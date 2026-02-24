Gestione idrica e sicurezza del territorio: la terza commissione in visita al Polo di Telecontrollo del Gruppo Hera a Forlì

RIMINI – Questa mattina i consiglieri della terza commissione, insieme alla presidente del consiglio comunale Giulia Corazzi e all’assessora Anna Montini, si sono recati in visita al Polo di Telecontrollo del Gruppo Hera a Forlì, centro d’eccellenza europeo per la gestione delle reti. La visita si è focalizzata sulle tecnologie di previsione e gestione delle infrastrutture del PSBO (vasche e idrovore) per la sicurezza idrica del territorio. Ad accogliere il gruppo e a guidarlo alla scoperta di quello che è, a tutti gli effetti, il “cervello tecnologico” della multiutility, sono stati i manager Sandro Boarini, Luca Marchi e Davide Lombardi. La delegazione era guidata dall’Assessora all’Ambiente Anna Montini, referente per il Piano di Salvaguardia della Balneazione (PSBO), insieme a 14 Consiglieri Comunali (di maggioranza e opposizione) e 5 tecnici comunali, tra cui il Dirigente responsabile del Servizio Idrico.

Tecnologia e numeri al servizio del territorio

Il Polo di Forlì è un centro unico in Italia che garantisce h24 la sicurezza di Emilia-Romagna, Triveneto e Marche. In un’unica sezione operativa sono stati riassunti i dati e le tecnologie d’avanguardia: il centro monitora in tempo reale 74.000 km di reti e oltre 10.000 impianti, processando 28 milioni di segnali al giorno su un imponente video wall da 60 metri quadrati. Operando come un Collaborative Operations Center, la struttura integra Intelligenza Artificiale e machine learning per supportare le decisioni umane, con cinque livelli di sicurezza che garantiscono l’operatività anche in caso di attacchi informatici o blackout. Ogni anno il centro gestisce oltre 510.000 chiamate di pronto intervento, traducendole in ordini di lavoro georeferenziati e immediati.

Focus su Rimini e il PSBO

Durante il percorso, particolare attenzione è stata dedicata alla gestione delle infrastrutture riminesi legate al PSBO, come le vasche di laminazione, le idrovore e le condotte a mare. I tecnici hanno illustrato le procedure di previsione e l’allertamento coordinato per la gestione delle paratoie a mare durante le piogge intense, oltre all’iter di risposta alle segnalazioni dei cittadini.

“Questa visita rappresenta un momento importante di conoscenza e confronto,” ha dichiarato l’Assessora Anna Montini. “Vedere la grande competenza e la tecnologia all’avanguardia che sottendono alla gestione del nostro sistema idrico, specialmente per il PSBO e la protezione del territorio, conferma l’importanza di investimenti costanti in innovazione per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente.”