Forlì e piazza Saffi accoglieranno il passaggio del Giro d’Italia

Il Vicesindaco Mezzacapo: “Appuntamento il 12 maggio con un evento straordinario”

FORLÌ – Nella giornata di mercoledì 12 maggio 2021, Forlì accoglierà il passaggio della mitica carovana del Giro d’Italia in occasione della quinta tappa, con partenza da Modena e traguardo a Cattolica.

“Sarà un momento straordinario – afferma il Vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo – che ci permetterà di vedere in azione i campioni del ciclismo e di essere parte della grande atmosfera di festa che la corsa rosa scatena lungo il suo percorso. Ancora più spettacolare è il fatto che i corridori attraverseranno il centro storico fino a toccare il cuore di piazza Saffi. Ci siamo riusciti mettendo a frutto tanto impegno e tenacia. La corsa arriverà da Faenza e all’altezza di porta Schiavonia devierà a sinistra lungo viale Italia e viale Vittorio Veneto fino alla rotonda di porta san Pietro dalla quale i ciclisti imboccheranno corso Mazzini.

Dopo l’abbraccio di piazza Saffi, gli atleti proseguiranno lungo corso della Repubblica fino a piazzale della Vittoria, da qui per viale Roma e nuovamente sulla via Emilia. Per questa importantissima occasione di festa popolare, spettacolo e di enorme visibilità per il territorio – sottolinea Mezzacapo – ritengo doveroso ringraziare il Comitato organizzatore del Giro e tutti coloro che hanno collaborato con l’Assessorato allo Sport nel riuscire a far in modo che il tracciato toccasse Forlì e valorizzasse al massimo il centro storico”.