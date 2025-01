Fabrizio Curcio nuovo commissario per le alluvioni in Emilia-Romagna

“La nomina di Fabrizio Curcio a commissario straordinario per le alluvioni in Emilia-Romagna, Toscana e Marche è una buona notizia per il nostro territorio. Curcio è persona capace e di grande esperienza, una figura autorevole nel mondo della Protezione Civile, sono certo sapremo lavorare bene assieme. Reputo positivamente l’intesa tra Regione Emilia-Romagna e Governo su questo passaggio, è quello che serve per il bene dei cittadini. Finalmente ci siamo arrivati, adesso al lavoro tutti insieme per affrontare i nodi che ancora sono sul terreno, come ad esempio la messa in sicurezza idraulica del capoluogo e della val di Zena, oltre alla realizzazione dei piani speciali già impostati.”