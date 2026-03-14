ERF: Bach: Variazioni Goldberg il 15 marzo a Faenza

FAENZA (RA) – ERF&TeatroMasiniMusica 2025/26

XIV edizione

POMERIGGI MUSICALI AL MIC

Bach: Variazioni Goldberg

ROBERTO LOREGGIAN clavicembalo

Domenica 15 marzo, ore 15.30

FAENZA – Museo Internazionale delle Ceramiche

Domenica 15 marzo 2026 (ore 15:30), per l’ultimo dei “Pomeriggi musicali al MIC” nell’ambito della XIV stagione di ERF&TeatroMasiniMusica, al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza arriva un grandissimo virtuoso, il clavicembalista Roberto Loreggian che si esibisce con le celeberrime Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach.

Le Variazioni Goldberg rappresentano uno dei capolavori più straordinari e affascinanti del repertorio barocco, un’opera che ha attraversato i secoli rimanendo al centro del dibattito musicale per la sua complessità tecnica, profondità espressiva e perfezione formale. In questo concerto, l’opera viene presentata nella sua originaria veste sonora, eseguita sul clavicembalo, lo strumento per cui Bach compose questa pagina monumentale, e non sul pianoforte, come spesso accade.

Composte su commissione del conte Hermann Karl von Keyserlingk, che desiderava musica per alleviare le proprie notti insonni, le Variazioni si articolano in un’Aria seguita da 30 variazioni costruite sulla medesima struttura armonica, dando vita a un percorso che unisce rigore formale e invenzione musicale. L’esecuzione al clavicembalo restituisce la chiarezza delle linee contrappuntistiche e l’equilibrio sonoro pensato dall’autore, offrendo al pubblico l’ascolto integrale di uno dei vertici del repertorio occidentale così come Bach lo aveva immaginato.

Ad eseguire quella che è considerata una delle partiture tecnicamente più complesse composte da Bach, sarà Roberto Loreggian, uno dei massimi clavicembalisti del panorama internazionale che dopo aver conseguito, col massimo dei voti, il diploma in organo e in clavicembalo, si è perfezionato al Conservatorio dell’Aja sotto la guida di Ton Koopman. Svolge un’intensa attività concertistica come solista e accompagnatore, esibendosi in sedi quali il Parco della Musica di Roma, la Sala Verdi di Milano, l’Herculessaal di Monaco, il Teatro Colón di Buenos Aires, la Kioi Hall di Tokyo e la Sala del Conservatorio di Mosca, oltre a festival come MITO, Sagra Malatestiana, Festival dei Due Mondi di Spoleto e le stagioni dell’Accademia di Santa Cecilia, collaborando con formazioni tra cui l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, I Solisti Veneti e I Barocchisti. Ha inciso per etichette come Chandos, Brilliant, Deutsche Harmonia Mundi, Erato, Decca e Tactus; per Brilliant ha realizzato l’integrale della musica di Girolamo Frescobaldi, ottenendo nel 2009 il Premio Nazionale del Disco Classico, oltre a integrali dedicate ai Gabrieli, a Bernardo Pasquini e ai concerti per clavicembalo e archi di Baldassarre Galuppi. Sue registrazioni dedicate a Pasquini e Giovanni Battista Ferrini hanno ricevuto il Preis der deutschen Schallplattenkritik. È docente al Conservatorio “Claudio Pollini” di Padova.

MUSICA A 1 EURO

Parte integrante della stagione invernale faentina è il progetto Educational “Musica a 1 Euro”, pensato per avvicinare le giovani generazioni alla musica dal vivo, negli anni tanta è stata la partecipazione di giovani del territorio. Nato nel 2014 proprio nell’ambito di ERF&TeatroMasiniMusica, l’iniziativa ha riscosso un crescente consenso, estendendosi negli anni anche alle stagioni di Imola, Castel San Pietro Terme e Forlì. Il cuore del progetto resta invariato: per tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole faentine fino a 19 anni, l’accesso ai concerti sarà possibile con un biglietto simbolico di 1 euro. A questo si affianca un ricco calendario di incontri-concerto e prove aperte, in cui i musicisti dialogano con gli studenti, raccontano il repertorio, rispondono a domande e condividono l’esperienza artistica. Gli appuntamenti saranno arricchiti dalla presenza di esperti con competenze musicali e pedagogiche.

GenerAzione Musica. GenerAzione Musica è il nuovo progetto di Emilia Romagna Festival realizzato con con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dedicato ai giovani dai 20 ai 27 anni per avvicinarli alla musica dal vivo. L’iniziativa abbatte le barriere economiche con biglietti al costo di 5 euro per la stagione invernale in corso di ERF&TeatroMasiniMusica. Un’iniziativa che punta a creare una nuova generazione di spettatori consapevoli, promuovendo inclusione sociale, coesione e crescita personale attraverso l’esperienza condivisa della musica dal vivo.

Per aderire a “Musica a 1 Euro” oppure a “GenerAzione Musica” contattare la Segreteria di Emilia Romagna Festival allo 0542 25747.

La quattordicesima stagione di ERF&TeatroMasiniMusica è realizzata da Emilia Romagna Festival e dal Comune di Faenza in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “G. Sarti” di Faenza, Accademia Perduta/Romagna Teatri, MIC Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Turkish Airlines, ConAMI, Andalò Gianni, Curti, Sfera, CLAI, BCC Ravennate, forlivese e imolese, AutoSICA.

INFO INGRESSSO

Intero € 12

Ridotti* € 10

*Biglietti ridotti

– abbonati stagione teatrale del Teatro Angelo Masini

– possessori MIC Card Faenza

– over 65 anni e fino a 25 anni

– allievi e insegnanti Scuola di Musica Sarti

– titolari della YoungER Card Emilia-Romagna

– titolari Card Cultura Bologna

– associati CNA Forlì-Cesena

– soci T.I.L.T. – Imola

– Iscritti Touring Club Italiano

Prevendite su Vivaticket

PROGRAMMA

Johann Sebastian Bach

Aria con 30 variazioni, in sol maggiore per clavicembalo, BWV 988

BIO ARTISTI

ROBERTO LOREGGIAN

‘The excellent Loreggian brings an attractive improvisatory to his playing…’ (Gramophone)

‘Loreggian riesce a sorprenderci ogni volta per la virtuosistica perizia tecnica unita ad una straordinaria inventiva e fantasia espressiva’ (L’Arena)

‘Loreggian possède indéniablement le sense de la coloration, du contraste et de l’ornamentation’ (Diapason)

Dopo aver conseguito, col massimo dei voti, il diploma in organo e in clavicembalo, si è perfezionato presso il Conservatorio de L’Aja (NL) sotto la guida di Ton Koopman. La sua attività lo ha portato ad esibirsi nelle sale più importanti quali Parco della Musica (Roma), Sala Verdi (Milano), Herculessaal (Monaco- Germania), Teatro Colon (Buenos Aires), Kioi Hall (Tokyo), Sala del conservatorio di Mosca e per i più importanti festival tra cui MITO, Sagra Malatestiana, Festival Pergolesi Spontini, Festival dei due mondi Spoleto, Accademia di Santa Cecilia, Serate Musicali Milano, collaborando sia in veste di solista che di accompagnatore con numerosi solisti ed orchestre come Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Orchestra di Padova e del Veneto, L’arte dell’arco, I Solisti Veneti, I Barocchisti, Modo Antiquo.

Ha registrato numerosi CD per case discografiche quali Chandos, Brilliant, Deutsche Harmonia Mundi, Erato, CPO, Glossa, Decca, Tactus, Arts segnalati dalla critica internazionale.

Ha registrato l’integrale della musica di Girolamo Frescobaldi per l’etichetta Brilliant vincendo con il I volume il ‘Premio Nazionale del Disco Classico 2009’ e per la stessa etichetta l’integrale della musica per tastiera di Andrea e Giovanni Gabrieli, Bernardo Pasquini, l’integrale dei concerti per clavicembalo e archi di Baldassarre Galuppi ed alcuni cd per clavicembalo dedicati a Haendel e Telemann.

Le registrazioni dedicate alla musica per clavicembalo di Bernardo Pasquini (Chandos-Chaconne) e di Giovanni Battista Ferrini (Tactus) sono stati segnalati dal ‘Preis der deutschen Schallplattenkritik’.

Insegna presso il Conservatorio ‘Claudio Pollini’ di Padova

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