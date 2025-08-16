Evento Remtech 2025 Ferrara: “Formare le nuove generazioni”

FERRARA – Il 18 di settembre 2025 avrà luogo la seconda edizione della TAVOLA ROTONDA che affronta il rapporto scuola-impresa. Quest’edizione si arricchisce di un nuovo spunto di riflessione, Le LAUREE PROFESSIONALIZZANTI, molto attive in Emilia-Romagna e pochissimo in Lombardia, titoli universitari indispensabili all’iscrizione al relativo Albo Professionale. La presenza di Scuole-Università-Ordini Professionali-Imprese-Associazioni-Studenti, preannuncia una TAVOLA ROTONDA stimolante. Le diverse opinioni creano i presupposti per lanciare la sfida alla risoluzione del problema della carenza di conoscenze e competenze delle nuove generazioni. L’evento è una Tavola rotonda, dove le opinioni dei principali soggetti coinvolti nel processo educativo, si esprimono liberamente attraverso un confronto fatto di domande e risposte non preconfezionate. Partecipare può essere l’occasione per raccogliere i reali pensieri dei diversi attori, permettendo di disegnare un quadro più vicino alla realtà.

