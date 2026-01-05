Epifania 2026 nei Castelli del Ducato: arriva la Befana, dolce o croccante?

PARMA – REGGIO EMILIA – PIACENZA – Un grande calendario di eventi per tutti tra castelli, borghi storici e città

Un primo assaggio del nuovo anno, consistente ma con dolcezza: un viaggio nei sapori tradizionali tra Borghi, Manieri e Paesi che hanno aderito al progetto “Il Gusto del Tempo – La Cultura del Cibo”: da degustare Crucànt di mandorle (Bobbio, Pc, Bussilán (Piacenza e dintorni), Tortelli di San Giuseppe (Castell’Arquato, Pc), Castagnole (Correggio, Re), Croccantate (Bardi, Pr), Torta Nera di San Giacomo (Sissa, Pr), Crostate di marmellata (Parmense). www.castellidelducato.it

Il circuito Castelli del Ducato celebra l’Epifania 2026, martedì 6 gennaio, con un ampio programma di iniziative diffuse tra castelli, borghi e città delle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Massa-Carrara. Un’offerta culturale e di intrattenimento pensata in particolare per famiglie e bambini, tra visite guidate speciali, animazioni con la Befana, presepi artistici, aperture straordinarie e spettacoli. Una carrello di dolci tipici e dessert da cercare in caratteristici paesi della Food Valley.

Nel Parmense, il Castello di Contignaco propone l'”Epifania – Caccia al Tesoro in Castello: Favole sotto l’Albero“, gioco-famiglia per tutte le età che unisce divertimento, letteratura medievale e rinascimentale, favole antiche e scoperta del paesaggio della vallata. L’attività si svolge il 6 gennaio alle ore 10.45 e alle 15.00, con percorsi differenziati in base alle condizioni meteo e premio finale per tutti i partecipanti. Sempre a Contignaco, il 6 gennaio è in programma anche la speciale visita guidata con Escape Castle “La Magia e gli Enigmi del Castello“, ispirata alla Divina Commedia di Dante Alighieri, con versioni diurne e serali e calice di benvenuto.

La Fortezza di Bardi sarà aperta straordinariamente per l’Epifania dalle ore 10.00 alle 17.00, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nella storia e nelle leggende di uno dei castelli più suggestivi dell’Appennino parmense. A Fontanellato, fino al 6 gennaio, è visitabile la Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Benedetto a Priorato, con opere di artisti locali, oltre alla apertura della Rocca Sanvitale aperta con visite guidate.

A Salsomaggiore Terme, il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino accoglie grandi e piccoli con “La magia del Natale e delle Feste nel Castello Incantato“: visite guidate speciali il 6 gennaio alle ore 15.00, 16.15 e 17.30, tra saloni addobbati, passaggi segreti, loggiati seicenteschi e giardino storico.

Nel Piacentino, il Castello di Gropparello celebra la Festa della Befana 2026 con una visita animata che comprende il Parco delle Fiabe a tema natalizio e un’avventura nel bosco, in un racconto che coinvolge Befana, cavalieri, elfi e figure della tradizione nordica. L’iniziativa è in programma il 6 gennaio a partire dalle ore 10.00, con prenotazione obbligatoria.

Alla Rocca Viscontea di Castell’Arquato, la Befana diventa guida d’eccezione in una visita animata pensata per i bambini, con partenza alle ore 15.00 e durata di circa 75 minuti. Sempre a Castell’Arquato, prosegue fino all’11 gennaio la mostra “Un mondo di presepi” presso il Palazzo del Podestà, con oltre cento presepi provenienti da tutto il mondo, mentre il Castell’Arquato Christmas Park anima il borgo con pista di pattinaggio, mercatini e appuntamenti speciali anche nella giornata del 6 gennaio.

Nel Borgo e Mastio di Vigoleno, fino al 6 gennaio è visitabile il presepio meccanico elettronico allestito all’interno della cinta muraria, mentre il giorno dell’Epifania il Castello ospita “I Segreti della Befana“, con accoglienza, bevande calde, dolci e animazioni per grandi e piccoli.

A Piacenza città, il 6 gennaio torna la tradizionale Motobefana, con percorso motociclistico lungo le vie cittadine e arrivo in Piazza Cavalli per la distribuzione di caramelle ai bambini, a cura di B.A.C.A. International Italy OdV. Da visitare Palazzo Farnese – Cittadella Viscontea con le sue straordinarie collezioni ed il Museo delle Carrozze e Piazza Cavalli in centro storico.

Nel Reggiano, la Rocchetta di Castellarano ospita fino al 6 gennaio la nuova edizione della Mostra dei Presepi, allestita sia nelle sale espositive sia lungo le vie del borgo storico, con apertura straordinaria nel pomeriggio dell’Epifania.

In Lunigiana, a Pontremoli, la Magica Casa di Babbo Natale in centro storico accoglie l’incontro tra la Befana e Babbo Natale con animazioni per famiglie e bambini, in collaborazione con il Comune di Pontremoli, invitando i visitatori a scoprire anche il Castello del Piagnaro e il Museo delle Statue Stele.

Completano il programma ancora gli appuntamenti del 6 gennaio a Salsomaggiore Terme, con l’arrivo della Befana e la distribuzione di caramelle in viale Matteotti, e a Fidenza, con lo spettacolo teatrale “Streghe” al Teatro Magnani, pensato per il pubblico delle famiglie, oltre alle Befane sui pattini in centro storico alla pista di pattinaggio in piazza.

Inoltre, Il tuo 2026 inizia croccante o morbido? Castelli del Ducato propone un primo assaggio del nuovo anno, consistente ma con dolcezza: un viaggio nei sapori tradizionali tra Borghi, Manieri e Paesi che hanno aderito al progetto “Il Gusto del Tempo – La Cultura del Cibo”.

Il tuo nuovo anno merita, infatti, un inizio speciale: lasciati guidare dalle friabilità e scioglievolezze autentiche e dalle storie millenarie dei dolci tradizionali dell’Emilia.

I nostri tipici e dove trovarli:

1. Crucànt di mandorle (Bobbio, Pc) – Mandorle tostate e caramellate, dolce croccante e profumato. Forma & Arte che ci ispira: mosaico medievale e arte romanica. Da vedere a Bobbio il Ponte Gobbo e il Castello Malaspina Dal Verme.

2. Bussilán (Piacenza e dintorni) – Ciambella soffice di farina, uova, burro, zucchero e latte.

Forma & Arte che ci ispira: la geometria perfetta del cerchio in facciate di chiese con rosoni. Da visitare a Piacenza le basiliche e le chiese con cupole straordinariamente affrescate.

3. Tortelli di San Giuseppe (Castell’Arquato, Pc) – Ripieni di marmellata o ricotta, dolce festivo. Forma simbolica che ci ispira: mezzaluna o cuscino. Da vedere la Chiesa Collegiata, la Rocca Viscontea e camminare nella parte alta del borgo medievale.

4. Castagnole (Correggio, Re) – Frittelle soffici, aromatizzate e zuccherate.

Forma & Arte che ci ispira: Pop con zucchero a velo effimero. Da visitare Palazzo dei Principi con il Museo Il Correggio e passeggiare in centro storico, camminando sotto i caratteristici splendidi portici.

5. Croccantate (Bardi, Pr) – Dolci di frutta secca, caramello e marmellata.

Forma & Arte che ci ispira: architettura fortificata. Da visitare la Fortezza di Bardi sullo sperone di roccia diaspro rosso.

6. Crostate di marmellata (Parmense) – Dolci domestici con frutta stagionale.

Forma & Arte che ci ispira: pittura en plein air e natura morta.

7. Torta Nera di San Giacomo (Sissa, Pr) – Dolce robusto di cacao, spezie e frutta secca.

Forma & Arte che ci ispira: chiaroscuro e pittura padana. Da visitare dalla primavera la Rocca dei Terzi di Sissa, l’attracco delle barche a Torricella di Sissa sul Po.

Nel circuito dei Castelli del Ducato, i dolci non sono solo sapori: sono anche idee di forme che raccontano l’arte della cultura e dialogano con castelli, borghi, pittura e paesaggi.

Ti aspettiamo nella Food Valley!

Tutte le iniziative si inseriscono nel calendario di valorizzazione culturale e turistica del circuito Castelli del Ducato, nell’ambito del progetto “Il Gusto del Tempo” che propone per l’Epifania un’esperienza diffusa tra storia, tradizioni, arte e divertimento.

Inoltre tantissimi i manieri e le rocche del circuito aperte alle visite guidate: per scoprire quali sono www.castellidelducato.it

Informazioni e prenotazioni:

info@castellidelducato.it

Nel 2026 visita i 38 Castelli del Ducato aperti al pubblico in Emilia! Scopri i Borghi più belli attorno ai manieri!

Partecipa ad eventi, cene, visite guidate con degustazioni, experience castle, fiere enogastronomiche, sagre, rievocazioni storiche, iniziative con animazione per adulti e famiglie con bambini in programma tutto l’anno!

Un territorio ricco di Borghi e Fortezze dall’Appennino al Po per un viaggio, un weekend o gite fuori porta ricche di emozioni: visita centri storici d’arte e roccaforti aperte al pubblico, tutti diversi tra loro!

Castelli del Ducato è la rete turistica-culturale interregionale di 38 Castelli, 13 Alloggi tra Antiche Mura dove pernottare, oltre 50 luoghi d’arte (ville, dimore storiche, musei, chiese ed abbazie, un labirinto, una academy, borghi storici, palazzi) a corollario dei manieri, una decina di ristoranti, locande e bistrot dove mangiare nelle roccaforti tra Emilia-Romagna, Lunigiana in Toscana, area mantovana e cremonese in Lombardia.

Nel 2026 il Gusto del Tempo si assapora nei Castelli del Ducato tra Borghi e Manieri – Felici di Accogliervi! La Cultura del Cibo – Storie enogastronomiche in Viaggio!

Gli eventi sono stati forniti da Soci, Sostenitori, Aderenti del circuito Castelli del Ducato