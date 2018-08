Edoardo Bennato continua il tour estivo

EMILIA ROMAGNA – Dopo l’uscita dell’inedito “Mastro Geppetto” che si è andato ad aggiungere alla tracklist del celebre “Burattino senza fili 2017” a quarant’anni dalla sua pubblicazione, ecco le nuove date del tour estivo del cantautore napoletano.

10 agosto FESTIVAL LA VERSILIANA – Teatro Grande, Lucca

11 agosto VULCI LIVE FEST – Parco Archeologico di Vulci (VT)

LA MUNICIPÀL

ITALIAN POLAROID, IL NUOVO SINGOLO IN RADIO DAL 25 LUGLIO

L’estate 2018 de La Municipàl non finisce con “I Mondiali del ’18”. Dal 25 luglio arriva anche Italian Polaroid, la nuova canzone del progetto di Carmine e Isabella Tundo. Nuovi romantici e sperimentatori del pop d’autore, i fratelli Carmine e Isabella Tundo sono il cuore pulsante del progetto La Municipàl, la band che ha vinto il contest del Concerto del Primo Maggio 2018 – 1M Next. Appena un mese fa, con il brano “I Mondiali del ’18”, La Municipàl è entrata nella Viral 50 Italia di Spotify raggiungendo il 5° posto mentre Italian Polaroid è già stato inserito nell’ambita playlist Indie Italia. Italian Polaroid è un brano prodotto da iCompany e distribuito da Artist First ed è stato realizzato con il sostegno di MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina- Copia privata per i giovani, per la cultura”.

GLI APRÈS LA CLASSE FIRMANO LA SIGLA DEL PROGRAMMA 105 ZEN SU RADIO 105

Mentre in radio è ancora in rotazione “Voliamo via” l’ultimo singolo tratto dall’album “Circo manicomio” e valorizzato dalla partecipazione del grande percussionista Leo di Angilla (attualmente in tour con Jovanotti), la band salentina, fra i protagonisti della prossima Notte della Taranta, firma la sigla della trasmissione condotta da Dario Spada e Niccolò Torielli.

Guarda il video di Voliamo Via

MIZA MAYI É SU RADIO MONTECARLO CON LA SUA “BURN DOWN MY SOUL”

LA CANTANTE ITALO-CONGOLESE DEBUTTA CON IL PRIMO SINGOLO ESTRATTO DALL’ALBUM “STAGES OF A GROWING FLOWER”

“Burn down my soul” è un pezzo costruito su accordi dal sapore jazz suonati su un vecchio pianoforte che danno vita ad un ritmo caldo tipico dell’R&B anni ‘90 e un arrangiamento insolito.

La composizione è stata curata da Eros Cristiani e Jessica Cochis. Lo stesso Cristiani si è occupato di realizzare tutti gli arrangiamenti del brano e le programmazioni, e ha suonato pianoforte e tastiere synth. Il suono finale risulta corposo e descrive a pieno il lato noir e decadente del pezzo.

I PUPI DI SURFARO VINCONO IL PREMIO AMNESTY

La band siciliana trionfa con ‘Gnanzou sul palco di Voci per la libertà – una canzone per Amnesty, vincendo il premio per la sezione emergenti

Fra i protagonisti della manifestazione anche Brunori sas, vincitore del Premio Amnesty Italia, sezione Big, Enrico Ruggeri, Mirkoeilcane, la Med Free Orkestra

‘Gnanzou l’urlo contro l’odio e l’indifferenza è il brano estratto da Nemo profeta l’ultimo album dei Pupi di Surfaro. Eseguita con la collaborazione straordinaria del musicista senegalese Jali Diabate, ‘Gnanzou è il verso della “Cialoma”, il canto che accompagnava e guidava la pesca del tonno rosso nelle tonnare della Sicilia, quella che viene chiamata la “mattanza”. Un brano che tratta il tanto delicato tema dell’immigrazione e delle stragi nelle acque del Mediterraneo.

GIULIA PRATELLI SI AGGIUDICA IL RICONOSCIMENTO PER IL MIGLIOR TESTO AL PREMIO BRUNO LAUZI

La giovane cantautrice toscana aggiunge la vittoria del premio Bruno Lauzi per il miglior testo alla sua promettente carriera. Il riconoscimento arriva dopo la vittoria del Premio Inedito allo scorso Salone del libro di Torino e la finale del premio Bianca d’Aponte. Giulia Pratelli è in finale anche al Premio Lunezia.

La cantautrice è attualmente in radio con “Penelope”, un brano che racconta in chiave femminile un’icona leggendaria. “Penelope” è l’unica canzone dell’album “Tutto bene”, pubblicato nel 2017, che Giulia Pratelli ha scritto qualche anno fa, in un momento in cui non avrebbe nemmeno saputo immaginarsi cantautrice. Il pezzo racconta del rovescio della medaglia, del punto di vista femminile di una delle storie più famose di sempre.