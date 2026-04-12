Torna in primavera il progetto socio-ricreativo dedicato alle nuove generazioni con cene e giochi del mistero

RICCIONE (RN) – “Riccione è dei giovani, ed è qui che ci trovi”: con questo slogan riparte il progetto “Giovani dappertutto” rivolto ai ragazzi e alle ragazze riccionesi che propone, da aprile in avanti, numerose attività tra cui serate ludiche, laboratori e workshop. Il progetto è promosso sul territorio di Riccione dall’assessorato ai Servizi alla persona – Politiche giovanili, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Millepiedi, l’associazione culturale Il Tassello mancante, l’associazione Punto Giovane, l’associazione Sergio Zavatta e la cooperativa sociale Il Maestrale.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 13 aprile, dalle 19 alle 22, nella sala del Centro di quartiere Fontanelle (viale Sicilia, 59) con “Cene & giochi del mistero”. Sotto la guida esperta di Master Al sarà possibile tuffarsi in mondi dove nulla è come sembra. Tra indizi criptici, grimori magici e pizza offerta a tutti i partecipanti, la sfida è aperta. L’appuntamento si ripete lunedì 11 maggio.

Il progetto tra i giovani nei quartieri della città

Intanto, in attesa dei primi soli di primavera, il progetto riprende il suo cammino dai quartieri della città dove le educatrici incontrano i giovani direttamente nei luoghi da loro più frequentati. L’obiettivo è quello di dar voce ai giovani, ascoltarne i bisogni, le idee e le difficoltà per costruire insieme nuovi spazi di protagonismo. L’educativa di strada è già attiva nei quartieri di Fontanelle per poi arrivare a San Lorenzo.

Nel 2025 le uscite degli educatori sul territorio di Riccione, in particolare nel quartiere Fontanelle, sono state 25. In queste occasioni sono stati numerosi i ragazzi che hanno scelto poco alla volta di unirsi alle educatrici per attività sportive, ricreative o semplicemente per parlare. Le conversazioni hanno toccato temi profondi come la religione, il ruolo della donna e la violenza tra pari. Alcuni temi particolarmente sentiti dai ragazzi sono diventati oggetto di un podcast.

A testimonianza di questo legame che si è via via costruito tra il gruppo di ragazzi e le educatrici, oltre alla frequentazione più assidua delle attività proposte, ci sono state anche le interazioni con il canale social dedicato a Giovani dappertutto che hanno visto un aumento del 357,9 per cento. Un dato significativo che testimonia quanto il canale social non sia solo una vetrina delle attività ma anche uno spazio di dialogo e confronto.

“Il progetto Giovani dappertutto vuole promuovere il benessere dei ragazzi e prevenire il disagio giovanile offrendo laboratori e occasioni di aggregazione sicuri, accompagnati dalla presenza di adulti e professionisti qualificati capaci di diventare punti di riferimento educativi per i giovani – ha sottolineato la vicesindaca e assessora alle Politiche giovanili, Sandra Villa. – L’intento è rafforzare e ampliare la comunità educante, coinvolgendo istituzioni, educatori, famiglie e territorio in un percorso condiviso, un’alleanza educativa che mette al centro i ragazzi e riconosce la responsabilità collettiva che, come adulti, abbiamo nel sostenerli nella loro crescita”.

Il viaggio di Giovani dappertutto è appena iniziato: nei prossimi mesi il calendario si arricchirà con laboratori creativi, workshop e tantissime altre attività. Per informazioni: pagina Instagram giovani_dappertutto