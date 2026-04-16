ENRICO BERTOLINO in “Una serata di ordinaria ironia” il 17, 18 e 19 Aprile 2026 al Teatro Dehon

BOLOGNA – 17-18-19 Aprile 2026

venerdì e sabato ore 21 – domenica ore 16

ENRICO BERTOLINO

in

Una serata di ordinaria ironia

di e con Enrico Bertolino

regia Massimo Navone

musiche dal vivo Tiziano Cannas Aghedu, Roberto Dibitonto

Al Teatro Dehon di Bologna dal 17 al 19 Aprile, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 16, in scena Enrico Bertolino, scrittore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi tra i più amati della scena nazionale, con “Una serata di ordinaria ironia“, un vademecum su come guardare con la lente del paradosso e della comicità un panorama fatto automatizzazione e digitalizzazione sfrenata e progressivo azzeramento dei rapporti umani.

Strizzando l’occhio al famoso film con Michael Douglas “Una giornata di ordinaria follia”, Bertolino racconta, in un’ora di imperdibile one man show, uno spaccato della realtà da affrontare con gli unici antidoti possibili per sopravvivere: la risata e l’ironia.

Tra sessantenni pluridivorziati e sempre irrisolti, tra esemplari di homo analogicus e homo digitalis in fila alle poste, ecco l’irresistibile ritratto di una generazione che non solo “ha perso”, ma che molto probabilmente si è anche “persa”.

Enrico Bertolino

Nato a Milano nel 1960. Nel 1980 inizia la sua attività nel settore bancario, nella divisione Coordinamento Risorse, Marketing e Sviluppo Prodotti Finanziari in Italia e a Londra e contestualmente ottiene un Diploma di Laurea in Università Bocconi in Discipline Economiche. Tra il 1996 e 1997 anni vince alcuni prestigiosi concorsi per giovani comici e nel 1998 arriva sul piccolo schermo con Ciro, il figlio di Target, Facciamo Cabaret, Mai dire gol della Domenica, Target, Mai dire gol e Quelli che il calcio. Tra il 1998 e il 1999 calca le tavole del palcoscenico con gli spettacoli D’altra parte è così e The day after.

Nel giugno 1999 vince il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi. Sempre nel 1999 è su Italia 1 con i programmi: Festa di classe, Facciamo Cabaret, Ciro, Comici e Mai dire gol e su Raidue con Convenscion. Tra il 2001 e il 2002 continua la carriera televisiva e prosegue parallelamente anche quella teatrale con lo spettacolo “Il diluvio fa bene ai gerani”. Nel 2003 pubblica per Mondadori Ho visto cose… e nel 2005 Quarantenne sarà lei. Nello stesso anno e per l’anno successivo porta in teatro “Voti a perdere” con la regia di Gabriele Vacis.

Sempre tra il 2005/06 fino al 2008 è protagonista della sitcom di Raidue Piloti insieme a Max Tortora.

Nel 2008 è tra le guest star del programma di Canale 5 Zelig, dove ritorna nel 2010. Porta in tournée lo spettacolo “Lampi accecanti di Ovvietà” con la regia di Massimo Navone. Ha condotto su Raitre i programmi Glob – l’Osceno del villaggio e Glob Spread. Dal giugno 2016 porta nei teatri italiani “Instant theatre” spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano.

Prezzi Intero € 28,00 – Ridotto € 23,00

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

17-18-19 Aprile 2026

venerdì e sabato ore 21 – domenica ore 16

ENRICO BERTOLINO

in

Una serata di ordinaria ironia

di e con Enrico Bertolino

regia Massimo Navone

musiche dal vivo Tiziano Cannas Aghedu, Roberto Dibitonto

collaborazione ai testi Stefano Dongetti

una produzione Bonawentura

Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

Tel. 051.342934

www.teatrodehon.it