Giorgio Morandi a Shanghai con la più grande mostra internazionale mai dedicata all’artista

BOLOGNA – Il lascito artistico di Giorgio Morandi arriva in Cina con un progetto espositivo di eccezionale rilievo: Giorgio Morandi. Solo, la più ampia mostra mai dedicata all’artista italiano all’estero.

Prodotta dal MAP – Museum of Art Pudong di Shangai, curata da Lorenzo Balbi per il Museo Morandi del Comune di Bologna e da Francesco D’Arelli, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Shanghai, con il supporto del Consolato Generale d’Italia a Shanghai e dell’Istituto Italiano di Cultura a Shanghai e organizzata da MondoMostre, l’esposizione rappresenta un passaggio significativo nel percorso di internazionalizzazione delle istituzioni culturali bolognesi, confermando la forza universale dell’opera di Morandi e la sua capacità di dialogare con pubblici e contesti culturali differenti.

L’inaugurazione è prevista il 16 giugno 2026, con apertura al pubblico dal 17 giugno al 28 ottobre 2026.

La mostra segna inoltre l’ultimo grande progetto internazionale seguito da Lorenzo Balbi nel corso del suo incarico a Bologna. Direttore del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e direttore artistico di ART CITY Bologna dal 2017, Balbi concluderà infatti a settembre la sua esperienza alla guida del museo, dopo nove anni di lavoro che hanno contribuito a ridefinirne il ruolo nel panorama culturale italiano.

Durante i suoi due mandati, il MAMbo ha consolidato il proprio profilo internazionale e la propria funzione pubblica, rafforzando l’attenzione verso l’accessibilità, la formazione di nuovi pubblici e il rapporto con la città. Sotto la direzione di Balbi, il museo ha ampliato la propria riconoscibilità nazionale e internazionale, sviluppando progetti capaci di connettere la ricerca artistica contemporanea con la dimensione sociale e civile delle istituzioni culturali. Parallelamente, realtà come il Museo Morandi, il progetto Nuovo Forno del Pane e ART CITY hanno contribuito a costruire un ecosistema culturale diffuso, riconosciuto come punto di riferimento per il sistema dell’arte contemporanea cittadino e nazionale.

A seguito della vittoria di un bando di selezione pubblica, Lorenzo Balbi assumerà nei prossimi mesi il ruolo di Direttore dei Musei Civici di Verona, avviando una nuova fase professionale alla guida del sistema museale della città scaligera.

“Questa mostra rappresenta un’importante azione di diplomazia culturale. Morandi è un passpartout per aprire Bologna al mondo e rafforzare il dialogo con la scena culturale internazionale – dichiara il sindaco Matteo Lepore -. Desidero cogliere questo momento molto bello per noi per ringraziare Lorenzo Balbi per il prezioso lavoro svolto in questi anni: il MAMbo è cresciuto profondamente come istituzione pubblica, consolidando il proprio ruolo nel dibattito artistico contemporaneo e diventando un punto di riferimento per la città e per il sistema culturale nazionale. Attraverso ART CITY, il Museo Morandi, il Nuovo Forno del Pane e numerosi progetti internazionali, Bologna ha rafforzato la propria identità culturale aprendosi a pubblici sempre più ampi. Gli faccio le congratulazioni per il nuovo incarico che assumerà nei prossimi mesi a Verona: siamo felici che prosegua il suo percorso in una città a noi vicina, con cui condividiamo sensibilità e spirito di collaborazione, nella convinzione che lo scambio tra territori sia una leva fondamentale per le politiche culturali contemporanee”.

“Questi nove anni al MAMbo hanno rappresentato per me un’esperienza professionale e umana straordinaria – afferma Lorenzo Balbi -. In questo periodo il museo è cresciuto profondamente, rafforzando il proprio ruolo come istituzione pubblica aperta, accessibile e riconoscibile, capace di dialogare con pubblici differenti e di costruire comunità attorno all’arte contemporanea. Abbiamo lavorato affinché il MAMbo diventasse sempre più un referente culturale e civile per la città, ma anche un interlocutore credibile nel panorama artistico italiano e internazionale. Desidero ringraziare l’Amministrazione comunale per il supporto e la fiducia con cui ha accompagnato il mio lavoro in questi anni, permettendo al museo di sviluppare progettualità ambiziose e di consolidare il proprio ruolo pubblico. Un ringraziamento speciale va anche a tutto il personale dei musei civici e del MAMbo, che con competenza, passione e dedizione ha reso possibile ogni risultato raggiunto: il lavoro di squadra è stato il vero motore di questo percorso. Sono stati anni intensi, durante i quali abbiamo sviluppato progetti che hanno messo in relazione ricerca artistica, spazio pubblico e partecipazione, consolidando esperienze come ART CITY, il Museo Morandi e il Nuovo Forno del Pane. Porto con me un bilancio estremamente positivo di questo doppio mandato e la consapevolezza di aver attraversato una stagione importante per il museo e per Bologna. La mostra dedicata a Giorgio Morandi a Shanghai rappresenta certamente uno dei progetti più significativi di questo percorso: un’occasione importante per rafforzare ulteriormente la presenza internazionale di Bologna e condividere con nuovi pubblici il valore universale dell’opera di Morandi. Nei prossimi mesi continuerò inoltre a seguire altri progetti già avviati in città, accompagnando con continuità alcune iniziative a cui tengo particolarmente e che fanno parte del lavoro costruito in questi anni. La nuova avventura ai Musei Civici di Verona mi emoziona molto. È una sfida che accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità, nella convinzione di poter portare anche lì un approccio maturato in questi anni: un’idea di istituzione pubblica fondata sull’ascolto, sul rispetto del patrimonio e sulla capacità dei musei di essere strumenti vivi di relazione culturale e sociale.”

Già dai prossimi giorni prenderà avvio l’iter amministrativo per l’individuazione della nuova figura, nell’ambito del processo di riorganizzazione e internalizzazione del sistema culturale cittadino, avviato nel corso dell’attuale mandato.

Sarà, inoltre, comunicata a breve la data dell’evento di presentazione della mostra di Morandi a Shanghai, con tutti i dettagli e gli approfondimenti sul progetto espositivo.