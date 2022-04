“Gli Altri. Indagine sui nuovissimi Mostri” il 5 aprile al Salone Snaporaz di Cattolica

CATTOLICA (RN) – Martedì 5 aprile (ore 21.15) ultimo appuntamento della stagione 2021/2022 al Salone Snaporaz di Cattolica: in scena Gli Altri. Indagine sui nuovissimi Mostri di Kepler-452.

“Chi sono gli Altri? Noi teatranti dedichiamo molte energie a raccontare quella che ci pare una verità evidente: che coloro che tipicamente sono percepiti come altri (stranieri, senzatetto, persone LGBT+…) non devono essere considerati una minaccia. E che collocare le diversità in facili categorie è tossico e pericoloso. Nel frattempo, tuttavia, va consolidandosi intorno a noi un’altra specie di Altri. La parola con cui ci siamo abituati a chiamarli ha il sapore di un mestiere: gli Hater. Odiatori di professione. Tutti li abbiamo presenti, anche se forse non fanno parte della nostra bolla. I loro profili hanno un aspetto straniante: persone comuni che, tra foto di vacanze e di animali, alimentano roghi virtuali.

Chi sono, dunque questi altri Altri? La nostra Indagine sui nuovissimi Mostri si propone di contattarli e di tentare un dialogo all’apparenza impossibile: in un reportage teatrale che è anche una performance video-acustica condotta dal vivo e online racconteremo quest’impresa e i suoi esiti, per spingerci oltre il giusto sgomento: là dove anche la follia del razzismo e del fascismo possono essere ascoltate, col coraggio del confronto e senza rinunciare alle proprie idee.”

Kepler-452

CREDITI

Gli Altri. Indagine sui nuovissimi Mostri

Un’indagine teatrale di Kepler-452

drammaturgia e regia Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio

ideazione tecnica Andrea Bovaia

coordinamento Roberta Gabriele

in scena Nicola Borghesi

con il contributo di Emilia-Romagna Teatro Fondazione

con il sostegno di L’Arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale – Centro di Residenza Emilia-Romagna

con il sostegno di Agorà/Unione Reno Galliera

Durata: 75 minuti.

Inizio spettacolo ore 21.15

