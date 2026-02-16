ERF: concerto di Filippo Gorini il 18 febbraio a Imola

IMOLA (BO) – ERF

FILIPPO GORINI pianoforte

Mercoledì 18 febbraio, ore 21.00

IMOLA – Teatro Ebe Stignani

Mercoledì 18 febbraio 2026 (ore 21.00) nell’ambito della decima edizione di ERF#StignaniMusica, si esibirà Filippo Gorini, uno dei più originali e maturi pianisti della nuova generazione che a soli trent’anni ha già conquistato l’attenzione della scena internazionale. Al Teatro Stignani di Imola, Gorini porterà le celebri danze Davidsbündlertänze di Robert Schumann, la Sonata per pianoforte n. 31 di Ludwig van Beethoven e una selezione di brani pianistici dagli Játékok di György Kurtág.

Il concerto inizia proprio con i brani tratti dagli Játékok (Giochi) di Kurtág, compositore ungherese (1926), il cui stile musicale è riconducibile a quello del connazionale Béla Bartók. Si tratta di miniature, talvolta della durata di pochi secondi, talvolta più complesse, che nascono dall’osservazione dei bambini e del loro approccio libero, non ancora informato allo strumento. Seguono le diciotto miniature per pianoforte che Schumann intitolò Davidsbündlertänze con un preciso riferimento alla Lega dei fratelli di Davide, compagnia ideata fantasticamente dal musicista; la Lega doveva essere costituita da un gruppo di artisti che si opponevano ai filistei, ovvero ai reazionari in campo artistico. Il programma si chiude con la Sonata op. 110 di Ludwig van Beethoven, penultima del corpus, composta nel 1821. Una pagina di straordinaria umanità e spiritualità, che intreccia forme complesse e momenti di pura cantabilità, culminando nella visionaria fuga finale, simbolo di resurrezione e rinascita interiore.

A soli trent’anni, Filippo Gorini è considerato uno dei pianisti più interessanti della sua generazione, apprezzato dalla critica internazionale per un pianismo “originale e coraggioso” (The Guardian). Si esibisce regolarmente nelle principali sale da concerto europee e internazionali – dal Concertgebouw di Amsterdam alla Wigmore Hall di Londra, dalla Elbphilharmonie di Amburgo alla Carnegie Hall di New York – e collabora con orchestre di primo piano come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo e l’Orchestra Sinfonica di Milano. Vincitore, tra gli altri, del Premio Abbiati come miglior solista e del Concorso Telekom-Beethoven di Bonn, Gorini ha costruito un percorso artistico riconoscibile, che affianca una profonda rilettura del grande repertorio – in particolare Bach e Beethoven, documentata da incisioni premiate per Alpha Classics – a un forte interesse per la musica contemporanea e per progetti che ripensano in chiave etica e culturale il ruolo del musicista oggi. Accanto all’attività solistica, è attivo nella musica da camera e nella divulgazione, collaborando con alcuni dei più autorevoli interpreti e intellettuali della scena musicale internazionale.

MUSICA A 1 EURO

Elemento consolidato delle stagioni invernali di Emilia Romagna Festival, il progetto educational “Musica a 1 Euro” rappresenta un’importante opportunità formativa per gli studenti delle scuole di Imola, Faenza, Forlì e Castel San Pietro Terme. L’iniziativa consente a tutte le studentesse e gli studenti fino ai 19 anni di età di accedere agli spettacoli delle quattro stagioni concertistiche al costo simbolico di 1 euro. Il progetto si arricchisce inoltre di incontri-concerto e prove aperte, durante i quali gli artisti delle stagioni dialogano con il giovane pubblico, in modo coinvolgente ed informale. Tali momenti sono ulteriormente valorizzati dall’intervento di relatori con specifiche competenze musicali e didattiche, con l’obiettivo di promuovere un ascolto consapevole e un coinvolgimento attivo nell’esperienza musicale.

La decima edizione di ERF#StignaniMusica, è realizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Imola e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Turkish Airlines, Andalò Gianni, Banca di Imola, CLAI, Curti Costruzioni Meccaniche, Sfera, SACMI, Alleanza delle Cooperative, BCC ravennate, forlivese e imolese, AutoSICA.

INFO INGRESSO

I settore (platea e palchi centrali) € 20

II settore (palchi laterali) € 16

Loggione € 12

Biglietti Ridotti

– abbonati Stagione di prosa Teatri Stignani

– over 65 anni e fino a 25 anni

– allievi e Insegnanti Nuova Scuola di Musica Vassura-Baroncini

– associati CNA Imola

– associati CNA Forlì-Cesena

– soci T.I.L.T. – Imola

– titolari della YoungER Card Emilia-Romagna

– titolari Card Cultura Bologna

– Iscritti Touring Club Italiano

I settore € 17

II settore € 14

Loggione € 10

Per tutti gli spettacoli

€ 1 fino a 10 anni (prenotabili esclusivamente contattando ERF 0542 25747)

Prevendita su Vivaticket

PROGRAMMA

György Kurtág

da “Játékok” – selezione di brani pianistici

Robert Schumann

Davidsbündlertänze op. 6

Ludwig van Beethoven

Sonata per pianoforte n. 31 in la bemolle maggiore op. 110

BIO ARTISTA

FILIPPO GORINI A 30 anni d’età, il “pianismo originale, coraggioso” (The Guardian) di Filippo Gorini ha conquistato forti elogi in sale come il Concertgebouw di Amsterdam, il Konzerthaus di Berlino, il Konzerthaus di Vienna, la Elbphilharmonie di Amburgo, la Wigmore Hall di Londra, la Società del Quartetto di Milano, la Fondazione Louis Vuitton di Parigi, la Tonhalle di Zurigo, la Fondazione Van Cliburn, la Vancouver Recital Society, e con orchestre quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, l’Orchestra Sinfonica di Milano, l’Orchestra Sinfonica delle Fiandre, la Gyeonggi Philharmonic a Seoul.

Tra i principali impegni del 2025, recital alla Konzerthaus di Vienna, al Teatro Comunale di Ferrara per Ferrara Musica, al Teatro Argentina di Roma per l’Accademia Filarmonica Romana (dove è “artista in residenza”), per il Festival Schubertiade di Hohenems in Austria e il Festival di Ravello, e concerti con l’Orchestra National de Lille, la Nagoya Philharmonic Orchestra in Giappone, I Pomeriggi Musicali di Milano e l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari.

Nel 2024 ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano nell’ambito del Festival “Milano Musica” e alla Carnegie Hall di New York, e ha tenuto recital per Ravenna Festival, il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, gli Amici della Musica di Firenze e il Festival Busoni di Bolzano. Tra gli altri recenti impegni, concerti con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Daniele Gatti, l’Ópera Nacional de Chile, e per il Festival Bach Montreal, la Wigmore Hall di Londra, il LAC di Lugano, il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Carlo Felice di Genova.

Il progetto “The Art of Fugue Explored”, ha portato la sua creatività a spingersi oltre al solo pianismo: con il sostegno del Borletti-Buitoni Trust, nel 2020 ha registrato l’Arte della Fuga di Bach per Alpha Classics, e ha eseguito quest’opera in numerosi concerti in Europa e Canada. Nel 2024, in collaborazione con Rai 5 e Rai Play, è stato inoltre pubblicato “Ricercare sull’Arte della Fuga”, un ciclo di quattordici conversazioni in video sulla musica di Bach, realizzate da Gorini nell’arco di tre anni con personalità quali Peter Sellars, Frank Gehry, Sasha Waltz, Alexander Sokurov, Alexander Polzin, Alfred Brendel, Steven Isserlis, George Benjamin e altri.

È attualmente in corso il progetto “Sonata for 7 Cities” che, nel triennio 2025-27, lo porterà a trascorrere residenze artistiche di un mese in sette metropoli mondiali (tra le quali Vienna, Città del Capo, Hong Kong, Portland, Milano), mirando a mostrare un nuovo modo, responsabile ed etico, di concepire la vita di un musicista: ogni residenza, oltre a concerti, comprenderà attività divulgative e filantropiche, e di insegnamento, oltre all’esecuzione di sette brani commissionati appositamente a compositori quali Beat Furrer, Stefano Gervasoni, Yukiko Watanabe, Michelle Agnes Magalhaes, Federico Gardella, Oscar Jockel.

Vincitore del Premio Abbiati, prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana, come “miglior solista” dell’anno 2022, Gorini ha ricevuto inoltre il Franco Buitoni Award (2023), a sostegno del progetto “Sonata for 7 Cities”, il Borletti-Buitoni Trust Award (2020), e il Premio “Una vita nella musica – Giovani” 2018, assegnato dal Teatro La Fenice di Venezia. Nel 2015 si è aggiudicato il Primo Premio (con giuria unanime) e il Premio del Pubblico al Concorso Telekom-Beethoven di Bonn.

I suoi tre CD, dedicati ad alcune delle ultime opere di Beethoven (Variazioni Diabelli, Sonate op. 106 e op.111) e Bach (Arte della fuga), pubblicati da Alpha Classics/Outhere, hanno ottenuto importanti riconoscimenti della critica internazionale, tra le quali un Diapason d’Or e recensioni a cinque stelle da The Guardian, BBC Music Magazine, Pizzicato, Le Monde.

Gorini segue attivamente il mondo della musica contemporanea e ha eseguito opere di compositori come Stockhausen, Kurtág, Boulez e Lachenmann oltre a commissionare nuovi brani.

A fianco dell’attività da solista, è un appassionato camerista e ha collaborato con musicisti quali Steven Isserlis, Marc Bouchkov, Itamar Zorman, Pablo Ferrandez, in contesti quali il Marlboro Music Festival, i Prussia Cove Chamber Music Seminars, “Chamber Music Connects the World” a Kronberg.

Ha tenuto masterclass per la Liechtenstein Musikakademie, la University of British Columbia, il Royal Welsh College of Music, e i Conservatori di Bergamo e Siena.

Diplomatosi con menzione d’onore presso il Conservatorio “G.Donizetti” di Bergamo e l’Università del Mozarteum di Salisburgo, la sua maturazione artistica prosegue grazie al sostegno di Maria Grazia Bellocchio, Pavel Gililov, Alfred Brendel e Mitsuko Uchida.

Link Utili

Facebook: Emilia Romagna Festival https://www.facebook.com/ERFestival/

Youtube: ERFestival https://www.youtube.com/user/ERFestival2010?feature=guide

Instagram: https://www.instagram.com/emiliaromagnafestival

Informazioni

Emilia Romagna Festival – tel. 0542 25747

ERF App