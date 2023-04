‘I 12 sensi, secondo la Scienza dello Spirito’ spiegati da Davide Verrocchia

Lunedì 17 aprile 2023 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

FERRARA – Avrà per tema ‘I 12 sensi, secondo la Scienza dello Spirito’ la conferenza di Davide Verrocchia in programma lunedì 17 aprile 2023 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). La conferenza, che sarà introdotta da Marcello Girone Daloli, rientra nel ciclo di ‘Incontri con la spiritualità applicata’.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Partendo dall’immagine dell’essere umano che Rudolf Steiner ha donato all’umanità, l’incontro verterà a riconoscere la distinzione dei 12 sensi che operano in ogni persona, nella vita quotidiana. Come in tutte le attività di ricerca da lui condotte, anche in questo campo sensoriale Steiner offre una possibilità di ampliamento della conoscenza dell’essere umano, che, partendo dal sapere scientifico, amplia lo sguardo rivolto all’interiorità e fornisce maggiori elementi per trovare un senso superiore all’esistenza umana. Steiner ha sempre considerato il lavoro svolto sulla comprensione dell’organismo sensorio dell’uomo come il primo capitolo dell’Antroposofia, la base necessaria per potersi avvicinare alla Scienza dello Spirito. Si proverà a comprendere l’esistenza di 4 sensi fisici-corporei, di 4 sensi intermedi della sfera dell’Anima e di 4 sensi superiori, spirituali, quelli di cui c’è maggior bisogno di educazione.

Davide Verrocchia è nato a Milano nel 1967, si è laureato all’Università Statale di Milano in Scienze Politiche nel 1995 e dal 1996 insegna nelle Scuole Steiner Waldorf. Ha cominciato come insegnante della Scuola superiore a Milano e dal 2000 è diventato maestro di classe nella scuola di Bologna; da 11 anni continua ad operare come maestro di classe nella scuola di Verona.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg