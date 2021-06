Giovane scrittrice di Modena in finale al Premio Chiara Giovani 2021

Not just right is alright di Bianca Frasoldati – 1997, Modena, studentessa Scuola Holden Torino

VARESE – Il Premio Chiara Giovani 2021, promosso dall’Associazione Amici di Piero Chiara con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio e il sostegno di diversi enti pubblici e privati tra cui Repubblica e Cantone Ticino, Fondazione AEM gruppo a2a, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Comunità di Lavoro Regio Insubrica, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e della Lombardia, era riservato a giovani di 15-25 anni, italiani e svizzero-italiani, invitati a produrre un racconto inedito sulla traccia

“Libertà”

Come già l’anno scorso la partecipazione era solo online e così sarà sempre. La segreteria ha ricevuto la cifra record di 421 racconti, che dimostra come questo concorso letterario, nato nella terra insubrica, sia diventato oggi una consolidata realtà nazionale e transfrontaliera. “421 racconti sono stati un consistente impegno di lettura, ma anche conoscitivamente stimolante – sottolinea il presidente della Giuria Tecnica, Maria Attanasio – per comprendere meglio il senso della parola libertà nelle nuove generazioni”. La Giuria Tecnica, presieduta da Maria Attanasio scrittrice, vincitrice Premio Chiara 2020, e composta da Michele Airoldi docente Liceo Cavalieri di Verbania, Andrea Bianchetti docente CPC Lugano e CPT Bellinzona, Cristina Boracchi dirigente Liceo Crespi Busto Arsizio, Davide Circello docente Liceo Lugano 1, Salvatore Consolo dirigente Liceo Classico Cairoli Varese, Marco Corso giornalista di Varesenews, Pier Paolo Pedrini docente STA Lugano e ricercatore, ha selezionato i 31 finalisti, che sono pubblicati in un volume. La Giuria dei Lettori, composta da 150 giurati italiani e ticinesi, riceverà il volume e con i suoi voti decreterà il vincitore e la classifica dei premiati.

Premi in palio:

1° – 500 euro

– 2° – Orologio Locman offerto da Gioielleria La Gazza Ladra, Varese

· 3° – Tablet con custodia offerto da Iper la grande i, Varese

– offerto da Gioielleria La Gazza Ladra, Varese · – offerto da Iper la grande i, Varese 4° – Cena per 4 persone offerta da Ristorante Bologna, Varese

– offerta da Ristorante Bologna, Varese 5° – Google Home Mini offerto da Unieuro, Varese

– offerto da Unieuro, Varese 6° – Trousse offerto da Apex, Barasso VA

– offerto da Apex, Barasso VA 7° – Parure Faber-Castell offerta da Villa, Varese

– offerta da Villa, Varese 8° – Occhiali da sole offerti da Ottica Giorgi Luigi, Varese

Premio Regio Insubrica – 200 euro – a un racconto di un autore proveniente dal territorio insubre giudicato meritevole dalla commissione della Comunità di Lavoro Regio Insubrica.

Appuntamenti

con i Finalisti del Premio Chiara Giovani

Sabato 19 settembre ore 16.30

Teatro S. Ambrogio, via Lazzaro Papi 7, Varese Finalisti intervistati da Salvatore Consolo, Cristina Boracchi e Marco Corso

Domenica 17 ottobre ore 17.00

Sala Napoleonica Ville Ponti Varese

Premiazione Vincitori Premio Chiara Giovani ePremio Regio Insubrica

Gli eventi saranno realizzati nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

Elenco dei 31 finalisti del Premio Chiara Giovani 2021 traccia del racconto “Libertà”

Matteo Aquila, 2000, Varese, L’arte alla fine del mondo

Simone Beretta, 1997, Brugherio (MB), Le tapparelle verdi

Riccardo Bifulco, 2005, Frascati (RM), Il dente di Leone

Leonardo Boffini, 2000, Camorino – CH, Libertà vigilata

Vera Carucci, 2006, Brugherio (MB), La Clara dello specchio

Veronica Del Vecchio, 1996, Moltrasio (CO), Il Bagonghi

Matilde Fazzari, 2003, Genova, Libertà

Marco Ferrero, 1998, San Biagio di Centallo (CN), Labirinto

Emanuele Firinu, 1998, Milano, Storia di Enne, che non aveva un corpo ma stava bene così

Bianca Frasoldati, 1997, Modena, Not just right is alright

Camilla Gamberini, 1996, Medicina (BO), La coniglietta

Valentina Ganassin, 1997, Bussolengo (VR), Aria

Eugenio Grassi, 2001, Cairate (VA), La finestra di fronte

Anita Guiotto, 2000, Castelgomberto (VI), La dis-aiuola

Marica Iannuzzi, 1996, Gordola – CH, C’era una volta

Valeria Lattanzio, 1998, Popoli (PE), Senza vento

Giulia Massi, 2006, Porto San Giorgio (FM), Una distesa rossa di libertà

Fabrizio Matetich, 1996, Milano, Senza scarpe

Emma Mattiussi, 1999, Udine, Alianti

Federico Morando, 1996, Torino, Sia

Chiara Oddone, 2001, Dumenza (VA), Tutto ciò che rimane

Luigi Remo Parente, 1999, Cavaria con Premezzo (VA), Il libro con la copertina blu

Luca Passi, 1997, Varese, Pagina di Diario dell’Inverno Inglese del 2021

Annica Pellizzari, 1998, Magliaso – CH, Le fiamme della libertà

Martina Piazza, 1996, Omegna (VB), Interruttore

Giovanna Piccinelli, 1996, Levico Terme (TN), Il primo passo per essere libera

Matteo Porru, 2001, Cagliari, La prima e ultima notte insonne di Vittorio Cantarella

Laura Riva, 1996, Giubiasco – CH, La libertà di un fiore che muore

Emanuele Rizzi, 1999, Frabosa Sottana (CN), Le note del mio cuore

Roberto Rossetti, 1997, Leggiuno (VA), Il respiro delle montagne

Sofia Stroppini, 1996, Gnosca – CH, Il bambino senza radici