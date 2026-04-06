Forlì, scomparsa di Wera Zangari

Coordinamento provinciale FDI: “Cordoglio per un riferimento della destra forlivese”

FORLÌ – “Con dispiacere apprendiamo la triste notizia della scomparsa di Wera Zangari ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia”. Così si pronuncia il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Forlì.

“Wera è stata un riferimento solido della destra forlivese e del Circolo femminile ‘Caterina Sforza’, trasmettendo i valori civili e sociali più importanti anche nella sua attività di insegnante. Zangari ha rappresentato un esempio di dedizione, serietà e passione politica. La sua opera è stata costantemente orientata all’impegno culturale, contribuendo a far crescere e affinare il pensiero, a elaborare proposte e a mettere a disposizione della comunità un lavoro fatto di idee e contenuti, con radici profonde capaci di resistere alle mode passeggere”.

“Contestualmente – continua il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia -, desideriamo ricordare con orgoglio e nostalgia anche il compianto marito di Wera, Vittorio Dall’Amore, esponente di rilievo della destra a livello provinciale e regionale, che con la consorte ha condiviso un percorso di valori e di impegno. Il loro esempio non sarà mai dimenticato”.

Una delegazione di Fratelli d’Italia parteciperà alle esequie di Wera Zangari domani, martedì 7 aprile, alle ore 16 presso la chiesa della Pianta, con partenza del corteo funebre dalla camera ardente dell’ospedale Morgagni – Pierantoni di Forlì. Dopo la celebrazione della Santa Messa, la salma sarà condotta presso il crematorio di Cesena.