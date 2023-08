Fermata Bologna, nuovo singolo de iBerlino, un omaggio per la stazione di Bologna

BOLOGNA – Il 2 agosto 2023, giorno della ricorrenza della Strage della Stazione di Bologna, viene pubblicata su tutte le piattaforme digitali la nuova canzone della band bolognese iBerlino “Fermata Bologna (Storia di un fuori sede)”, ed. CDBaby/labiondarecords.

Il brano è stato composto utilizzando voci reali di passeggeri.

Il testo si interroga sul “cos’è per noi tutti oggi la stazione di Bologna”; non pretende di raccontare la strage o di ricostruire l’anno1980; si colloca nel 2023, è un omaggio sentito all’odierna Stazione per quella che è adesso anche per la sua tragica storia, che qui diventa similitudine di ogni passeggero: “Ognuno è una stazione ferita dal passato”, recita un verso, un chiaro riferimento alla stazione bolognese ma anche alla storia di ognuno di noi, al nostro bisogno di ripartire dopo aver visto crollare tutto. Il 2 agosto, ogni anno, ci ricorda che si può essere feriti mortalmente, ma ci si può rialzare con molto coraggio.

Questa canzone è un ringraziamento. Bologna e la sua stazione ci insegnano a…ripartire.

Un “porto senza mare dove poter ricominciare”, un rimettersi in piedi. E qui nasce il dialogo con la stazione e con la città stessa, dove tanti sono i cieli raccontati e tante le persone di provenienze diverse ospitate, “musici e leggende, ricchi, poveri e studenti, vecchia Bologna fatti raccontare”.

Il tutta la canzone, un cantautoriato sperimentale su base ambient, le vere voci dei passeggeri la fanno da padrone; presenti in tutto il brano esse creano attesa, sospensione, suggeriscono panorami visivi e ci lasciano suggestioni: su chi è passato, su chi sarebbe dovuto essere ancora qui, su chi resta e su chi se ne va.

Il brano è stato registrato con solo due microfoni e un sintetizzatore. Minimale e sperimentale per catturare l’atmosfera di attesa e riflessione in stazione.

La band, attenta ai temi sociali, ha pubblicato qualche mese fa la canzone “La polvere di paradiso (Storia di Antonio e Roberto)” (passata anche su Radio3 durante il programma “Tutta la città ne parla”), una testimonianza vera resa canzone sulle OGR di Bologna e sulla mortalità causata dall’amianto, portando il brano e lo stesso ex operaio testimone, Antonio Matteo, sul palco del 1 Maggio in Piazza Maggiore.

L’anno scorso la band ha presentato il brano “Via della Ricostruzione” nella città terremota di Onna (epicentro del terremoto aquilano nel 2009) a cui è ispirata. Il brano fu composto gradualmente consultandosi con la comunità.

iBerlino stanno raccontando con queste canzoni le storie che incontrano per strada.

Fermata Bologna

Testo di Mirko Di Francescantonio

Eseguita e composta da iBerlino

Sono un passeggero arrivato qui col treno

In un porto senza mare per poter ricominciare

Puoi venire dal meridione, puoi venir dal settentrione

Ma ognuno è una stazione ferita dal passato

Un bagaglio di emozioni che con te ti sei portato

Qui non sempre vedo un cielo ma il cielo di altre terre

Puglia, Pakistan, Sicilia, Africa

Ma ognuno è una stazione ferita dal passato

Un bagaglio di emozioni che non te ti se portato

Bologna fammi riniziare

Fermata Bologna voglio ripartire

Qui c’è un popolo silente che colpi ha preso e dato

Musici e leggende, ricchi, poveri e studenti

Storie, vite e versi di un porto senza mare

Vecchia Bologna fatti raccontare

Bologna fammi riniziare

Fermata Bologna voglio ripartire

Che ci faccio qui

Che ci faccio qui

Che ci faccio qui

Che ci fate qui

Sono un passeggero arrivato qui col treno

In un porto senza mare per poter ricominciare