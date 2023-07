Golf: San Marino fa 1000 a Salsomaggiore

SAN MARINO – Grandissima prestazione dei ragazzi del San Marino Golf a Salsomaggiore Terme per il Challenge interregionale Emilia Romagna – Marche legato al torneo Saranno Famosi under 14.

Sabato 8 luglio si è disputata, nella splendida location parmense, la sesta delle dieci tappe del torneo che ha visto ottenere dai ragazzi bianco-azzurri under 12 tutto il podio: primo posto lordo per Lorenzo Ferrari Fusaglia (10 sopra il par), secondo Leone Franchi (12 sopra il par e consolida il primo posto della classifica generale) e terzo Sampad Bartoletti Stella (15 sopra il par). Per le ragazze under 12 secondo posto lordo per Giada Pelliccioni dietro a Sofia Petrosino di Modena, vincitrice solo dopo lo spareggio avendo finito entrambe la gara con 90 colpi, e terzo posto per la nostra Anita Masini.

Con questi risultati la squadra giovanile, allenata da Marco Pelliccioni, ha ottenuto i 200 punti della vittoria di tappa, bissando quella di Parma dello scorso 5 luglio, portandosi così a 1000 punti totali e a ben 400 di vantaggio sul Modena Golf & Country Club attualmente secondo.

Ora tutti ad allenarsi per preparare la prossima gara “di casa” del 26 luglio al Riviera Golf di Cattolica, ultima tappa prima della pausa di agosto.