Gryazin domina l’ultima prova dell’IRC e fa poker in Italia

BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) – Una nuova vittoria, per Movisport, nel pomeriggio odierno, arrivata ancora per mani di Nikolay Gryazin, in coppia con Konstantin Aleksandrov, sulla Skoda Fabia R5 di Delta Rally. La coppia, una delle più in vista nel mondiale WRC-2, è andata a vincere di forza il 39. Rally Città di Bassano (Vicenza), ultima prova del Campionato IRC, con al via ben oltre 200 equipaggi.

La gara, appunto atto finale del campionato “internazionale” aveva al via un plateau di pretendenti al successo di elevato livello, peraltro tutti motivati a cercare il successo stagionale. Un successo, invece che è andato nelle mani di Gryazin, che ha letteralmente dominato la competizione bassanese, andando a firmare il poker di successi in Italia dopo quelli di Alba, San Marino e “Vermentino”, un risultato di spessore che potrebbe anche essere considerato una “manita” se si conteggia anche la vittoria del pilota russo nella WRC-2 al Rally d’Italia/Sardegna.

Mai messa in discussione, la vittoria di Gryazin, che prova dopo prova ha allungato con decisione sulla concorrenza che altro non ha potuto fare se non assistere ad una vera e propria cavalcata vincente, alla sua prima esperienza sulle strade del vicentino, come al solito in grado di esaltare i piloti alla guida.