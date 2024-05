“I colori della conoscenza”: con Giovanni Fioravanti si parla di scuola e diritti dei minori

Venerdì 10 maggio 2024 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

FERRARA – “I diritti dei minori in una scuola che cambia”: sarà questo il tema della conferenza di Giovanni Fioravanti in programma venerdì 10 maggio 2024 alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L’incontro, che sarà introdotto da Daniela Cappagli, è inserito nel ciclo “I colori della conoscenza. Linguaggi, Arti, Scienze” a cura dell’Istituto Gramsci di Ferrara in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Perché affrontare questo tema? Perché la scuola progressista è accusata d’essere una macchina della disuguaglianza. La conquista dell’integrazione degli alunni con disabilità e degli alunni stranieri per alcuni andrebbe a svantaggio di quanti non hanno problemi di apprendimento. L’obiettivo taciuto è quello di inculcare nell’opinione pubblica l’idea che è necessario un ritorno al passato e che la costituzione di classi speciali andrebbe a vantaggio dei bisogni educativi sia degli uni che degli altri. E tutto questo senza mai prendere in considerazione le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze, i loro diritti sanciti universalmente. Nel frattempo, la scuola si trova di fronte a nuove opportunità che, se accolte, rafforzerebbero la scuola di tutti.

Giovanni Fioravanti, docente, formatore, saggista e dirigente scolastico a riposo, è esperto di istruzione e formazione. Ha ricoperto diversi incarichi nel mondo della scuola a livello provinciale, regionale e nazionale. Numerosi i suoi libri di argomento pedagogico di cui l’ultimo dal titolo La Cultura della scuola. Facciamo un patto. Suoi scritti sono pubblicati in diverse riviste specializzate del settore.

Gli incontri del ciclo “I colori della conoscenza. Linguaggi, Arti, Scienze” hanno valore legale di corso di formazione-aggiornamento ai sensi del DM prot. n. 802 del 19/6/2001, DM prot. n. 10962 dell’8/6/2005. Ai docenti iscritti verrà rilasciato attestato di frequenza e agli studenti iscritti attestato per accedere al credito formativo (info: gramsciferrara@gmail.com).

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg