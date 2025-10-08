Ettore Bassi in “El Fùtbol” il 9 ottobre 2025 al Teatro Dehon

BOLOGNA – Giovedì 9 Ottobre 2025

ore 21.00

Foxtrot Golf

presenta

ETTORE BASSI

in

El Fùtbol

Di Gianvito Pulzone

Regia di Francesco Branchetti

e con Gianvito Pulzone e Oscar Bellomo

Un debutto nazionale attesissimo quello di giovedì 9 ottobre ore 21 al Teatro Dehon di Bologna, un coinvolgente ed emozionante spettacolo “El Fùtbol” di Gianvito Pulzone con Ettore Bassi, in scena con lui Gianvito Pulzone e Oscar Bellomo diretti da Francesco Branchetti.

“El Fùtbol” è uno spettacolo dedicato al calcio a tutto tondo, dedicato allo spirito del calcio, allo spirito di uno sport e di una passione che può impregnare ogni centimetro del corpo di un uomo.

Al centro dello spettacolo un protagonista che porta su di sé su ogni centimetro di pelle, ogni grammo di anima, passione, cuore, la passione per il calcio; Ettore Bassi interpreta un uomo dalla passione calcistica più pura, ed evoca alcuni tra i più grandi calciatori della storia del calcio mondiale, uomini per cui giocare al calcio era come mangiare, respirare; uomini che hanno fatto sognare e hanno dato coraggio a migliaia di persone con la loro generosità, il loro coraggio ed ancora oggi vengono i brividi a ricordare le ‘magie’ delle loro imprese. Racconti, ricordi di ieri e di oggi, rievocano il mondo che gira intorno al calcio e che è una metafora a volte dolorosa ed a volte esaltante della nostra vita e della nostra società.

“Una storia dai tratti epici, piena di poesia, piena di emozione, – afferma il regista Francesco Branchetti – la regia tenterà di restituire al magnifico testo la capacità di evocare lo spirito del calcio, lo spirito dello sport, lo spirito del gioco in sé attraverso atmosfere fascinose, colori, luci, suoni. Corpo, voce, sangue e anima di un attore che sul palco si spende fino all’ultima goccia di sudore; un interprete splendido per una storia davvero emozionante piena di passione e di poesia. Scene e musiche daranno a questo viaggio meraviglioso un contributo fondamentale raccontandoci stati d’animo e atmosfere affascinanti che il mondo del calcio porta con sé”.

PrezzI Intero € 28,00 – Ridotto € 23,00

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Giovedì 9 Ottobre 2025

ore 21.00

ETTORE BASSI

in

EL FÙTBOL

di Gianvito Pulzone

Regia di Francesco Branchetti

e con Gianvito Pulzone e Oscar Bellomo

Costumi Clara Surro

Luci José De La Paz

Produzione Foxtrot Golf

Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

Tel. 051.342934

www.teatrodehon.it