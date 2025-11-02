Giorgia: il 7 novembre arriva “G”, il nuovo atteso album d’inediti

Il tour il 6 dicembre a Bologna – Unipol Arena

BOLOGNA – IL 7 NOVEMBRE ARRIVA

IL NUOVO ATTESISSIMO ALBUM D’INEDITI DI

GIORGIA

In pre-order qui: https://Giorgia.lnk.to/-G-

DOPO IL SUCCESSO DEL “COME SAPREI LIVE 2025”

CHE HA REGISTRATO IL TUTTO ESAURITO

DA FINE NOVEMBRE TORNA LIVE NEI PALASPORT

Dopo il grande successo del tour estivo

e i primi 9 live nei palasport già SOLD OUT

GIORGIA

si aggiungono ora una SECONDA DATA a TORINO

e una TERZA DATA a ROMA

arrivando così a 18 DATE LIVE NEI PALASPORT!

13 MARZO | INALPI ARENA di TORINO (NUOVA DATA)

16 MARZO | PALAZZO DELLO SPORT di ROMA (NUOVA DATA)

Biglietti in prevendita dal 13 ottobre

Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo “GOLPE”, il 7 novembre arriverà “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di GIORGIA.

“G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon (https://Giorgia.lnk.to/-G-)

L’album è stato anticipato dal singolo “GOLPE”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.

Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile in classifica nel 2025 e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione.

“GOLPE” è accompagnato da un video, diretto da Emanuel Lo, un racconto di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico girato per le strade di Galatina (Lecce): www.youtube.com/watch?v=OFgDOjWWjQs

Grande successo per il “COME SAPREI LIVE 2025”, il tour completamente SOLD OUT con cui GIORGIA ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate.

Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.

Da fine novembre l’artista tornerà sul palco dei palasport italiani. Qui le date:

“PALASPORT LIVE”

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT

06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT

08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena SOLD OUT

12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT

19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT

20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT

22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport

13 MARZO 2026 | TORINO – Inalpi Arena NUOVA DATA

16 MARZO 2026 | ROMA – Palazzo dello Sport NUOVA DATA

18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio

21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena

23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum

30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 16:00 di lunedì 13 ottobre, su Ticketone e prevendite abituali.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

Un 2025 ricco di successi per Giorgia: “LA CURA PER ME”, certificato PLATINO, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell’anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025.

Dopo “LA CURA PER ME”, Giorgia è tornata in radio con “L’Unica” singolo che ha conquistato velocemente i vertici delle classifiche.