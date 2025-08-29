Gilgamesh del Teatro dell’Orsa ad Albinea (RE)

Il più antico poema epico dell’umanità sarà protagonista di un racconto per tutte le età presentato nell’ambito dei Festival Sorgenti Resistenti | poetaTERRA e Libr’Aria. Partecipazione libera e gratuita

ALBINEA (RE) –Gilgamesh. Una storia oltre i confini del mondo, narrazione dai 7 anni e per ogni età a cura del Teatro dell’Orsa ispirata al più antico poema epico dell’umanità, sabato 30 agosto alle ore 20.45 sarà proposta al Parco dei Frassini di Albinea (RE) nell’ambito delle programmazioni di due Festival amici: Sorgenti Resistenti | poetaTERRA e Libr’Aria, quest’anno in feconda collaborazione.

«La forza del mito incisa su tavolette d’argilla racchiude le domande che da millenni ci accompagnano: che cosa c’è dall’altra parte? Dove vanno quelli che non ci sono più? Dove finisce il mondo che conosciamo?» riflette la regista Monica Morini.

«Gilgamesh, re di una città tutta d’oro, è forte e abituato a comandare su ogni cosa, eppure nemmeno lui sa dare risposta alle domande che lo tormentano» aggiunge Annamaria Gozzi al cui omonimo libro – illustrato da Andrea Antinori, pubblicato in Italia nel 2022 da Topipittori e già tradotto in Spagna e Russia – è ispirato il progetto «Davanti alla morte del suo migliore amico, di fronte all’incognita dell’aldilà, mostra la sua parte fragile e umana. Nell’ossessione di conoscere ciò che agli umani non è dato sapere, parte per un viaggio ai confini del mondo alla ricerca del segreto dell’immortalità».

Racconta l’interprete Bernardino Bonzani «La storia di Gilgamesh è un viaggio di formazione. Un eroe mitico, nella smania di ricerca, abbandona la sua immagine regale per divenire selvaggio. Attraversa le prove di camminare nel buio, affrontare bestie, navigare l’oceano della morte. Cede al sonno fino alla consapevolezza della sua trasformazione e intravede il segreto della vita».

Conclude Monica Morini: «Siamo molto felici di affrontare questa nuova produzione con la prestigiosa collaborazione artistica del regista e drammaturgo Bruno Stori».

Programma completo Festival Sorgenti Resistenti | poetaTERRA: https://www.teatrodellorsa.com/sorgenti-resistenti-festival-poetaterra/.

Programma completo Festival Libr’Aria: https://www.equilibri-libri.it/libraria/.