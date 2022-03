Guerra Ucraina Russia, quali prospettive?

Giovedì 10 marzo videoconferenza di CNA Modena con Mara Morini

MODENA – Come evolverà la crisi Ucraina-Russia? Quali sono i rischi per l’Occidente, anche in relazione alla durata del conflitto, e quali scenari ipotizzare per il futuro? Sono solo alcune delle domande che terranno banco giovedì 10 marzo nel corso della videoconferenza “Ostaggi di Putin?” organizzata da CNA Modena alle ore 19 per affrontare i temi della guerra in Ucraina.

A rispondere alle domande dei partecipanti sarà Mara Morini, professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova dove insegna Politics of Eastern Europe e Politica comparata. Mara Morini è anche osservatrice elettorale dell’OSCE-ODIHR in Russia, Uzbekistan e Moldova e coordinatrice dello Standing Group “Russia e spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Di recente ha pubblicato il libro La Russia di Putin. Studi e esperienze che ne fanno una profonda conoscitrice delle questioni russe.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti previa iscrizione sul sito di CNA Modena su www.mo.cna.it.