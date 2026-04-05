Emilia Romagna – Porte aperte in 34 case museo per la seconda edizione delle Giornate internazionali

L’iniziativa si terrà in tutto il mondo il 18 e 19 aprile

BOLOGNA – Sono 34 le realtà dell’Emilia Romagna che prendono parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri. L’iniziativa si terrà il 18 e 19 aprile 2026 e vedrà, per il secondo anno consecutivo, case museo di tutto il mondo aprire simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai Grandi. In totale sono oltre 400 le realtà che hanno aderito nel mondo; in Italia, oltre 150 in 18 regioni. Fino al 15 aprile, su www.casedellamemoria.it, saranno aperte le prenotazioni per il pubblico, per poter visitare i luoghi dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia.

Come da format, all’iniziativa sono state infatti invitate ad aderire tutte le case, i luoghi abitati dai grandi, i musei che testimoniano l’attività letteraria, artistica o musicale dei personaggi illustri internazionali. Le due giornate vedranno tutti i continenti uniti nel segno della cultura e della memoria alla scoperta di piccole abitazioni o ville monumentali, studi d’artista e veri e propri musei, residenze stabili, “rifugi” estivi, case di collezionisti, dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia.

«Fare rete è fondamentale per promuovere la cultura rendendola anche strumento di dialogo fra Paesi diversi del mondo – ha dichiarato Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Le Giornate Internazionali sono uno strumento eccezionale in questa direzione». «Quella del 18 e 19 aprile non è solo un’apertura al pubblico – ha spiegato il vicepresidente Marco Capaccioli – ma un atto di affermazione culturale. Vogliamo dimostrare che esiste una rete solida e coordinata che permette di scoprire i nostri territori e la nostra storia in modo nuovo».

Ecco tutte le realtà dell’Emilia Romagna che aderiscono all’iniziativa. A Bologna, l’Atelier Tullio Vietri, la Bottega Andrea Bersani, Casa Carducci, Palazzo Boncompagni, Casa Museo Renzo Savini; in provincia Casa Sartelli e Palazzo Tozzoni a Imola; Museo della Rocca di Dozza a Dozza; Casa Museo Nena a Casalecchio di Reno; Villa Griffone – Fondazione Guglielmo Marconi a Pontecchio Marconi. A Modena, la Casa Museo Luciano Pavarotti e, in provincia, la Casa Museo Covili di Pavullo nel Frignano. Nel ferrarese, la Casa del Pittore Archivio Carlo Tassi a Bondeno.

In provincia di Ravenna, la Casa Museo Vincenzo Monti di Alfonsine; Casa Paolo Liverani, Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna e Casa Museo Raffaele Bendandi a Faenza; Casa Rossini e Museo Francesco Baracca a Lugo; Museo Pietro Mascagni a Bagnara di Romagna. Nel riminese, Casa Museo Leo Amici a Montescudo – Monte Colombo; La Casa Rossa di Alfredo Panzini a Bellaria Igea Marina; Un Nido di Passeri – Casa studio di Giulio Turci a Santarcangelo di Romagna.

Passando alla provincia di Forlì-Cesena, Casa Artusi e Casa Mario Bertozzi a Forlimpopoli; Casa Moretti a Cesenatico; Casa Museo Secondo Casadei a Savignano sul Rubicone; Casa dell’Upupa a Sorrivoli di Roncofreddo; Casa Giuseppe Pascucci a Gambettola; Museo Casa Pascoli a San Mauro Pascoli; Museo Civico Don Giovanni Verità a Modigliana. In provincia di Parma, Casa Barezzi – Museo Verdiano di Busseto; Casa Natale di Giuseppe Verdi a Roncole Verdi di Busseto; Fondazione Mario Lanfranchi a Lesignano de’ Bagni.

L’evento è promosso dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, che mette in rete 120 case museo italiane, on il patrocinio del Ministero della Cultura, con il supporto e la collaborazione dei comitati Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom International, Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri. L’evento ha inoltre la media partnership di Rai Italia e TgR Rai. Per la Toscana, vede UniCoop Firenze come sponsor tecnico e si tiene nell’ambito del progetto Memorie di Cultura, realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze.

A seguire, l’elenco delle case aderenti per l’Emilia Romagna:

Atelier Tullio Vietri

Via Saragozza 135, 40135 Bologna

Email: silviavietrigiso@gmail.com

Telefono: 3339971992

Sito web: www.tulliovietri.com

Facebook: Atelier Tullio Vietri

Instagram: ateliertulliovietri

Descrizione: l’Atelier di Tullio Vietri (Oderzo, 23/01/1927- Bologna 23/04/2016) si trova a Bologna in via Saragozza 135, lungo lo storico portico di San Luca patrimonio dell’Unesco. Lasciate per testamento oltre quattromila opere alla città natale insieme ad archivi e biblioteca, nell’atelier ora trova spazio la collezione di famiglia. Quadri e soprattutto centinaia di carte da sfogliare, ricordi della giovinezza e gli ultimi lavori ancora fissati ai cavalletti imbrattati di colore; e poi la sua rivista, Critica Radicale, e i cataloghi recensiti. L’Atelier Tullio Vietri, socio dell’Associazione Case della Memoria, è censito in PatER catalogo del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna, e dal 2023 è insignito del marchio “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: mostra (Esposizione: “L’ultimo Vietri”)

Programma: a dieci anni dalla scomparsa dell’artista, l’atelier propone una mostra dedicata alla produzione degli ultimi anni: un’ampia selezione di opere pittoriche e grafiche, che esprime tutta la forza e la drammatica attualità della sua critica corrosiva al potere politico-economico-tecnocratico globalizzato. Visite guidate, ingresso gratuito, folder in omaggio. Sabato 18 e domenica 19 aprile: dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30. Per prenotazioni: 3336820068; info@tulliovietri.com.

Bottega Andrea Bersani

Via Bocca di Lupo 3/b – 40123 Bologna

Email: gianfranceschidaniela@gmail.com

Telefono: 349 5372456

Sito web: https://www.andreabersani.it/

Descrizione: un piccolo spazio nel cuore di Bologna dove l’artista Andrea Bersani lavorava. Lo studio conserva la memoria del suo processo creativo: dal tecnigrafo originale ai tavoli con inchiostri, matite e pastelli, circondati dai libri e dai premi ricevuti.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: visite guidate gratuite ogni 30 minuti dalle 15:30 alle 19:00 (ultima visita 18:30). Massimo 2 partecipanti per turno.

Casa Artusi

Via Andrea Costa 27 – 47034 Forlimpopoli (Fc)

Email: comunicazione@casartusi.it

Telefono: /

Sito web: www.casartusi.it

Facebook: @casartusi

Instagram: @casartusi

Descrizione: Casa Artusi è il primo centro di cultura gastronomica in Italia dedicato alla cucina domestica che opera in nome di Pellegrino Artusi. La Casa è suddivisa in diversi spazi: la biblioteca gastronomica, la scuola di cucina, la bottega, il ristorante ed enoteca. Casa Artusi è il museo vivo della cucina di casa.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: mostra, Inaugurazione del nuovo percorso museale di Casa Artusi

Programma: visite guidate (euro 8 a persona) durata 45 minuti. Sabato 18 e Domenica 19 Aprile 2026 dalle 9 alle 13 su prenotazione. Per maggiori informazioni e prenotazioni: info@casartusi.it o +39 349 8401818.

Casa Barezzi – Museo Verdiano

via Roma, 119 – Busseto 43011

Email: amicidiverdi@hotmail.com

Telefono: 0524 931117

Sito web: museocasabarezzi.it

Descrizione: Casa Barezzi è tappa obbligata nel percorso di visita dei luoghi verdiani. Qui il giovane Giuseppe Verdi ebbe la sua prima formazione musicale ed affettiva. Lo storico salone, sede della Filarmonica Bussetana fondata da Antonio Barezzi, accolse le prime composizioni ed esibizioni pubbliche di Verdi studente e poi giovane maestro. Vide anche il sorgere dell’amore per Margherita, figlia del signor Antonio, che diverrà la sua prima moglie. Le sale adiacenti custodiscono una raccolta di preziosi autografi e una documentazione iconografica strettamente d’epoca che ripercorre la carriera del Maestro dalla giovinezza in Casa Barezzi all’apoteosi della morte.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività:

Visita guidata dello storico salone di Casa Barezzi (sede della Filarmonica Bussetana fondata da Antonio Barezzi) che accolse le prime composizioni ed esibizioni pubbliche di Verdi studente e poi giovane maestro e delle sale adiacenti che custodiscono una raccolta di preziosi autografi e una documentazione iconografica d’epoca per ripercorrere la carriera del Maestro dalla giovinezza all’apoteosi della morte.

Programma: vieni a scoprire il luogo verdiano più verdiano di Busseto dove il giovane Giuseppe Verdi ebbe la sua prima formazione musicale ed affettiva. Sabato e domenica ingresso ridotto a 6 euro con visite guidata dal salone e del museo. Visite ogni ora dalle 10 elle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. Prenotazioni allo IAT di Busseto tel. 0524 92487 oppure info@bussetolive.com museocasabarezzi.it

Casa Carducci

Piazza Giosuè Carducci 5 – 40125 Bologna

Email: casacarducci@comune.bologna.it

Telefono: 051 2196520

Sito web: www.casacarducci.it

Descrizione: l’ultima residenza bolognese del poeta, dove raccolse i suoi libri e le sue memorie. Casa-museo e biblioteca con giardino monumentale, conserva intatti gli arredi e l’archivio letterario dello scrittore.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata e ingresso gratuito

Programma: ingresso gratuito 10-18. Visite guidate su prenotazione: Sabato ore 15.30/16.30; Domenica ore 10.30/11.30. I gruppi non guidati sono accompagnati in piccoli turni da 10 persone.

Casa del Pittore Archivio Carlo Tassi

Via Virgiliana 187, 44012 Bondeno (FE)

Email: tassimara3@gmail.com

Telefono: 3465969483

Sito web: https://www.carlotassi.it/

Facebook: https://www.facebook.com/p/Casa-Museo-Archivio-Carlo-Tassi-61552328166683/

Instagram: tassi_1933

Descrizione: la Casa Museo ultima Dimora-Atelier del noto artista ferrarese Carlo Tassi (1933-2011), conserva la più importante raccolta di sue opere pittoriche, scultoree e grafiche, assieme ad opere di altri artisti, l’eredità del padre Gaetano (1908-1983) pittore e restauratore, oggetti d’antiquariato, collezioni di varia natura e la biblioteca. La grande villa annoverata tra le “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” ha capacità di restituire la forte personalità di Tassi, artista di grande impegno culturale e civile. Un patrimonio di arte, cultura e vita nel quale tutto, insieme all’ultimo atelier lasciatoci colmo di materiali di lavoro e di opere non finite, fa dell’abitazione un “luogo” permeato di memoria e una vera e propria wunderkammer suggestiva e coinvolgente.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (Narrazioni alla “Casa del Pittore” fra arte, storia, memoria e anima del luogo)

Programma: percorsi e narrazioni. Sabato 18 e domenica 19 aprile: mattino ore 10:00, pomeriggio ore 15:00. Durata della visita 90 minuti circa. Ingresso a offerta libera previa prenotazione. Contatti: info@carlotassi.it – 3465969483.

Casa dell’Upupa

Piazza Roverella 13 – 47020 Sorrivoli di Roncofreddo (Fc)

Email: ilario.fioravanti@gmail.com

Telefono: 3343651256

Sito web: www.casadellupupa.it

Facebook: https://www.facebook.com/ilario.fioravanti

Instagram: https://www.instagram.com/ilario.fioravanti

Descrizione: a Casa dell’Upupa non entri come visitatore, ma come ospite. È un luogo vivo, intimo e accogliente, dove ogni angolo custodisce una parte dell’anima di Ilario Fioravanti artista e architetto del Novecento. Le visite sono esperienze personalizzate, pensate per farti sentire a tuo agio, come quando qualcuno apre la porta e ti accoglie nella sua casa.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Visita guidata raccontata: un format che troverai solo a Casa dell’Upupa.

Programma: dalle 10.00 alle 18.00: ogni ora parte uno slot di visita a cui poter partecipare, previa prenotazione obbligatoria al 3343651256 o tramite mail ilario.fioravanti@gmail.com. L’ingresso è a offerta libera.

Casa Mario Bertozzi

Via Massi 58 – 47034 Forlimpopoli (Fc)

Email: rodolfo.bertozzi@libero.it

Telefono: 335 6214622

Sito web: www.mariobertozzi.it

Facebook: Associazione Mario Bertozzi

Instagram: @associazionemariobertozzi

Descrizione: situata nel centro storico della città artusiana, la casa dell’inizio del ‘900 è stata trasformata in museo per onorare lo scultore Mario Bertozzi. Il percorso espone oltre ottanta sculture e sessanta opere grafiche, con una sezione dedicata ai celebri “tori e gallotauri”. L’edificio espone inoltre nudi bronzei a grandezza naturale che documentano l’intero percorso creativo dell’artista.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso gratuito, Visita a Casa Bertozzi

Programma: visita libera e gratuita alla casa-studio dell’artista nei giorni 18 e 19 aprile. Orari di apertura: mattina dalle 9:30 alle 12:30, pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00.

Casa Moretti

Via Marino Moretti 1 – 47042 Cesenatico (FC)

Email: manuela.ricci@comune.cesenatico.fc.it

Telefono: 0547 79279

Sito web: www.casamoretti.it

Descrizione: la casa natale del poeta e scrittore Marino Moretti, affacciata sul porto canale di Cesenatico, conserva intatti gli arredi, la biblioteca e l’archivio dello scrittore crepuscolare.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso gratuito

Programma: apertura straordinaria e visita guidata gratuita alla casa museo in occasione della Giornata delle Case degli Illustri.

Casa Museo Covili

Via Isonzo 1 – 41026 Pavullo nel Frignano (Mo)

Email: n.o.m.a.i.l@c.o.v.i.l.i.a.r.te

Telefono: +393931010101

Sito web: https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html

Facebook: https://www.facebook.com/coviliarte

Instagram: https://www.instagram.com/coviliarte

Descrizione: Casa Museo Covili si trova a Pavullo nel Frignano (Mo) sull’Appennino tosco-emiliano.

Date di apertura:

18 Aprile 2026, 19 Aprile 2026

Tipo di attività:

Visita guidata in piccolo gruppo aggregato

Programma:

Previa richiesta di prenotazione, nei giorni del 18 e 19 Aprile 2026.

Casa Museo Leo Amici

Via Canepa n. 138, Lago di Monte Colombo – Montescudo – Monte Colombo (RN)

Email: info@fondazioneleoamici.org

Telefono: 0541 985207

Sito web: https://www.leoamici.it/casa-museo-leo-amici

Descrizione: ultima dimora di Leo Amici, situata nel “piccolo paese fuori dal mondo” da lui fondato. Dimora in cui trascorse gli ultimi anni di vita, ponendo le basi del progetto umanitario del Lago di Monte Colombo. La casa conserva arredi d’epoca, opere d’arte e filmati di repertorio che documentano la vita e l’opera del personaggio.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: visita guidata con visione di filmati e omaggio di materiale illustrativo. Apertura: 10:00-13:00 e 15:00-19:00. Possibilità di visitare anche il Museo Leo Amici e le mostre a cielo aperto nel complesso del lago.

Casa Museo Luciano Pavarotti

Stradello Nava 6 – 41121 Modena

Email: info@casamuseolucianopavarotti.it

Telefono: 059 460778

Sito web: www.casamuseolucianopavarotti.it

Descrizione: la residenza costruita secondo i desideri del Maestro, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Immersa nel verde della tenuta dedicata all’equitazione, la casa svela l’uomo dietro l’artista attraverso oggetti personali e ricordi professionali.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso a tariffa ridotta

Programma: biglietto d’ingresso ridotto a €10 (inclusa audioguida) per chi prenota entro il 12 aprile tramite email o telefono (ore 10-18).

Casa Museo Nena

Via del Lavoro, 46/A – 40033 Casalecchio di Reno (Bo)

Email: info@museonena.it

Telefono: 3381006080

Sito web: https://www.museonena.it/

Facebook: https://www.facebook.com/casamuseonena

Instagram: https://www.instagram.com/casamuseonena/

Descrizione: testimonianza di più di tre secoli di storia, Casa Museo Nena è ricca di affreschi e conserva oggetti d’uso quotidiano, quadri, stampe e servizi di ceramica collezionate da diverse generazioni, di cui Maria Maddalena Garavini (Nena) rappresenta l’ultimo ramo.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso libero, Un patrimonio oltre la siepe: alla scoperta di Casa Museo Nena

Programma: nelle giornate del 18 e 19 Aprile Casa Museo Nena apre le porte al pubblico alle ore 10, 11, 12 e nel pomeriggio alle ore 15, 16 e 17. Le visite guidate avranno durata di circa un’ora. L’ingresso alla dimora sarà gratuito, il costo di 5 euro servirà a coprire il lavoro di divulgazione delle guide.

Casa Museo Renzo Savini

Via Letizia 11 – 40136 Bologna

Email: benedettasavini19@gmail.com

Telefono: /

Sito web: www.casamuseorenzosavini.it

Facebook: Casa Museo Renzo Savini

Instagram: casamuseorenzosavini

Descrizione: dimora bolognese che custodisce la collezione eclettica di Renzo Savini. Uno spazio dove l’arte e la memoria si intrecciano attraverso una vasta raccolta di opere e oggetti che spaziano dalla Preistoria al Novecento.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso gratuito su prenotazione; visita guidata a €8,00, Apertura straordinaria di Casa Museo Renzo Savini

Programma: apertura al pubblico della collezione che spazia dalla scultura alla pittura, dall’editoria all’illustrazione. Orario 10:00-18:00.

Casa Museo Secondo Casadei

Via della Pace 28 – 47039 Savignano sul Rubicone (Fc)

Email: info@casadeisonora.it

Telefono: 348 7729255 / 0541 945259

Sito web: www.casadeisonora.it

Facebook: Edizioni Musicali Casadei Sonora

Instagram: Casadei Sonora Official

Descrizione: sede delle edizioni musicali Casadei Sonora e studio dove il “maestro del liscio” visse dal 1957 al 1971. Il percorso espositivo permette di ammirare gli strumenti, gli spartiti originali (tra cui “Romagna mia”) e i cimeli di una carriera che ha fatto ballare generazioni di italiani.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Visita alla scoperta di Secondo Casadei e della storia del liscio

Programma: apertura solo pomeridiana in entrambi i giorni. Due turni di visita: ore 15:00 e ore 16:30 (max 30 persone per turno). Ingresso gratuito solo su prenotazione telefonica o via email.

Casa Museo Vincenzo Monti

Via Passetto 3 – 48011 Alfonsine (Ra)

Email: casamonti@comune.alfonsine.ra.it

Telefono: 0545 299149

Sito web: Link Museo

Descrizione: edificio colonico del XVIII secolo che diede i natali al poeta. Il museo si snoda tra la Sala Montiana con busti e cimeli, la Sala della Culla con arredi originali e la Sala dei documenti con rare edizioni storiche.

Date di apertura: 19 qprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: domenica 19 aprile ore 15.00: “La Bellezza dell’Universo”, itinerario storico-poetico guidato tra le sale del museo per far rivivere la storia del territorio attraverso l’arte. Prenotazione richiesta.

Casa Natale di Giuseppe Verdi

Via della Processione – 43011 Roncole Verdi di Busseto (Pr)

Email: info@bussetolive.com

Telefono: 346 6188911

Sito web: www.casanataleverdi.it

Descrizione: semplice casa rurale e antica osteria del ‘700 dove il Maestro nacque nel 1813. L’interno conserva le stanze della vita quotidiana e strumenti multimediali che narrano l’infanzia di Verdi nella bassa padana.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita multimediale a tariffa ridotta

Programma: in occasione delle IHMD, ingresso a tariffa speciale (€ 5,00) specificando la prenotazione per le Giornate Internazionali. Visita in autonomia con audioguida e realtà aumentata.

Casa Paolo Liverani

Via Batticuccolo, n 4 – 48018 Faenza (Ra)

Email: marisa.bordini@hotmail.it

Telefono: 3466506602

Sito web: www.paololiverani.it

Facebook: /

Instagram: /

Descrizione: casa che fu l’abitazione e lo Studio del pittore Paolo Liverani.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso libero

Programma: giorni di apertura 18/19 Aprile – orario 10-12 e dalle 15-19.

Casa Rossini

Via G. Rocca, 14 – 48022 Lugo (RA)

Email: casarossini@comune.lugo.ra.it

Telefono: 0545 299105

Sito web: https://casarossinilugo.it/

Descrizione: l’edificio appartenuto al padre di Gioachino Rossini è stato trasformato in un museo esperienziale dedicato al compositore. Dopo il riallestimento del 2020, offre un percorso moderno tra la storia familiare dei Rossini e l’arte operistica.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: visite guidate gratuite: sabato 18 ore 16:00-18:00; domenica 19 ore 10:00-12:00. Ingresso gratuito.

Casa Sartelli

Via Biombo n. 3/A; Imola (BO) 40026

Email: marziasartelli@yahoo.it

Telefono: 328 8788711

Sito web: www.casasartelli.it

Facebook: Marzia Sartelli

Instagram: Casa Sartelli

Descrizione: la casa, restaurata nel 1970, è immersa in un bosco di querce secolari. È qui che l’artista imolese Germano Sartelli (1925-2014) fu ispirato a produrre molte opere. Sartelli fu anche un precursore dell’arte terapia, collaborando con l’Ospedale Psichiatrico L. Lolli: alcune opere sono visibili alla Casa – Museo.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (Visita guidata gratuita alla Casa – Museo dell’artista Germano Sartelli)

Programma: sabato 18 aprile: ore 10:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00. Domenica 19 aprile: ore 15:00 – 18:00. Prenotazione obbligatoria via e-mail.

Fondazione Mario Lanfranchi

Via Martiri della Libertà 72 – 43037 Lesignano de’ Bagni (PR)

Email: info@fondazionemarioi.it

Telefono: 339 1667852 (WhatsApp)

Sito web: www.fondazionemariolanfranchi.it

Descrizione: dimora cinquecentesca che fu casa del regista Mario Lanfranchi e del soprano Anna Moffo. Ogni stanza è concepita come una messa in scena teatrale. La villa dispone di un giardino all’italiana e di un oratorio/teatrino per concerti.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visite guidate e concerto

Programma: sabato 18, visite ore 10:30 e 15 (€10); domenica 19, concerto in oratorio ore 17:00 (€10) e visita speciale “Wunderkammer” ore 10:30 e 15 (€10). Prenotazione obbligatoria via WhatsApp.

Giuseppe Pascucci

Via Giuseppe Verdi 18 – 47035 Gambettola (Fc)

Email: viaverdi26@gmail.com

Telefono: 3391876788

Sito web: https://www.pascucci1826.com/

Facebook: https://www.facebook.com/pascucci1826/

Instagram: https://www.instagram.com/stamperiapascucci/

Descrizione: la casa appartiene al fondatore della Stamperia Pascucci, bottega artigiana attiva a Gambettola ininterrottamente dal 1826.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Visita alla casa e alla storica bottega

Programma: durante la vista della casa è possibile accedere agli spazi dove dal 1826 sino ad oggi si svolge la stampa a mano dei tessuti ed è presente un antico mangano utilizzato per la stiratura della tela.

La Casa Rossa di Alfredo Panzini

Via Pisino, 1 – 47814 Bellaria Igea Marina (Rn)

Email: j.andreucci@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Telefono: 329 0117603

Sito web: /

Facebook: La Casa Rossa di Alfredo Panzini

Instagram: casa_rossa_alfredo_panzini

Descrizione:

Costruita nel 1906, la “Casa Rossa” fu il rifugio estivo dello scrittore Alfredo Panzini. All’epoca isolata e immersa nella natura, divenne l’osservatorio privilegiato da cui l’autore trasse ispirazione per le sue opere, ospitando illustri letterati del tempo.

Date di apertura:

18 Aprile 2026, 19 Aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Sabato: Panzini e l’universo femminile, Domenica: La mia Romagna

Programma: sabato 18 ore 16:00: focus sulle figure femminili (Sarfatti, Aleramo) nella vita dell’autore.

Domenica 19 ore 16:00: racconto del legame con la terra romagnola e i contatti con Pascoli e Moretti. Visite di 45 min su prenotazione: didatticabellaria@atlantide.net.

Museo Casa Pascoli

Via G. Pascoli 46 – 47030 San Mauro Pascoli (Fc)

Email: rosita.boschetti@comune.sanmauropascoli.fc.it

Telefono: 541810100

Sito web: www.parcopoesiapascoli.it

Facebook: https://www.facebook.com/casapascoli

Instagram: https://www.instagram.com/museiparcopoesiapascoli

Descrizione: il Museo Casa Pascoli è la casa natale del poeta Giovanni Pascoli.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata

Programma: domenica 19 Aprile alle ore 11 visita guidata volta ad approfondire le novità biografiche.

Museo Civico Don Giovanni Verità

Via Giuseppe Garibaldi, 30 – 47015 Modigliana (FC)

Email: francesca.mercatali@comune.modigliana.fc.it

Telefono: 0546 949515

Facebook: Modigliana Turismo

Descrizione: casa borghese ottocentesca che fu dimora del sacerdote patriota che salvò Garibaldi nel 1849. Ospita sezioni risorgimentali, reperti archeologici, una sala dedicata al soprano Pia Tassinari e testimonianze della Resistenza.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso gratuito

Programma: apertura dalle 14.00 alle 18.00. Non è necessaria la prenotazione.

Museo della Rocca di Dozza

Piazza della Rocca 6/a – 40060 Dozza (Bo)

Email: giulia.nanni@fondazionedozza.it

Telefono: 0542 678240

Sito web: https://www.fondazionedozza.it/

Facebook: roccadozza

Instagram: @roccadozza

Descrizione: casa-museo del XIII secolo che testimonia l’evoluzione da fortezza medievale a residenza nobile settecentesca. Il percorso include le stanze arredate con mobilio e la quadreria storica della famiglia Malvezzi-Campeggi, abitanti della Rocca fino al 1960. Fonde tre anime: fortezza medievale, residenza rinascimentale e dimora settecentesca.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata e conferenza, Sulle tracce dei Malvezzi-Campeggi e ritratto di famiglia del XVII secolo

Programma: sabato 18 aprile (ore 16:00): visita guidata “Di quadro in quadro”. Domenica 19 aprile (ore 16:00): conferenza sul Marchese Tommaso Campeggi partendo dalla grande tela di Lorenzo Pasinelli. Iniziative gratuite fino a esaurimento posti; prenotazione consigliata via email.

Museo Francesco Baracca

Via Baracca, 65 – 48022 Lugo (RA)

Email: museobaracca@comune.lugo.ra.it

Telefono: 0545 299105

Sito web: www.museobaracca.it

Descrizione: situato nella casa natale dell’asso dell’aviazione della Grande Guerra, il museo ospita cimeli storici e lo SPAD VII del 1917 su cui compare l’originale “Cavallino Rampante”, poi ceduto a Enzo Ferrari.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: visita guidata gratuita: sabato 18 ore 10:00-12:00; domenica 19 ore 16:00-18:00. Ing

Museo Pietro Mascagni

Piazza IV Novembre, 2 – 48010 Bagnara di Romagna (Ra)

Email: museomascagni.bagnara@gmail.com

Telefono: +393472509841

Sito web: www.museomascagni.it

Facebook: https://www.facebook.com/MuseoMascagniBagnara/

Instagram: https://www.instagram.com/museo_mascagni_bagnara/

Descrizione: il Museo raccoglie molti oggetti e un carteggio di quasi 5000 lettere autografe.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: il museo sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.

Palazzo Boncompagni

Via del Monte 8 – 40126 Bologna

Email: info@palazzoboncompagni.it

Telefono: 051 226889

Sito web: /

Facebook: Palazzo Boncompagni

Instagram: @palazzoboncompagni

Descrizione: esempio eccelso di architettura rinascimentale, fu la casa natale di Papa Gregorio XIII (Ugo Boncompagni), il pontefice che riformò il calendario. Il palazzo vanta interventi di Baldassarre Peruzzi e la celebre scala elicoidale del Vignola. Oggi ospita importanti mostre d’arte contemporanea.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata ridotta, Visita a Palazzo Boncompagni e alla mostra di Michelangelo Pistoletto

Programma: visite guidate al costo speciale di 10 euro (gratuito sotto i 10 anni). Turni: ore 10:00, 11:00, 12:00 e 15:30, 16:30, 17:30. Prenotazione obbligatoria tramite il sito web ufficiale per scoprire il palazzo e la mostra di Pistoletto. Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna Via Tonducci 15 – 48018 Faenza (Ra) Email: mn-bo.pamilzetti-ra@cultura.gov.it

Telefono: 0546 26493

Sito web: https://palazzomilzetti.cultura.gov.it/

Facebook: https://www.facebook.com/PalazzoMilzettiFaenza

Instagram: https://www.instagram.com/palazzomilzettifaenza/ Descrizione: una delle dimore neoclassiche più importanti d’Italia, dove architettura, pittura e scultura si fondono per raccontare la cultura aristocratica del periodo napoleonico. Rinnovato grazie ad artisti come Felice Giani e Giuseppe Pistocchi. Date di apertura: 19 aprile 2026 Tipo di attività: visita guidata gratuita, Il palazzo di Francesco Milzetti, nobile cavaliere alla corte di Napoleone Programma: visita guidata domenica 19 Aprile ore 16:30, inclusa nel prezzo del biglietto. Il 18 Aprile sarà possibile ascoltare tramite QR Code il racconto della storia del palazzo narrato dalle voci dell’artista e del committente. Palazzo Tozzoni Via Garibaldi 18 e viale Rivata 93, 40026 Imola (Bo) Email: carmela.accardo@comune.imola.bo.it

Telefono: 0542.602670

Sito web: https://imolamusei.it/

Facebook: https://www.facebook.com/ImolaMusei

Instagram: https://www.instagram.com/imola_musei/ Descrizione: Palazzo Tozzoni è uno straordinario esempio di casa museo che conserva arredi, dipinti e atmosfere originali, raccontando cinque secoli di storia della famiglia Tozzoni, antica aristocrazia imolese. Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026 Tipo di attività: ingressi agevolati (Palazzo Tozzoni aderisce alle Giornate Internazionali delle Case Museo) Programma: in occasione delle “Giornate internazionali delle case museo”, Imola Musei propone un fine settimana con ingressi a tariffa ridotta a Palazzo Tozzoni. Sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per i residenti a Imola la domenica mattina l’ingresso nei Musei Civici è sempre gratuito. Raffaele Bendandi Via Manara 17 – 48018 Faenza (Ra) Email: osservatoriobendandi@virgilio.it

Telefono: 3388188688

Sito web: osservatoriobendandi.it

Facebook: osservatoriobendandi

Instagram: / Descrizione: casa laboratorio dove Raffaele Bendandi (1893–1979) viveva e sperimentava. Qui fu allestito il suo osservatorio scientifico, in cui ha costruito sismografi artigianali tuttora funzionanti e studiato la teoria sismogenica ispirata all’influsso astronomico. Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026 Tipo di attività: visita guidata gratuita, Conosci Casa Bendandi: un piccolo angolo di scienza in una città creativa Programma: sabato 18 Aprile visite guidate dalle ore 16 alle ore 19. Domenica dalle 10 alle 12 attività per bambini; nel pomeriggio alle 16 visita su prenotazione. Un Nido di Passeri Via Don Minzoni 49 – 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn) Email: miresaturci@libero.it

Telefono: 3420675085

Sito web: www.giulioturci.it

Facebook: @Associazione Giulio Turci

Instagram: @Associazione Giulio Turci Descrizione: la casa studio di Giulio Turci “Un nido di passeri” è una mansarda costruita nei primi anni ’60. Sono esposte le opere e l’appartamento conserva gli oggetti personali di Turci, gli utensili del lavoro, libri e fotografie. Date di apertura: 18 aprile 2026 Tipo di attività: visita guidata gratuita, Case e palazzi ovvero i segni del tempo Programma: visita guidata per piccoli gruppi, offerta libera. Orario: 10 / 13. Prenotazioni obbligatorie ai numeri indicati. Villa Griffone – Fondazione Guglielmo Marconi Via Celestini 1 – Pontecchio Marconi 40037 (Bo) Email: info@fgm.it

Telefono: 051 846121

Sito web: www.museomarconi.it Descrizione:

Luogo d’origine della comunicazione wireless. La villa ottocentesca ospita la celebre soffitta-laboratorio dove il giovane Marconi inventò la telegrafia senza fili, oltre a un percorso espositivo sulla storia delle telecomunicazioni. Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026 Tipo di attività: visita guidata a pagamento Programma: turni sabato e domenica alle 10:15 e 11:15. La visita include la soffitta, un filmato e la dimostrazione di apparati storici funzionanti. Prenotazione obbligatoria.