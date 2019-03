Dal 23 marzo al 19 maggio 2019, nel territorio della Destinazione Turistica Emilia – tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia – sbocciano esclusivi eventi dedicati ai fiori, alle piante e ai giardini

PARMA – Quando sboccia la primavera, il territorio della Destinazione Turistica Emilia – ente di promo commercializzazione compreso tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia – si trasforma in un variegato giardino, in cui fioriscono eventi speciali dedicati al mondo delle piante, dei fiori e dei frutti. Così, marzo, aprile e maggio 2019 sono i periodi migliori per immergersi nella straordinaria ricchezza naturale di questa terra attraversata dal fiume Po, lasciandosi guidare dai profumi e i colori del florovivaismo e di un universo verde tutto da scoprire.

REGGIO EMILIA IN FIORE – Reggio Emilia – 23 e 24 marzo 2019

Il centro storico di Reggio Emilia, sabato 23 e domenica 24 marzo 2019, si trasforma in un giardino di primavera per la manifestazione Reggio Emilia in Fiore che si terrà tra Piazza Martiri del 7 luglio e Piazza della Vittoria. Tantissime le varietà di piante e fiori messe in esposizione da floricoltori provenienti da tutta Italia, fra gerani, gigli, fresie, camelie, tulipani e primule, specie vegetali da interni, da giardino e da frutto. Piante di limone e arancio giungeranno dalla Sicilia, azalee e rododendri dalla Toscana, e non mancheranno bonsai orientali, coloratissime rose, preziose orchidee, erbe aromatiche di ogni tipo. Come è tipico della manifestazione, molta attenzione sarà data alle tendenze green style. Inoltre, gli espositori dispenseranno consigli sulla cura delle piante. La manifestazione è organizzata da S.G.P. eventi, con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia. Per info: www.reggioemiliainfiore.it

“FIORI, SAPERI, SAPORI” – Castello di Tabiano (PR) – 6 e 7 aprile 2019

Florovivaisti, esperti di buon cibo e di artigianato si incontrano negli spazi del millenario Castello di Tabiano e il suo borgo in Provincia di Parma, per la 1° edizione di “Fiori, Saperi, Sapori” prodotti ed eccellenze della tradizione, sabato 6 e domenica 7 aprile 2019. Si potranno ammirare e scoprire piante di ogni varietà, prodotti tipici del territorio, come il culatello, funghi porcini, miele, oltre ad originali pezzi di artigianato. Con il privilegio di esplorare il bellissimo Castello di Tabiano, tra affreschi, cortili, terrazze, il parco e le dimore storiche, e rilassarsi nelle vicine Terme di Berzieri di Salsomaggiore, capolavoro Liberty. ll prezzo per l’ingresso alla manifestazione, comprensivo anche della visita alle Terme Berzieri di Salsomaggiore e della navetta per raggiungerle è di 10 euro a persona. Per info: www.castelloditabiano.com

NEL SEGNO DEL GIGLIO – Reggia di Colorno (PR) – Dal 12 al 14 aprile 2019

Nello storico giardino della Reggia di Colorno, dal 12 al 14 aprile 2019 sbocciano fiori, piante e cibi, espressione di biodiversità, per la 26° mostra mercato del giardinaggio di qualità: Nel segno del Giglio 2019. In esposizione, le eccellenze del florovivaismo italiano e internazionale, piante antiche riscoperte da giovani florovivaisti e orticoltori, informazioni per coltivare orti e giardini, arredi, libri e riviste dedicate al mondo verde, incontri con agricoltori ed esperti, laboratori per grandi e piccoli. La manifestazione è occasione per visitare la splendida Reggia di Colorno, la Versailles dei duchi di Parma. Per info: www.nelsegnodelgiglio.it

FRUTTI ANTICHI – Castello di Paderna (PC) – 11 e 12 maggio 2019

È tra le più amate e riconosciute manifestazioni di florovivaismo in Italia, Frutti Antichi, rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati e prodotti di alto artigianato, la cui 5° edizione primaverile si terrà sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 al Castello di Paderna a Pontenure, in Provincia di Piacenza. Un viaggio meraviglioso alla scoperta dei frutti della terra, tra piante e colture dalle particolari varietà, indispensabili per la salute e gli equilibri dell’ecosistema. Rare specie di alberi e piante, antichi semi, colture e tradizioni agrarie si potranno conoscere tra i giardini e le aree all’aperto del castello, tra circa 150 selezionati, tra cui non mancheranno artigiani e antiquari, in un ricco programma di incontri e conferenze con operatori del settore, studiosi e rappresentanti delle istituzioni provenienti da tutta Italia. Frutti Antichi è promossa dal FAI – Fondo Ambiente Italiano e realizzata in collaborazione con il Castello di Paderna e il Comitato FAI di Piacenza. Ingresso a contributo minimo di 8 euro; 6 euro per gli iscritti FAI e per i possessori della Card del Ducato; gratis per i bambini fino ai 12 anni e per chi si iscrive al FAI in occasione della manifestazione. I contributi raccolti in occasione dell’evento saranno destinati al restauro di uno dei Beni del FAI. Per info: www.fruttiantichi.net

ORTOCOLTO – Busseto (PR) – 18 e 19 maggio 2019

La terra di Giuseppe Verdi si trasforma in un giardino verde per la nuova edizione di Ortocolto, il 18 e 19 maggio 2019 negli splendidi spazi della Villa Pallavicino di Busseto (PR). La festa dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del buon cibo è anche una fiera dedicata al mondo delle piante, dove trovare preziose rarità botaniche, artigianato di pregio, tra eventi, concerti e laboratori. Dalle ore 10.00 di sabato 18 e dalle 9.00 di domenica 19 maggio fino al tramonto, si potrà girovagare tra stand con piante, semi e fiori da tutta Italia, oltre a punti ristoro e golosità enogastronomiche. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Ortocolto, che vuole promuovere il suo territorio poetico e laborioso, all’insegna della costruzione di una società in cui regni una cultura più rispettosa dell’ambiente delle origini culturali di tutti, al motto “la sostenibile leggerezza dell’essere”. Ortocolto diventa così un’occasione di incontro e di cultura, tra musica e momenti di confronto. Per info: www.ortocolto.it

Offerte di soggiorno

Il Club di Prodotto Reggio Tricolore – Itinere propone “Green e(art)h. Il pacchetto di tre giorni comprende: due pranzi, due cene, le attività di trekking e visita al Castello di Bianello, escursione in e-bike nei dintorni della Pietra di Bismantova, due visite ad esclusivi giardini privati di Reggio Emilia, due pernottamenti in camera doppia in agriturismo con prima colazione. Prezzo a partire dal 495 euro per persona.

Per info: Club di Prodotto Reggio Tricolore – Itinere, tel. 0522 1696020 info@itinere.re.it www.reggiotricolore.com

Food Travel invita a “Nel Segno del Giglio”. Il pacchetto prevede un pernottamento in hotel 3* a Parma (Ibis Hotel Toscanini), una cena e un pranzo tipico (vini locali inclusi). Oltre alla manifestazione “Nel Segno del Giglio” (la quota però non comprende il prezzo del biglietto che è di 8 euro) si visiterà la Reggia di Colorno con le sue sale decorate ad affresco e a stucchi rococò, i cortili e la Cappella Ducale di San Liborio.

Prezzo 130 euro per persona.

Per info: Food Travel, tel. 0521 798515 – 335 5685947 info@foodvalleytravel.com www.foodvalleytravel.com

AA – Assapora Parma ha intitolato il pacchetto “Emilia in Fiore”. Comprende: una cena in locale Parma Quality Restaurant, un pernottamento in albergo di charme con colazione, degustazione/pranzo, visita guidata alla Reggia di Colorno, visita guidata alla Rocca di Sala Baganza, visita tematica al Castello di Torrechiara, visita guidata a un’acetaia tradizionale.

Prezzo: 195 per persona.

Per info: AA – Assapora Parma, tel. 328 2250714 assaporaparma@assaporaparma.it

www.assaporaparma.it

Parma

Per info: Destinazione Turistica Emilia – Iat di Parma.

Tel. 0521 218889.

E-mail: turismo@comune.parma.it

Piacenza

Per info: Destinazione Turistica Emilia – Iat di Piacenza.

Tel. 0523 492001. E-mail: iat@comune.piacenza.it

Reggio Emilia

Per info: Destinazione Turistica Emilia – Iat di Reggio Emilia.

Tel. 0522 451152. E-mail: iat@municipio.re.it

Per informazioni: Destinazione Turistica Emilia

Parma – Piacenza – Reggio Emilia

Viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma

Tel. 0521 931634

E-mail: info@visitemilia.com

Sito web: www.visitemilia.com

Ufficio Stampa per Destinazione Turistica Emilia:

Ella Studio di Comunicazione di Carla Soffritti