Emilia-Romagna, maltempo: personale e mezzi Anas impegnati per fronteggiare l’emergenza

Al lavoro da oltre 24 ore. Chiusure nei comuni di Medicina e Ravenna per piena dei fiumi. Chiusure per smottamenti a Loiano e Dovadola

BOLOGNA – Proseguono le attività Anas per fronteggiare l’emergenza maltempo che da ieri sta interessando la regione Emilia-Romagna.

Gli operatori Anas sono impegnati senza sosta, sulle strade statali di competenza, monitorando i corsi d’acqua che hanno raggiunto la piena a causa delle abbondanti precipitazioni delle ultime 24 ore, procedendo alla pulizia del piano viabile nei tratti interessati da smottamenti e gestendo al viabilità ed i percorsi alternativi interessate dalle chiusure.

Nella città metropolitana di Bologna permane la chiusura al traffico della SS 253 bis “Trasversale di Pianura” tra il km 30,400 ed il km 36,770 nel comune di Medicina, in via precauzionale per la piena del fiume Gaiana.

A causa di una frana, sulla strada statale 65 “della Futa”, nel territorio comunale di Loiano, permane la chiusura al traffico del tratto tra il 77,000 ed il km 82,500 in entrambe le direzioni di marcia: il percorso alternativo prevede per i veicoli leggeri il transito su Via Panoramica e su via Guarda nel comune di Loiano. Per i mezzi superiori alle 3.5 ton diretti in direzione Toscana è prevista l’inversione di marcia al km 83,1000 mentre per i veicoli in direzione Bologna inversione al km 72,000 nei pressi della rotatoria nel comune di Loiano. Al km 89,600 per uno smottamento riversatosi sulla corsia in direzione Bologna,è invece attivo il senso unico alternato presidiato.

Sempre sulla SS 65 per consentire le verifiche e le indagini su un ponte e proseguire le attività di pulizia del piano viabile la strada è chiusa dal km 72,000 al km 76,300: il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco.

In provincia di Ravenna per l’innalzamento del fiume Lamone è ancora attiva la chiusura al traffico della SS 16 “Adriatica” dal km 136,100 ed il km 147,000; il percorso alternativo prevede la deviazione, in corrispondenza con la rotatoria di via Rossetta-via Sinistra Canale, sulla SP8 verso Bagnacavallo per proseguire sulla A14 dir fino all’innesto con via San Vitale al km 147,000, come da indicazioni in loco.

Per l’esondazione del fiume Senio inoltre permane l’interdizione al traffico, in via precauzionale, della SS 9 “via Emilia” nel comune di Castelbolognese dal km 72 al k km 66,300. I flussi di traffico in direzione Rimini vengono deviati al km 72 sulla SP 47 mentre i mezzi in direzione Bologna sono deviati sulla SP29 al km 66,300.

Inoltre è stato attivato il senso unico alternato presidiato lungo la SS 67 “Tosco Romagnola” nei pressi del km 168,500 a Dovadola, in provincia di Forlì Cesena a causa dello smottamento di materiale proveniente dalla ripa di monte.

Tutte le attività ed azioni sono svolte e coordinate in piena sinergia con Prefetture, Regione, Enti Locali e Forze di Polizia nell’ambito dei tavoli istituzionali convocati.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.