Giorgia: il 7 novembre arriva “G”, il nuovo atteso album d’inediti

Il tour il 6 dicembre a Bologna – Unipol Arena
BOLOGNA – IL 7 NOVEMBRE ARRIVA
IL NUOVO ATTESISSIMO ALBUM D’INEDITI DI
GIORGIA
In pre-order qui: https://Giorgia.lnk.to/-G-
DOPO IL SUCCESSO DEL “COME SAPREI LIVE 2025”
CHE HA REGISTRATO IL TUTTO ESAURITO
DA FINE NOVEMBRE TORNA LIVE NEI PALASPORT
Dopo il grande successo del tour estivo
e i primi 9 live nei palasport già SOLD OUT
GIORGIA
si aggiungono ora una SECONDA DATA a TORINO
e una TERZA DATA a ROMA
arrivando così a 18 DATE LIVE NEI PALASPORT!
13 MARZO | INALPI ARENA di TORINO (NUOVA DATA)
16 MARZO | PALAZZO DELLO SPORT di ROMA (NUOVA DATA)
Biglietti in prevendita dal 13 ottobre
Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo “GOLPE”, il 7 novembre arriverà “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di GIORGIA.
“G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon (https://Giorgia.lnk.to/-G-)
L’album è stato anticipato dal singolo “GOLPE”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.
Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile in classifica nel 2025 e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione.
“GOLPE” è accompagnato da un video, diretto da Emanuel Lo, un racconto di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico girato per le strade di Galatina (Lecce): www.youtube.com/watch?v=OFgDOjWWjQs
Grande successo per il “COME SAPREI LIVE 2025”, il tour completamente SOLD OUT con cui GIORGIA ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate.
Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.
Da fine novembre l’artista tornerà sul palco dei palasport italiani. Qui le date:
“PALASPORT LIVE”
25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT
06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT
08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT
10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena SOLD OUT
12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT
13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT
16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT
19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT
20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT
22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport
13 MARZO 2026 | TORINO – Inalpi Arena NUOVA DATA
16 MARZO 2026 | ROMA – Palazzo dello Sport NUOVA DATA
18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio
21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena
23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum
24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum
28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum
30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena
I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 16:00 di lunedì 13 ottobre, su Ticketone e prevendite abituali.
Info biglietti: www.friendsandpartners.it
Un 2025 ricco di successi per Giorgia: “LA CURA PER ME”, certificato PLATINO, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell’anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025.
Dopo “LA CURA PER ME”, Giorgia è tornata in radio con “L’Unica” singolo che ha conquistato velocemente i vertici delle classifiche.