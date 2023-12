Frontemare Rimini: il Natale si veste di luci e musica

RIMINI – Il Frontemare di Rimini (Viale Principe di Piemonte, 32 – Miramare di Rimini, www.frontemarerimini.it, 0541478542, ) si prepara a illuminare le notti natalizie con festa, buona cucina e intrattenimento di alta qualità. Situato a due passi dal mare, è il posto giusto per chi ha voglia di mangiare bene (soprattutto pesce, ma non solo) e divertirsi con la miglior musica in circolazione.

Venerdì 22 dicembre ’23 al Frontemare Rimini la festa è TOP Club Show Dinner, una serata magica dedicata agli amanti del divertimento e della buona cucina. Ai piatti pensa la brigata di cucina di un locale in cui niente è lasciato al caso. Per quel che riguarda la musica, gli artisti sul palco sono ben quattro, per un Live Show Dinner scatenato. La cena inizierà alle 21.00, e il divertimento in pista sarà garantito con il dj set Sangio, professionista del mixer simbolo del divertimento in Riviera. Con lui alla voce ci sono la voce e l’energia di Danny Pee.

In console c’è anche uno special guest d’eccezione, Eugenio Colombo. Originario di San Giorgio a Cremano (Napoli), è un artista ormai davvero esperto, con un grande seguito. Solo su Instagram ha infatti più di 550.000 follower. Eugenio Colombo è anche un personaggio tv. È da tempo nel cast di Uomini e Donne, celeberrimo programma tv creato da Maria De Filippi. Non è tutto: al Frontemare di Rimini in Saletta Privè il 22 dicembre vanno in scena anche i ritmi latino e reggaeton del talentuoso Mauro Catalini.

E che succede sabato 23 dicembre ’23? Al Frontemare Rimini la festa è XMAS TIME, l’appuntamento perfetto per anticipare il Natale. La serata inizierà alle 20.30 con una cena esclusiva e un Live Show Dinner accompagnato dalla musica live dell’OxxxA. A seguire, il dj set di tre artisti capaci di far divertire chiunque: Fabrizio Fratta, Giovanni Lombardo e Giuseppe Mesce. Al microfono c’è il super vocalist Davide Cecchini.

Frontemare Rimini Viale Principe di Piemonte, 32 – Miramare di Rimini Telefono: 0541 478542 Email: info@frontemarerimini.it – www.frontemarerimini.it