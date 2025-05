festival Crossroads: il 24 maggio concerto di Antonio Lizana a Correggio (RE)

CORREGGIO (RE) – Un’esplosione di ritmo, con tanto di coreografia in scena: è il binomio di jazz e flamenco creato dal cantante e sassofonista spagnolo Antonio Lizana, protagonista di un nuovo concerto del festival Crossroads al Teatro Asioli di Correggio (RE). Con lui sul palco, sabato 24 maggio alle ore 21, ci saranno Daniel García (pianoforte e cori), Arin Keshishi (basso elettrico), Shayan Fathi (batteria) ed El Mawi De Cádiz (danza e cori).

Vishuddha ovvero “Purezza” (oppure, per gli amanti dell’esoterismo, il quinto chakra nella tradizione indù) è l’album col quale Antonio Lizana cerca di infondere bellezza in questo mondo, attraverso paesaggi sonori ripescati dalla sua infanzia. Un intento non da poco (e un antidoto contro qualunque cosa possiate leggere nelle news di cronaca), degno di un artista unico come Lizana: originario della provincia di Cadice è contemporaneamente cantante di flamenco e sassofonista jazz. Cuore andaluso e anima improvvisatrice. Lizana ci guida attraverso diversi palos di flamenco, inglobando nella gioiosa e danzante energia della musica spagnola le frastagliate linee tematiche di derivazione afroamericana. Due ambiti musicali radicalmente diversi diventano così un tutt’uno. Assieme a lui troviamo un cast di musicisti capaci di muoversi con altrettanta spontanea disinvoltura tra questi universi paralleli, oltre a El Mawi De Cádiz, che li traduce in coreografia.

Dalla sua Andalusia Lizana esporta sonorità moresche e ritmi iberici e gitani in tutto il mondo, collaborando con artisti come gli Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez, Alfredo Rodríguez, Ari Hoenig, Shai Maestro…

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 8.

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it

website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite:

Correggio (RE): Teatro Asioli, Corso Cavour 9.

Biglietteria nelle date di concerto ore 18-19 e dalle 20, tel. 0522 637813.

Informazioni, prevendita/prenotazione: Biglietteria Teatro Asioli dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) ore 18-19, sabato ore 10:30-12:30, tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it, www.teatroasioli.it.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.

Ufficio Stampa

Daniele Cecchini

Direzione Artistica

Sandra Costantini

festival Crossroads

XXVI Edizione

1 marzo – 1 agosto 2025

Concerto di sabato 24 maggio

Correggio (RE), Teatro Asioli, ore 21:00

“Correggio Jazz”

ANTONIO LIZANA QUINTET

“Vishuddha”

Antonio Lizana – voce, sassofono;

Daniel García – pianoforte, cori; Arin Keshishi – basso elettrico;

Shayan Fathi – batteria; El Mawi De Cádiz – danza, cori