Ferrara e frazioni: gli eventi del weekend 1, 2 e 3 agosto

FERRARA – Primo weekend per la manifestazione Giardino per tutti, serate a ritmo di musica classica, rock, jazz, pop e tanti altri generi, per un calendario di appuntamenti ricco e originale. Prosegue fino al 10 agosto, in Darsena, il Mangiafexpo, evento dedicato alla ristorazione ferrarese.

Spettacoli

Giardino per Tutti al Parco Coletta, serate a ritmo di musica classica, rock, jazz, pop e tanti altri generi. Venerdì 1 Ferrara Film Orchestra in Concert, sabato 2 Santa Balera Orchestra della Generazione Z del Liscio, domenica 3 Hemon Mehari Peter Schlamb Quintet, a cura di Jazz Club Ferrara.

Cinema nel Parco 2025 all’Arena Parco Pareschi: venerdì 1 The Brutalist, di Brady Corbet, sabato 2 Le assaggiatrici, di Silvio Soldini, domenica 3 La trama fenicia, di Wes Anderson.

Sport

“Cronomen d’oro – Crono individuale interregionale – Criterium Regionale Emilia Romagna- Veneto”, sabato 2 gara ciclistica a cronometro individuale. Il percorso si svolgerà sull’argine destra Po tra Ro Ferrarese e la sede Canottieri a Pontelagoscuro sulla ciclabile Destra Po.

Vivi Baura – “V Memorial Paolo Colombani” corsa podistica con partenza domenica 3 ore 9.00 dal centro di Baura.

Eventi speciali

Mangiafexpo 2025 fino al 10 agosto in Darsena, undicesima edizione dell’evento dedicato alla ristorazione di Ferrara e provincia e alla promozione del prodotto tipico e del territorio.

Mostre e musei

Al Castello Estense: Art Kane. Oltre il reale (prorogata fino al 15 settembre)

Allo Spazio Antonioni: Bruce Davidson / Zabriskie Point (prorogata fino al 12 ottobre).

GLI EVENTI NELLE FRAZIONI

Sagra di San Lorenzo a Baura, dal 1° al 10 agosto, per festeggiare il santo patrono. Ogni sera, dalle 19.30, stand gastronomico, spettacoli e mercatino.