Galleria d’Arte Temporanea a Misano Adriatico: Evento del 13 agosto

MISANO ADRIATICO (RN) – Continua con successo la Mostra d’Arte Contemporanea dei tre artisti locali, Luca Fronzoni (Il Folle Artista), Monica Bologna e Davide Clementi – a Misano Adriatico in Via Emila angolo Via Piemonte – dove hanno allestito una galleria d’arte temporanea fino alla fine di agosto con l’intento di offrire anche ai villeggianti una alternativa di qualità all’offerta turistica. In esposizione opere d’arte contemporanea di qualità che spaziano dalla pittura al bassorilievo alla scultura fino al particolare disegno a penna biro, tutte apprezzatissime dal pubblico che ha finora visitato la mostra.

In programma per martedì 13 agosto alle ore 21.30 un evento durante il quale avverrà la presentazione di nuove opere appena terminate da parte di ognuno degli artisti presenti in mostra.

Temporary art gallery. Impulsi 2024