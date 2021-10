Green Warriors pronta all’esordio: domenica si va a Marsala

SASSUOLO (MO) – Tutto è ormai pronto per la prima stagionale della Green Warriors Sassuolo, che si appresta a vivere la sua quarta stagione in Serie A2: l’esordio della compagine neroverde è in programma domenica 10 ottobre e Dhimitriadhi e compagne saranno subito impegnate in trasferta, sul campo notoriamente caldo ed ostico della Sigel Marsala.

Un impegno non semplice attende quindi la Green Warriors Sassuolo, che dovrà far subito i conti con le difficoltà logistiche che la lunga trasferta in Sicilia porta con sé: le neroverdi partiranno per Palermo sabato in tarda mattinata dall’aeroporto di Bologna, per poi raggiungere Marsala in autobus, mentre il ritorno in Emilia è in programma lunedì mattina all’alba.

A questo si aggiungono poi le difficoltà tecniche dell’incontro, con Marsala si prepara a vivere un’altra stagione al vertice. Guidato in panchina dall’esperto Davide Delmati, new entry, il gruppo azzurro è di ben assortito e può contare su giocatrici giovani ma di lunga esperienza in Serie A2: tra queste, la palleggiatrice Chiara Scacchetti, arrivata quest’anno dopo due stagioni a Montecchio, pronta per la sua nona stagione in Serie A, la coppia di liberi formata da Nicole Gamba e Simona Vaccaro, le schiacciatrici Jessica Panucci ed Aurora Pistolesi, le centrali Giulia Caserta e Sveva Parini. Completano il roster sicilino le esordienti Florencia Ferraro (palleggiatrice), Virginia Ristori (schiacciatrice), Elisa Deste (centrale), oltre che Akuabata Felisa Okenwa, opposto californiana alla sua primissima esperienza europea.

Per quanto riguarda invece i colori neroverdi, a presentare il match è coach Venco: “Siamo finalmente pronti per questo esordio e partiamo subito con il botto ed una bella trasferta da tre giorni – commenta Coach Venco. Marsala è una buona squadra ed il campo è tosto; noi comunque siamo ben messi, nel senso che dal punto di vista mentale e di lavoro, abbiamo alle spalle una mole di lavoro enorme e quindi non vediamo l’ora di giocare. Gli ultimi test ci hanno dato buone indicazioni, che ci fanno ben sperare. Siamo un po’ acciaccati, nel senso che abbiamo più di un giocatore con qualche problemino ma stiamo pian piano recuperando. Ecco, possiamo dire che il morale è sicuramente alto mentre a livello fisico stiamo patendo qual cosina però le ragazze sono tutte disponibili e vedremo quale sarà la sorte. Speriamo di iniziare subito bene: non pensiamo tanto a vincere o perdere quanto piuttosto a fare fin da subito un buon gioco. In queste settimane di preparazione abbiamo fatto un gran lavoro, quindi speriamo di avere come negli ultimi test pre campionato una pallavolo rapida e grintosa: spero di vedere questo, poi il risultato lo vedremo alla fine”.

La partita – diretta dalla coppia arbitrale formata da Fabio Scarfò e Giorgia Spinnicchia – sarà trasmessa in modo completamente gratuito sul canale Youtube di Volleyball Wordl [questo il link diretto https://www.youtube.com/watch?v=Bj9Qtla2vFc&ab_channel=VolleyballWorld],piattaforma di riferimento della FIVB che nelle scorse stagioni si era già assicurata i diritti dei principali eventi pallavolistici internazionali. Fischio di inizio – come di consueto – alle 17.00.