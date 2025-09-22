Evento “MEI-Mysterium Expò Italia” a Ferrara

FERRARA – Il 22 e 23 novembre il Ferrara Expò aprirà le porte a un evento unico nel suo genere: la prima edizione del MEI – Mysterium Expò Italia, la fiera nazionale interamente dedicata alla lettura e alla letteratura Fantasy e Crime, patrocinata dal comune di Ferrara.

Un appuntamento inedito e atteso da appassionati, lettori e curiosi, che potranno incontrare dal vivo alcuni dei nomi più rappresentativi della narrativa di genere. Tra gli ospiti già confermati spiccano Franco Forte, direttore editoriale e scrittore, lo scrittore noir Francois Morlupi, l’autore fantasy Beppe Roncari, la scrittrice Flavia Imperi, Andrea Butini e Diego Di Dio, editor e autore di gialli di successo.

Il MEI non sarà solo incontri con gli autori: il programma è pensato per far vivere un’esperienza completa e coinvolgente. In calendario troverete:

• Concorsi cosplayer che daranno spazio alla creatività e ai costumi più spettacolari.

• Concorsi letterari per autori emergenti, per dare voce ai nuovi talenti della scrittura.

• Un laboratorio di magia per i più piccoli, per avvicinare anche i bambini al fascino del fantastico.

Numerose case editrici, illustratori e autori hanno scelto di partecipare, portando con sé cataloghi, novità editoriali e anteprime, a conferma della vivacità di un settore sempre più amato.

Ferrara, città dal fascino letterario e storico, diventa così il palcoscenico ideale per un evento che ambisce a diventare un punto di riferimento per il mondo fantasy e crime in Italia.

I biglietti scontati sono già disponibili online su https://mysteriumitalia.it/

Non lasciarti sfuggire l’appuntamento che segnerà una nuova tappa nel panorama fieristico italiano!