Ferragosto e dintorni, tutti gli appuntamenti a Rimini fino al 19 agosto

RIMINI – Ferragosto e i giorni successivi sono ricchi di appuntamenti in vari spazi diffusi della città.

Dai fuochi d’artificio sulla spiaggia di Miramare, fino al tributo allo Slego nell’arena Francesca da Rimini, all’ombra di Castel Sismondo. Una festa che promette esperienze da vivere e un’occasione perfetta per scoprire le molteplici sfaccettature della città.

In centro storico, proseguono per tutta l’estate gli appuntamenti di musica e intrattenimento con SGR LIVE all’Arena Francesca da Rimini: domenica 17 agosto c’è il circo contemporaneo ‘Sonata per Tubi’ della Compagnia Nando e Maila, in collaborazione con Città Visibili, mentre martedì 19 agosto lo spettacolo ‘Tutto è cominciato così!?’ con Sergio Casabianca e le Gocce che intratterranno il pubblico.

All’Area Eventi Settebello venerdì 15 agosto è la volta di “Sezione Operativa”, un ensemble con una grande varietà di strumenti. Sabato 16 agosto, la “Country Night” dei Wild Angels animerà la serata, mentre domenica 17 agosto si esibirà la Fermento Etnico Folk Band con musica popolare. Il programma si conclude martedì 19 agosto con un omaggio a Bob Dylan da parte di Lorenzo Semprini & The False Prophets.

Venerdì 15 agosto, il centro storico si apre al pubblico con le iniziative dei Musei Comunali, aperti fino alle 23, per un Ferragosto all’insegna della cultura e con Venerdì sera in centro, un mercatino serale estivo con bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, vintage, artigianato e curiosità collezionistiche.

Il 16 agosto per le celebrazioni dell’81° anniversario del sacrificio dei Tre Martiri, Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, uccisi dai nazi-fascisti nel 1944. La commemorazione, con partenza da via Tiberio alle 17.30, prevede la deposizione di corone in via Ducale e Piazza Tre Martiri, con la partecipazione della Banda Città di Rimini. In serata, alle 21.30 alla Corte degli Agostiniani, si terrà uno spettacolo teatrale dedicato ai Tre Martiri, dal titolo ‘Poveri noi – storia di una famiglia nella tragedia della guerra’, con il Teatro delle Temperie, organizzato dall’Anpi sezione di Rimini in collaborazione con le Città Visibili aps.

Nell’ambito dei Cento giorni in festa, piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, il Ferragosto viene celebrato con eventi musicali, spettacoli di intrattenimento, comico-teatrali, eventi per bambini, mercatini estivi lungo tutta la costa.

Ancora spazio alla fantasia e all’immaginazione con This is Wonderland – Alice – Lost Inside You a Miramare, un’esperienza immersiva da favola, che trasporta in un Paese delle Meraviglie fatto di luci, suoni e interazioni.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA

fino a settembre 2025

Rimini, sedi varie

Rimini ’80- E tu dov’eri nel 2025?

A 40anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, il Comune di Rimini ha in programma un calendario di eventi per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima di un decennio, quello degli anni Ottanta. Tra gli appuntamenti: Il 15 agosto all’Arena Francesca da Rimini, la sera di Ferragosto, si ricorda Lo Slego, i Mod e le sottoculture degli anni ’80 con Werter Corbelli e Giovanni Garattoni, special guest Oscar Giammarinaro (Piazza Statuto – Statuto Mod). La Corte degli Agostiniani propone quattro serate di cinema all’aperto, dedicate agli anni Ottanta: Questa settimana è la volta di ‘The Elephant Man’ con intervento di Annamaria Gradara (19 agosto).

Fino a domenica 17 agosto 2025

Parco XXV Aprile, piazza sull’Acqua – Rimini

Tiberio CinePicnic

L’arena cinematografica più suggestiva dell’estate, in collaborazione con Notorius Rimini Cineclub e Cinema Teatro Tiberio, propone cinque serate di grande cinema e pic-nic sotto le stelle, nel fresco del Parco XXV Aprile (cd. Parco Marecchia) a due passi del Ponte di Tiberio.

Il primo appuntamento per la famiglia è nella serata di Ferragosto (venerdì 15 agosto) con il simpatico film d’animazione Kung Fu Panda 4, nuova avventura del Panda Po, appassionato di arti marziali ed impegnato a trovare un nuovo Guerriero Dragone. Per sabato 16 agosto arriva un film da Oscar, ovvero The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne, già regista di “Sideways” e “Nebraska” che ritrova Paul Giamatti nel ruolo di un burbero professore malvisto da dicenti e studenti, costretto ad occuparsi di un allievo durante le vacanze di Natale. A suo fianco la talentuosa Da ‘Vine Joy Randolph, nei panni della cuoca della mensa scolastica, vincitrice del Premio Oscar come migliore attrice non protagonista.

Finale dedicato alla famiglia domenica 17 agosto con Prendi il volo, cartoon griffato Illumination Studios, la casa dietro al grande successo di “Cattivissimo Me” e degli irresistibili Minions che, con la complicità del regista Benjamin Renner, racconta le divertenti peripezie di una famiglia di anatre impegnate nella loro prima migrazione. Stand gastronomico aperto ogni sera dalle ore 19:00.

Orario: dalle ore 19 alle ore 24 ore 19:00 picnic / ore 21:15 film su maxi schermo

Ingresso liberoInfo: www.societadeborg.it

da giovedì 14 a domenica 17 agosto 2025

piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

Arte e Gusto

Nella suggestiva cornice del Parco Fellini è ospitato un evento dedicato al gusto all’arte e all’artigianato.

Un viaggio sensoriale e culinario attraverso le eccellenze italiane per deliziare i visitatori con prelibatezze e specialità regionali. Il tutto è arricchito da una vivace area Street Food con Truck, dove è possibile assaporare un’ampia varietà di specialità di cibo di strada. E per chi ama l’artigianato di qualità, è presente una parte dedicata ai mercatini artigianali, dove si possono scoprire e acquistare pezzi unici e originali. Per accompagnare queste esperienze sensoriali, l’atmosfera è allietata da musica di intrattenimento. A cura del Comitato AssoVespucci.

Orario: giovedì 14 agosto dalle ore 18 alle 23; venerdì 15 agosto dalle ore 12 alle 24; sabato 16 agosto dalle ore 12 alle 24; domenica 17 agosto dalle ore 12 alle 23

Ingresso libero Info: www.facebook.com/Birrimini2022

venerdì 15 agosto 2025

Bagno 62 Le Spiagge – Rimini sud

Messa all’alba

Nel giorno di Ferragosto, la spiaggia di Rimini si trasforma in un luogo di raccoglimento e spiritualità con la tradizionale Santa Messa all’alba sulla battigia. Un appuntamento, che richiama ogni anno centinaia di persone di tutte le età, per un momento di pace e riflessione immersi nella bellezza della natura. Il sorgere del sole sul mare fa da cornice a questa suggestiva celebrazione presieduta dal Vescovo di Rimini, con la partecipazione del Coro della Parrocchia Villaggio 1° Maggio. Segue una colazione insieme offerta da Confartigianato. Ore 5.45 inizio celebrazione – Ore 5 Confessioni.

venerdì 15 agosto 2025

Rimini Beach Arena, viale Principe di Piemonte 56/62 – Rimini Miramare

Cocoricò on the beach

Dove il mare incontra il suono. Il sole si fonde con l’orizzonte, l’energia sale dalla spiaggia. Ferragosto a Rimini Beach Arena. È qui che tutto si connette.

Con: Pawsa, Seth Troxler, Omar S, Miguel & Tons, Dj Cream.

Orario: dalle 17.30 all’1 Ingresso: a pagamento Info: 340 2608720 https://riminibeacharena.com

venerdì 15 agosto 2025

Parco degli Artisti (Chiosco il Casotto) , via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Alba. Dieci. Rimini.

Concerto all’alba a cura di Rimini Classica

Rimini Classica compie 10 anni. Per l’occasione si festeggia insieme la ricorrenza dell’attività con un concerto gratuito all’Alba, con gli amici musicisti e cantanti con i quali rimini Classica ha condiviso questo decennio. Ricordando Guido Zangheri, il Presidente, ad un anno dalla scomparsa.

Con: Andrea Amati, Alberto Bastianelli, Sergio Casabianca, Rossella Cappadone, Darma, Cristina Di Pietro, Marco Giorgi, Chiara Guerra, Mattia Guerra, Filippo Malatesta, Marco Mantovani, Massimo Marches, Simone Migani, Fabio Nobile, Alessandro Pagliarani, Quartetto Eos, Houdini Righini, Stefano Zambardino. Evento dell’Associazione Rimini Classica, in collaborazione con Sorridolibero e con il contributo della Regione Emilia-Romagna. In caso di maltempo l’evento è rinviato.

Ingesso gratuito senza prenotazione. Info: riminiclassica@gmail.it

Ore 5.45 Ingresso gratuito Info: 327 4115353 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini

sabato 16 agosto 2025

Rimini centro storico, via Tiberio (partenza corteo); Corte degli Agostiniani, via Cairoli 42

81° anniversario del sacrificio dei Tre Martiri

In ricordo del sacrificio di Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani, i tre martiri riminesi trucidati il 16 agosto 1944 dai nazi-fascisti, l’Amministrazione comunale celebra l’eroica ricorrenza con una cerimonia commemorativa, nel corso della quale saranno deposte corone di alloro in via Ducale e nella Piazza Tre Martiri, dedicata alle vittime dell’eccidio. La cerimonia inizia alle ore 17.30 con partenza da via Tiberio, nei pressi dell’omonimo parcheggio. Un momento significativo con la partecipazione della “Banda Città di Rimini”.

Gli appuntamenti proseguono nella serata alla Corte degli Agostiniani ore 21.30 con lo spettacolo in ricordo dei Tre Martiri ‘Poveri noi – storia di una famiglia nella tragedia della guerra’, Teatro delle Temperie, di e con Silvia Frasson, regia di Andrea Lupo, organizzato dall’Anpi sezione di Rimini in collaborazione con le Città Visibili aps. Ingresso libero Info: www.lecittavisibili.com/project/poveri-noi

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 31 agosto 2025

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate

Una lunga estate con più di 40 appuntamenti di cinema (più della metà della stagione appena conclusa), per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Gli appuntamenti della settimana:

> domenica 17 agosto In collaborazione con Sportellate, Il giorno dell’incontro (The Day of the Fight)

di Jack Huston (USA 2023, 105’)

> lunedì 18 agosto Cinema Revolution, Vermiglio di Maura Delpero (Italia /Francia 2024, 119’)

> martedì 19 agosto Back to the ’80s | Cinema Revolution, The Elephant Man (versione restaurata)

di David Lynch (Gran Bretagna 1980, 125’); introduce Annamaria Gradara

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

fino al 5 settembre 2025

Rimini spiaggia libera Piazzale Boscovich

Spiaggia Libera Tutti

Un fitto calendario di eventi e attività viene proposto nel primo anno di attività di Spiaggia Libera Tutti, dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie della mattina (10-12) e del pomeriggio (16:30 – 18:30) tra laboratori creativi e sensoriali, attività motorie e ginnastica dolce, giochi musicali e teatrali, bagni assistiti e momenti di rilassamento, attività di gruppo, pittura, giochi da tavolo, percorsi motori, oltre ad un calendario di incontri culturali, attività ricreative speciali ed eventi aperti alla partecipazione.

venerdì 15 Agosto, “Pranzo tutti insieme”: un momento conviviale di condivisione e allegria per tutti coloro che trascorreranno il Ferragosto in spiaggia

martedì 19 Agosto – “Guitar 100/Accordi di Pace”: concerto straordinario in collaborazione con la Diocesi di Rimini. Cento musicisti si esibiranno sulla sabbia per chiedere la pace nel modo più bello possibile: cantando.

Info: www.facebook.com/people/Spiaggia-Libera-Tutti/

fino al 26 agosto 2025

Arena Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR LIVE

In estate, l’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, ospita appuntamenti di musica e intrattenimento, a cura di Gruppo SGR. Gli appuntamenti della settimana:

Domenica 17 agosto il circo contemporaneo di Sonata per Tubi della Compagnia Nando e Maila, in collaborazione con Città Visibili.

Martedì 19 agosto ‘Tutto è cominciato così!? Con Sergio Casabianca e le Gocce.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR/

fino al 31 agosto 2025

Rimini, Area Eventi Settebello a7b, via Roma 70

Eventi Settebello a7b

Un nuovo spazio per la cultura, il tempo libero, il cibo e la socialità. In luglio gli appuntamenti continuano fra buona musica, incontri culturali e gli appuntamenti del Circolo Ermeneutico.

Il mercoledì vede sul palco il nuovo format 7Band, che sotto la direzione artistica di Matteo Mussoni e Andrea Donati propone gruppi di giovani musicisti. Gli appuntamenti della settimana:

> mercoledì 13 agosto ore 21.00, 7band dir.artistica Matteo Mussoni-Andrea Donati, Calma, Ora; warm up: Marco Kotov

> giovedì 14 agosto ore 21.00, The Strikeballs: Soren Ghirardi, chitarra e voce principale; Pier Paolo Pacioni, contrabbasso e cori; Donatello Angelini, batteria e cori; Lucia Solferino, violino e cori

> venerdì 15 agosto ore 21.00, Sezione operativa: Giorgio Cavallari, basso elettrico; Federico Cavallari, clarinetto; Stefano Conio, tastiere; Camilla Amati, voce e flauto traverso; Simone Balducci, tromba;

Fabio Balducci, sassofono.; Luca Bacchini, trombone; Eddi Polazzi, batteria; Barbara Rossi, voce

> sabato 16 agosto ore 21.00, Country Night – Wild Angels – Beppe dj / Albi dj

> domenica 17 agosto ore 21.00 Fermento Etnico Folk Band: Musiche della tradizione popolare italiana e internazionale

> martedì 19 agosto ore 21.00, Lorenzo Semprini & The false Prophets Bob Dylan e dintorni: Lorenzo Semprini, voce, chitarra, armonica; Alessio Raffaelli, piano e fisarmonica; Beppe Ardito, chitarra – voce,

Francesco Pesaresi, basso; Paolo Angelini, batteria

Durante tutta le serate sarà attiva l’Area Food a7b. Programma completo su: www.facebook.com/areasettebello Info: areasettebello@gmail.com

Tutti i mercoledì sera fino al 27 agosto 2025

P.zza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro By Night

Un market dedicato ad artigiani selezionati, designer, creativi e al piacere di trascorrere insieme serate bellissime nello splendido centro storico riminese.

Orario: dalle ore 18 alle ore 23 Info: www.facebook.com/artigianialcentro

Tutti i mercoledì fino al 27 agosto 2025

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l’apertura serale dei Musei.

Orario: 21 – 23 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

mercoledì 27 agosto 2025

Centro storico – Rimini

Onda Indie Social Festival 2025

Nel contesto della Rimini Shopping Night, quattro appuntamenti a cura di CNA Rimini, che trasforma la Vecchia Pescheria in un luogo vivo e aperto. Ogni mercoledì, un piccolo festival: concerti, incontri, mostre, parole e immagini per raccontare una città alimentata da creatività e spirito di comunità. Due mostre saranno ospitate nei locali della Vecchia Pescheria. L’evento viene coordinato da Risuona Rimini, che hanno come obiettivo la promozione della musica indie e l’incontro tra giovani band emergenti e il pubblico locale. Ogni serata si compone di due artisti/band, con una durata complessiva di circa tre ore, dove si alternano band esordienti a band di respiro nazionale. L’appuntamento della settimana: mercoledì 13 agosto:

Ore 20.30 Sentralina

Ore 21,00 Eleonora Elettra

Ore 22,00 Cigarilla disonasty

Tutti i mercoledì fino al 27 agosto 2025

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Ottava edizione delle Cene al Mercato Coperto, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti. Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night con l’apertura serale dei negozi in centro storico.

Orario: 18-23 Ingresso: cena a pagamento Info: 0541 53898 www.mercatocopertorimini.it

Tutti i mercoledì dal 2 luglio al 27 agosto 2025

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: 17.30 – 23.30 Ingresso gratuito Info: 0541 781108 www.cocap.it

mercoledì 20 agosto 2025

Spiaggia di Rimini Sud

Il mercato del mare

La spiaggia di Rimini si trasforma in un palcoscenico del gusto, dove le eccellenze enogastronomiche dell’Emilia-Romagna incontrano il mare in un connubio unico e coinvolgente.

Degustazioni guidate, showcooking, incontri con produttori e laboratori sensoriali trasformano ogni appuntamento in una vera e propria esperienza gourmet sul mare, dove sapori, profumi e racconti si fondono in un viaggio emozionale tra Riviera e colline.

Ecco i prossimi appuntamenti con i sapori della tradizione in riva al mare:

mercoledì 13 agosto, ore 18:00 – bagni 141-142-143

mercoledì 20 agosto, ore 18:00 – bagno 150.

Ogni data è organizzata dal bagnino di riferimento.

Info: 0541 389308 www.facebook.com/piacerespiaggiarimini

Tutti i venerdì fino al 12 settembre 2025

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio ‘I venerdì d’Arte’. L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: 18.30 – 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati

venerdì 15 agosto 2025

Spiaggia di Rimini, bagno 26

Festa di Ferragosto

Si parte con la cocomerata di Ferragosto (ore 11) per continuare alle ore 17 con i “giochi di una volta”, un tuffo nel passato per riscoprire i giochi romagnoli tradizionali, dove tutti si possono mettere alla prova con la corsa nei sacchi, il tiro alla fune e la gara con i secchielli. Alle ore 18:00 si balla con una sessione di Zumba, guidata dal maestro Jorge Herrera al ritmo di musica latina. La giornata si conclude con il White Party, dalle 20:30 circa, in abito bianco per una cena a base di carne e piadina romagnola (serata a pagamento 15€).

sabato 16 agosto 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Nino Rota Ensamble – Concerto sulle musiche di Nino Rota

Il Nino Rota Ensemble nasce nel 1995 in occasione delle celebrazioni dei 100 anni del Cinema ed è un gruppo musicale tutto al femminile, in quartetto con voce, flauto, violino e pianoforte.

Il nome scelto è un omaggio al grande compositore italiano Nino Rota, autore di molte colonne sonore dei film di Federico Fellini: nella sua carriera il Maestro Rota ha lavorato anche con altri grandi registi quali Luchino Visconti, Franco Zeffirelli e Francis Ford Coppola.

Dall’anno della fondazione, il gruppo ha svolto un’intensa attività concertistica affermandosi per capacità e originalità in Europa e in alcuni paesi extraeuropei con un repertorio straordinario, eseguendo le più celebri composizioni di grandi maestri italiani e stranieri (Nino Rota, Ennio Morricone, Stelvio Cipriani, Riz Ortolani, Nicola Piovani, George Gershwin, Leonard Bernstein, Max Steiner, Luis Bacalov, Mikael Tariverdiev e altri), in arrangiamenti originali elaborati dalla pianista Deborah Vico, fondatrice del gruppo, che ha adattato questo magnifico repertorio all’Ensemble.

Biglietti su liveticket da 12 € + dir. prevendita; è possibile l’acquisto anche direttamente sul posto.

Link liveticket: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=598727

Info e prenotazioni biglietti al: 335 1207464 (whatsapp).

Per chi vuole: prenotazione cena al Chiosco Il Casotto al: 327 4115353 (whatsapp)

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato, con opzione di rimborso del biglietto.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

17, 22 agosto 2025

Sedi varie – Rimini

Laboratori per bambini e ragazzi

Esplorazioni Urbane a cura di Are Ere Ire

Nell’ambito del progetto europeo REELUn viaggio cinematografico tra Italia e Croazia sono stati attivati laboratori per piccoli visitatori da 6 a 13 anni.

Una camminata fotografica a piedi, nei luoghi felliniani di Rimini, pensata per giovani menti appassionate di fotografia. Mappa alla mano i partecipanti individueranno l’itinerario e la posizione raggiunta e ad ogni tappa visitata verranno scattate delle fotografie.

Età: 6-13 anni; durata: 2h circa

È necessaria una macchina fotografica digitale oppure un tablet o smartphone, con batteria ben carica e scheda di memoria libera. I prossimi appuntamenti:

domenica 17 agosto ore 18 e ore 21 Giardino del Grand Hotel

venerdì 22 agosto ore 18 e ore 21 al Museo Fellini

Il laboratorio è gratuito su prenotazione al form: https://forms.gle/tBNWfZ2myywUX3TA7

per informazioni scrivere a cibopergiovanimenti@gmail.com

Info: https://fellinimuseum.it/didattica/

fino al 5 ottobre 2025

Rimini – Miramare, area pubblica di Cavalieri di Vittorio Veneto

This is Wonderland

Alice – Lost Inside You

Un percorso narrativo fiabesco che traccia i confini dell’arte espositiva, divenendo i protagonisti di un’ambientazione magica che porta in scena il fascino della luce per raccontare uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie. Una storia fatta di suoni ed emozioni vivide, quella di Alice, che si rivela agli occhi dei visitatori attraverso un’interazione dinamica tra luci e materia e, grazie all’ideazione di un percorso non definito, This is Wonderland lascia la libertà di creare a ciascuno il suo viaggio. Il percorso narrativo, infatti, permette una rilettura del tutto nuova, in cui ogni spettatore diviene il protagonista della propria avventura e autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione. Un’esperienza immersiva che integra installazioni luminose artistiche, spettacolo teatrale dal vivo, oltre 60 tracce musicali originali e un’area food tematizzata, lungo un percorso fiabesco di 40.000 m². Adatto a tutte le età

I biglietti sono disponibili sul sito di riferimento: https://alice.thisiswonderland.world/en/Shop/biglietti

Orario: dalle 18:00 alle 00:00 Ingresso a pagamento. Si consiglia la prenotazione online Info: www.thisiswonderland.world/biglietti-alice/

CENTO GIORNI IN FESTA

Rimini e Frazioni Balneari da Torre Pedrera a Miramare

Decine di piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. A cura dei Comitati turistici di Rimini. Ingresso libero

Tra gli appuntamenti:

dal 12 al 16 agosto 2025

piazzale Pascoli – Viserba di Rimini

Ferragosto a Viserba

Il comitato Turistico di Viserba festeggia il Ferragosto con una settimana ricca di iniziative.

Mercoledì 13 agosto musica dal vivo con Gusto e Lidia; giovedì 14 agosto circo dei saltimbanchi per i più piccoli; venerdì 15 agosto Sganassau con Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. Sabato 16 agosto tributo a Vasco Rossi.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

da mercoledì 13 a sabato 16 agosto 2025

piazza Sacchini, bagno 65 – Rimini Torre Pedrera

Ferragosto a Torre Pedrera

Toga Party – Aspettando il Ferragosto – Carnevale di Rio – Talent Show

Un lungo fine settimana all’insegna del divertimento e della buona musica a Torre Pedrera.

Mercoledì 13 agosto in piazza Sacchini, è la volta del Toga Party, dove la proposta varia dalla musica dal vivo all’animazione a tema.

Giovedì 14 agosto sempre in piazza Sacchini, animazione e balli aspettando Ferragosto, creano l’atmosfera giusta in attesa di celebrare il grande giorno.

Venerdì 15 agosto, il cuore della festa si accende con il Carnevale di Rio. I partecipanti possono lasciarsi trascinare dal ritmo travolgente di musica e balli, accompagnati da momenti di puro divertimento. Per una serata all’insegna della gioia, del colore e della spensieratezza, vivendo un vero e proprio assaggio di Brasile sulla spiaggia di Torre Pedrera al bagno 65.

Per concludere, sabato 16 agosto piazza Sacchini si anima con il Talent Show “Dilettanti allo Sbaraglio”. Una serata tra risate e sorprese, con animazione, balli di gruppo e Dj set che terranno alta l’energia fino a notte fonda.

Un occasione per vivere quattro giorni di festa con musica e divertimento nel cuore di Torre Pedrera.

Orario: dalle ore 21 alle ore 24 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

da giovedì 14 a domenica 17 agosto 2025

Lungomare Spadazzi – Rimini Miramare

Ferragosto in allegria!

In occasione del Ferragosto, Miramare di Rimini si anima con quattro serate che celebrano il Ferragosto in allegria. Giovedì 14 agosto musica folk sul palco vicino al bagno 132 e musica tutta da ballare sul palco vicino al bagno 144. Il giorno di Ferragosto si continua con la tradizione tra folk e ballo liscio. Sabato 16 agosto, una serata dedicata a tutta la famiglia. Si balla il liscio, mentre i più piccoli potranno divertirsi con uno spettacolo a loro dedicato, animato da Marco Merlino, sul palco vicino al bagno 144. Momento clou della serata sarà lo spettacolo di fuochi d’artificio alle 22:30, ai bagni 138-139-140. Domenica 17 agosto la festa si conclude con una serata a ritmo di musica latina.

Orario: animazione dalle ore 21. Musica a partire dalle 21.30 fino alle 23.30

Ingresso libero. Info: www.facebook.com/comitatoturisticomiramare

da giovedì 14 a sabato 16 agosto 2025

Bagni 128-129 e viale Trapani – Rivazzurra di Rimini

Ferragosto a Rivazzurra

L’atmosfera si accende con un programma ricco e variegato, capace di conquistare tutti, dai più piccoli agli adulti. Le serate prendono vita mercoledì 13 agosto con lo show di Marco Merlino, che porterà la sua energia contagiosa ai bagni 128 e 129 per una serata all’insegna del divertimento dei più piccoli. Giovedì 14 agosto, musica e spettacolo con ‘Inarrestabile Fucina’ presso i bagni 128-129. Per la notte più attesa, il 15 agosto, tante sono le proposte: dal mercatino di artigianato (dalle ore 17) allo spettacolo con tanta musica e intrattenimento, sempre davanti ai bagni 128-129, poi la notte si anima anche in via Trapani per un energico schiuma party, dove si balla sotto le stelle fino a mezzanotte con il Movida Rivazzurra Street Night. Ma la festa non finisce, sabato 16 agosto ancora musica e intrattenimento con la Fuori Orario Band ai bagni 128-129 e dalle ore 17 torna anche il mercatino dell’artigianato.

Orario: dalle ore 21. Mercatini dalle ore 17. Ingresso libero

giovedì 14 agosto 2025

Giardino BIMBY, viale Ortigara – Rimini San Giuliano

Notti da protagonisti

Serata di musica e spettacolo con i giovani artisti di Mondo REC: canzoni, giocoleria, gag e la proiezione dell’ultimo lungometraggio realizzato a Rimini dai ragazzi del sodalizio, dal titolo “Battito Forever”.

Ore 21.15 Ingresso gratuito

venerdì 15 agosto 2025

Parco Laureti – Marebello di Rimini

Ferragosto a Marebello

CTributo a Elodie – Drag Queen Show

Il Parco Laureti diventa un palcoscenico di festa in occasione del Ferragosto.

Serata tributo ad Elodie e Drag Queen Show. Guest Lola Star.

Ore 21.15 Ingresso gratuito

Tutti i venerdì fino al 29 agosto 2025

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed è arricchito con ospiti e performance varie. Venerdì 15 agosto è la volta di Marco Dondarini e Davide Dal Fiume, duo comico, attori, cabarettisti e improvvisatori. La serata di Ferragosto sarà aperta dalla voce di Marta Micheliche proporrà musica soul e un tributo a Amy Winehouse

Ore 21 Ingresso libero Info: https://www.sganassau.it

domenica 17 agosto 2025

Giardino BIMBY, viale Ortigara – Rimini San Giuliano

Baia Summer Festival

Un concorso canoro per voci nuove della scena musicale italiana, organizzato dal Comitato Turistico San Giuliano Mare e della Cooperativa Mondo REC, in collaborazione con Ramberti Group.

Partecipano alla gara 40 artisti di età compresa tra i 14 e i 29 anni, suddivisi in quattro categorie:

Interpreti Junior, dai 14 ai 18 anni compiuti;

Interpreti Senior, dai 19 ai 29 anni compiuti;

Inediti, dai 14 ai 29 anni compiuti;

Band, dai 14 ai 29 anni compiuti

Il Festival si svolge alla Baia di Rimini (San Giuliano Mare), durante la stagione estiva 2025 e prevede quattro serate di gara e una grande finale. Cinque show a ingresso gratuito. Domenica 17 agosto gran finale.

Ore 21 Ingresso gratuito www.mondorec.it/baia-summer-festival/

