Epifania di festa nelle frazioni: calze, giochi e attività per famiglie su tutto il territorio

Eventi inseriti nel calendario “Natale nelle Frazioni”. Ass. Coletti: “Appuntamenti che uniscono le generazioni nel segno della tradizione”

FERRARA – La ‘Vecchietta’ più famosa del mondo è pronta ad arrivare nelle frazioni, con le sue calze piene di dolciumi, caramelle e cioccolatini. C’è attesa a San Martino, Viconovo, Pontelagoscuro e San Bartolomeo per l’approdo della Befana, il cui arrivo è, da sempre, sinonimo di festa, gioia e celebrazione della tradizione. Le iniziative – che si terranno tutte domani, martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania – sono promosse dalle associazioni attive nelle comunità con il patrocinio dell’Assessorato alle Frazioni del Comune di Ferrara, che per la prima volta, quest’anno, ha riunito gli eventi in un unico programma: “Natale nelle Frazioni”.

“L’arrivo della Befana nelle nostre frazioni è un appuntamento molto sentito – dichiara l’assessore comunale alle Frazioni, Cristina Coletti -, che unisce generazioni diverse nel segno della tradizione, della condivisione e della comunità. Quest’anno, grazie al programma “Natale nelle Frazioni”, abbiamo voluto ulteriormente valorizzare il lavoro prezioso delle associazioni locali che rendono possibili questi momenti di festa. Come Amministrazione comunale, continueremo a sostenere iniziative che rafforzano il senso di appartenenza al territorio e mantengono vive le nostre tradizioni, offrendo l’opportunità a tutti i cittadini di vivere e scoprire le tipicità delle frazioni”.

La prima comunità, in ordine cronologico, che riceverà la visita della ‘Vecchietta’ a bordo della sua scopa è San Martino, grazie all’attività dell’Associazione Volontari Pro Social. Alle 12, dopo la Santa Messa, la Befana distribuirà le calze ai bambini presenti nello spiazzo antistante la chiesa.

La Pro Loco Viconovo organizza invece un intero pomeriggio di festa. Alle 15, nel piazzale della chiesa di via Bertolda, inizierà un vero e proprio raduno di Befane e Befanoni, anche qui con distribuzione calze. Valide alternative anche la cioccolata calda e il vin brulè per tutti. Alle 17.30 gran finale con il falò del Vecchione. Fino alle 19 sarà attiva un’area gonfiabili e il mercatino degli hobbisti.

A Pontelagoscuro, alle 16, nella sala parrocchiale il Comitato Vivere insieme organizza giochi e attività per le famiglie presenti. Anche qui non mancheranno dolcetti, panettone e cioccolata calda.

A San Bartolomeo in Bosco la Rock Circus invita le famiglie per la Santa Messa delle 17 e poi, alle 18, al ritrovo sotto l’albero davanti alla chiesa, dove saranno consegnate le calze. Operativo, per i più grandi, anche un punto ristoro con aperitivo e musica fino alle 22.

Le iniziative sono ad accesso libero.

Nella foto un momento di festeggiamenti per la Befana in un’immagine d’archivio di Federico Vecchiatini