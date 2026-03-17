“Ferrara in Noir”: alla Tebaldi la scrittrice Ilaria Rizioli con il suo libro “La scienza uccide”

Giovedì 19 marzo 2026 alle 17:00 incontro in via Ferrariola 12 (zona San Giorgio, Ferrara). Ingresso libero

FERRARA – Sarà la scrittrice Ilaria Rizioli, con il suo libro “La scienza uccide”, la protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna “Ferrara in Noir”, giovedì 19 marzo 2026 alle 17:00, alla biblioteca comunale Tebaldi (in via Ferrariola 12 – zona San Giorgio, Ferrara).

L’autrice dialogherà con Roberta Filippini, introducendo i temi del suo libro e ripercorrendo il suo percorso letterario.

L’incontro è a ingresso libero.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

“Ferrara in Noir” – Negli ultimi anni l’interesse delle lettrici e dei lettori delle biblioteche per il genere giallo/noir è in costante crescita. Si tratta di una forma narrativa a cavallo tra il giallo e il poliziesco, caratterizzata da atmosfere gotiche e da attente indagini psicologiche, con particolare attenzione all’introspezione dei colpevoli e all’analisi del contesto sociale che fa da sfondo alla narrazione.

Da gennaio 2026 le biblioteche comunali ferraresi Luppi, Bassani, Tebaldi e Rodari propongono una rassegna di incontri dedicata ad autori rappresentativi di questo genere letterario.

Info: biblioteca Tebaldi: tel. 0532 64215 – bibl.sangiorgio@edu.comune.fe.it.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it