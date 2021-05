Giro d’Italia: modifiche per i servizi di trasporto pubblico

Dalle 11.30 alle 13.30 sospese le linee 3, 4, 5 e 11. Deviate quasi tutte le altre linee. Navette speciali per l’Ospedale, Montecchio e Traversetolo

PARMA – Riceviamo ed inoltriamo le numerose modifiche cui sarà sottoposto il trasporto pubblico urbano nella giornata di domani per il passaggio in Parma del 104esimo GIRO D’ITALIA oltre alla disposta chiusura al traffico veicolare lungo il tragitto della corsa dalle 11.30 e fino alle 13.00 circa, le linee urbane saranno così deviate:

LINEA 1: provenienti da V.le Villetta in direzione centro città, giunti a Barriera Bixio, i bus percorreranno V.le Caprera, V.le Maria Luigia, Ponte Caprazucca, V.le Toscanini, V.le Mariotti, V.le Toschi, Stazione FS. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Basetti e Ponte Italia anziché V.le Maria Luigia e Ponte Caprazucca.

LINEE 3 – 4 – 5: il servizio sarà sospeso dalle 11.30 e fino alle 13.30 circa.

LINEA 6: provenienti da Via Spezia per il centro città, giunti a Barriera Bixio, i bus percorreranno V.le Caprera, V.le Maria Luigia, Ponte Caprazucca, V.le Toscanini, per riprendere il consueto tragitto in V.le Mariotti. Stessa deviazione in senso contrario, percorrendo V.le Basetti e Ponte Italia anziché V.le Maria Luigia e Ponte Caprazucca.

LINEA 7: provenienti dal Campus per il centro città, giunti a Barriera Bixio, i bus percorreranno V.le Caprera, V.le Maria Luigia, Ponte Caprazucca, V.le Toscanini, per riprendere il consueto tragitto in V.le Mariotti. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Basetti e Ponte Italia anziché V.le Maria Luigia e Ponte Caprazucca.

LINEA 8: provenienti da Via Savinio/De Chirico per il centro città, giunti in Via Nenni, i bus svolteranno a sinistra nel controviale di via Sidoli fino alla rotatoria, quindi Via Sidoli, Via Zarotto, Via Emilia Est, Via Tanara, V.le Fratti, Stazione FS, per riprendere regolare percorso. In senso contrario, giunti in Stazione, i bus percorreranno V.le Mentana, P.le Allende, Via Lombardia, P.le Sicilia, Via Abruzzi, Via Toscana, Via Mantova, Via Zarotto, Via Sidoli, controviale di via Sidoli e Via Nenni, dove riprenderanno il consueto tragitto.

LINEA 9: giunti in Via Casabianca, i bus svolteranno in Via Zarotto, Via Emilia Est, Via Tanara, V.le Fratti, per riprendere regolare percorso in Stazione FS. Al ritorno P.le Allende, Via Lombardia, P.le Sicilia, Via Abruzzi, Via Toscana, Via Mantova, Via Zarotto.

LINEA 11: il servizio sarà sospeso dalle 11.30 alle 13.30 circa.

LINEA 12: giunti in Via Cremonese per il centro città, i bus percorreranno Str. dei Mercati, Via Savani, per riprendere il regolare percorso in V.le Piacenza. In direzione contraria, giunti in V.le Piacenza, i bus imboccheranno Via Lanfranco, Str. dei Mercati e, Via Cremonese.

LINEA 13: provenienti da Via Lanfranchi per il centro città, giunti in Via Tanara, i bus percorreranno V.le Fratti e Stazione FS. In senso contrario i bus non osserveranno alcuna deviazione di percorso.

LINEA 15: provenienti da Str. Pastrengo per il centro città, giunti in Via 7 F.lli Cervi, svolteranno in Via Duca Alessandro, in V.le Solferino, Strada Farini, Str.al Ponte Caprazucca, V.le Toscanini, V.le Mariotti, V.le Toschi,

per riprendere regolare percorso in Stazione FS. Stessa deviazione in senso contrario, percorrendo V.le Toscanini, V.le Basetti e V.le Berenini al posto di Str. Cavestro e Str. Farini.

LINEA 21: provenienti dal Campus per il centro città, giunti a Barriera Saffi, i bus svolteranno a sinistra in P.le Allende, quindi percorreranno Via Lombardia, Via Abruzzi, Via Toscana, per riprendere il regolare percorso in Via Mantova. In direzione contraria, giunti in Via Tanara, i bus percorreranno V.le Fratti, Stazione FS.

LINEA 23: In direzione Stazione, anziché percorrere V.le Mentana, i bus percorreranno Via Tanara e V.le Fratti. Dopo la Stazione, per raggiungere Fontanellato – San Secondo – Noceto – Vicofertile e ritorno, i bus utilizzeranno la tangenziale. I collegamenti da San Prospero e Sant’Ilario per la Stazione e ritorno saranno invece regolari.

Sui percorsi deviati verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti e le due fermate extraurbane di V.le Fratti.

NAVETTA OSPEDALE

Per sopperire alla mancanza di collegamenti con l’Ospedale, dalle 11.30 e fino al transito della corsa sarà istituita una navetta che partendo dalla fermata dell’Ospedale (Pronto Soccorso) proseguirà per via Colli, Via Volturno, Ca’ Peschiera, Strada Bixio fino a Barriera Bixio/Viale Caprera. Stesso percorso in senso opposto.

NAVETTA MONTECCHIO

I collegamenti per /da Montecchio, durante la fascia oraria di chiusura, verranno garantiti da una navetta con partenza dalla Stazione FS alle 11.58 e 12.58 per via Emilia Est, San Prospero, Martorano, Monticelli, Basilicagoiano – Montecchio e ritorno (con partenza alle 12.55 e 13.55 da Montecchio).

NAVETTA TRAVERSETOLO

I collegamenti per /da Traversetolo verranno garantiti, oltre che dalla linea 12, anche da una corsa supplementare in partenza alle 12.06 dalla Stazione FS.

Dalle 13.00 circa e fino al passaggio della corsa (previsto per le 13.30), tutte le corse, comprese le corse di rinforzo e le corse extraurbane scolastiche, resteranno ferme in prossimità dei vari blocchi e riprenderanno il regolare servizio dopo il passaggio della corsa.

Le corse extraurbane in partenza da Parma tra le 11.30 e le 13.30 circa potranno subire ritardi e deviazioni.