano, visitando l’omonima chiesa che racchiude importanti capolavori pittorici, tra i quali un dipinto di Paolo Veronese. Ci si addentrerà poi tra le stradine del Borgo, per ammirare i murales felliniani, concludendo in maniera scenografica sotto le arcate del Ponte di Tiberio, grazie alla collaborazione con Marinando, ammirando il maestoso ponte romano dal pelo dell’acqua. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Per info e prenotazioni: 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

Orario: Incontro alle ore 16.50 Ingresso a pagamento Info: 333 7352877 www.facebook.com/DiscoverRimini

domenica 10 agosto 2025

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.

Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea Ore 11.00 Info: 0541 793851

domenica 10 agosto 2025

Tempio Malatestiano, via IV novembre, 35 – rimini centro storico

La Cappella dei pianeti, tra arte storia e filosofia

Visita guidata a cura della Diocesi

Per l’estate 2025, nella notte di San Lorenzo, la Diocesi di Rimini aprirà a turisti e riminesi lo splendido Tempio Malatestiano, monumento tra i più importanti del Rinascimento italiano, per una serata culturale dal titolo ‘La Cappella dei pianeti, tra arte storia e filosofia’. Nella serata di San Lorenzo, tradizionalmente dedicata all’osservazione delle stelle, verrà approfondito il tema iconografico della celebre Cappella dei pianeti, nella quale compaiono astri, costellazioni e segni zodiacali. Verranno esaminati i profondi legami delle raffigurazioni scolpite da Agostino di Duccio con la cultura, l’arte, la storia, la religione e la filosofia. E il canto e la musica allieteranno la serata.

Il Tempio Malatestiano, Cattedrale della Diocesi di Rimini dall’Ottocento, fu voluto da Sigismondo Pandolfo alla metà del Quattrocento quale edifico illustre e sacro, dedicato “a Dio immortale e alla città”, come ricorda l’iscrizione in lingua greca presente sul fianco del Tempio. La magnifica struttura esterna in pietra d’Istria fu ideata da Leon Battista Alberti e racchiude all’interno straordinari bassorilievi di Agostino di Duccio, unitamente a testimonianze pittoriche di Giotto, Piero della Francesca e Giorgio Vasari. La serata è a cura di Michela Cesarini storica dell’arte e di Nevio Genghini, storico della filosofia, con la partecipazione del Coro “Rosa malatestiana”.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: 0541 51130 michela.cesarini@discoverrimini.it

I lunedì mattina di luglio e agosto 2025

Corso d’Augusto 152, Rimini centro storico – punto d’incontro

Visita Guidata e Mini-Crociera tra Storia e Mare

Rimini Experience a cura di Visit Rimini

Un viaggio tra cultura, tradizione e sapori. L’esperienza incomincia dalla storica Piazza Cavour, cuore pulsante di Rimini, dove si può ammirare la Vecchia Pescheria e la splendida Fontana della Pigna, che fu anche oggetto di ammirazione da parte di Leonardo da Vinci. La guida condurrà alla scoperta di angoli nascosti e storie che raccontano l’evoluzione di Rimini nel corso dei secoli. Dopo aver esplorato la piazza, il tour prosegue verso il pittoresco borgo San Giuliano, un quartiere che sembra essere fermo nel tempo, con le sue case colorate e le viuzze acciottolate. Qui, tra le tradizioni marinare e la storia che permea ogni angolo, si scopriranno le storie dei pescatori e dei personaggi che hanno reso celebre questo borgo e si ammireranno i murales dedicati al grande Federico Fellini, che raccontano la sua visione unica della città. Il tour si conclude con una mini-crociera lungo la costa, che offre una vista panoramica inedita della città e del faro di Rimini. La crociera è l’occasione per ammirare da lontano le colline riminesi e il Monte Titano dove si trova la Repubblica di San Marino.

Ore 9. A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/336898-rimini-experience-visita-guidata-e-mini-crociera-tra-storia-e-mare

giugno – agosto 2025

Viserbella di Rimini, via Minguzzi, 7

Visite guidate al Museo E’scaion

Il Museo della Marineria e delle Conchiglie di Viserbella apre al pubblico nelle sere d’estate il martedì, mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 23 e i volontari sono a disposizione per visite all’interno delle sale dove sono conservati reperti della piccola pesca, attrezzature storiche per la costruzione delle barche tipiche e collezioni di conchiglie dell’Adriatico.

Al sabato, tempo permettendo, è possibile ammirare la batana ‘Vanina’, la barca che fa parte delle Vele al Terzo, veleggiare davanti le spiagge di Viserbella e ormeggiare al porticciolo di Viserba (Circolo Nautico Fossa dei Mulini) dalle ore 11 alle 14. Info: www.escaion.it

