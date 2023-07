Festival Internazionale dei Giovani. Gruppo dall’Albania in municipio e danze tradizionali in piazza Garibaldi

PARMA – Il Sindaco, Michele Guerra, e l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri, con delega alla Pace, Daria Jacopozzi, hanno accolto, ieri mattina, in municipio, un gruppo di giovani provenienti dall’Albania, arrivati in Italia per partecipare all’edizione 2023 del Festival Internazionale dei Giovani che si tiene, come ogni anno, a Berceto.

È stata una grande festa, nel segno della pace e della fratellanza tra i popoli, che si è conclusa, dopo lo scambio di saluti in sala del consiglio comunale, con un’esibizione di balli tradizionali albanesi in piazza Garibaldi.

Le delegazione era formata dal coro del liceo artistico di Tirana, Jordan Misja, diretto dalla Maestra Emira Alliu e dal Corpo di Ballo dell’Accademia di Danza di Tirana, diretto da Blerina Arbana. I ragazzi del coro hanno intonato Va Pensiero e canti tradizionali albanesi.

Patrocinato dall’UNESCO, il Festival Internazionale dei Giovani è nato con lo scopo di favorire l’incontro fra i giovani e lo scambio fra le culture del mondo, per migliorare la comprensione e il rispetto reciproco, in un clima di amicizia e divertimento. Le giovani indiane hanno partecipato a diversi festival internazionali di danza, facendosi apprezzare in tutto il mondo. Tanti i parmigiani che hanno assistito alla loro esibizione. Per tutta l’estate si susseguono gruppi di ragazzi provenienti da tutto il mondo ospitati nel seminario di Berceto e coordinati dal maestro dello sport Carlo Devoti.