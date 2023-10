Giornata formativa di addestramento delle unità cinofile della Polizia locale

Attività finalizzate all’affinamento della ricerca di sostanze stupefacenti in vari scenari operativi

FERRARA – Una giornata formativa di addestramento delle unità cinofile, finalizzata all’affinamento della ricerca di sostanze stupefacenti in vari scenari operativi. È quella che si è tenuta lo scorso venerdì a Ferrara, per volontà del corpo di Polizia Locale che ha ospitato gli istruttori dell’associazione Malanoche di Fanzolo di Vedelago, formatori di Aaron, Chloe e Foras, nonché dei colleghi delle unità cinofile dei corpi di Treviso, Bassano del Grappa e Conegliano Veneto.

La formazione è avvenuta presso l’area comunale di via Marconi e all’interno del campo di addestramento dell’Associazione Ferrarese riconosciuta U.C.I.S. Rescue Alpha Dogs, specializzata nell’addestramento cani per la ricerca dispersi in campo aperto e su macerie. Durante le attività i cani si sono cimentati in prove di ricerca su più scenari che potessero replicare le situazioni ambientali particolari in cui conduttori e animali sono costretti ad affrontare nella operatività lavorativa. Una giornata di studio, lavoro e confronto con i colleghi di altre città utile a correggere i propri errori sotto la guida di istruttori esperti al fine di migliorarsi sempre di più.