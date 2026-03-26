Forlì: sicurezza, controlli a tappeto in città

Sequestrata una lama in centro storico e denunciati due minorenni per resistenza a pubblico ufficiale

FORLÌ – Proseguono le attività di controllo e tutela della sicurezza urbana da parte della Polizia Locale di Forlì, impegnata quotidianamente in attività di pattugliamento in tutto il territorio cittadino.

Gli ultimi interventi hanno portato al sequestro di un’arma impropria e alla denuncia di più soggetti per diversi reati.

Nel primo caso, gli agenti della Polizia Locale con il supporto dell’unità Antidegrado hanno sequestrato una lama della lunghezza di 12 centimetri. L’uomo, fermato alla guida di un monopattino senza casco, è stato sottoposto a un controllo personale dopo aver mostrato resistenza nell’esibizione dei propri documenti e successivamente è stato denunciato per possesso di oggetto atto ad offendere.

Un secondo intervento, avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, ha portato alla denuncia di due minorenni. Il controllo era stato avviato per sanzionare un ragazzo che circolava su un monopattino senza casco. Durante l’accertamento, il giovane ha esibito un documento d’identità alterato dandosi poi alla fuga con un coetaneo sopraggiunto poco dopo.

Grazie anche alla collaborazione di alcuni cittadini, i due sono stati rintracciati in Piazzale della Vittoria e accompagnati presso il Comando, dove sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e utilizzo di documento alterato.

“Desidero rivolgere un plauso a tutto il personale della Polizia Locale per il lavoro quotidiano svolto con professionalità e determinazione, con un riconoscimento particolare all’Unità Antidegrado e alla nuova Unità Centro Storico, presidio fondamentale nelle aree più sensibili della città” – dichiara l’assessore Luca Bartolini. “Gli episodi riguardano tre giovani, di cui due minorenni e un 21enne di origine egiziana. A Forlì abbiamo intensificato i controlli, soprattutto in centro storico, e alla luce dei recenti fatti di cronaca nazionale — che hanno visto un giovane arrivare a scuola armato di una lama e ferire gravemente un’insegnante — è ancora più evidente quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione su un fenomeno purtroppo in crescita. Per questo i nostri controlli sono sempre più mirati a prevenire situazioni di pericolo, intercettando e sequestrando oggetti che possono trasformarsi in armi e mettere a rischio l’incolumità pubblica. Questa è la linea dell’Amministrazione: prevenzione, controlli costanti e tolleranza zero verso comportamenti illegali o pericolosi per la sicurezza pubblica”.