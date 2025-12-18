Dutch Nazari: il tour “Guarda le date amore mio” il 18 dicembre fa tappa a Bologna

BOLOGNA – DUTCH NAZARI

IL TOUR AUTUNNALE

GUARDA LE DATE AMORE MIO

FA TAPPA A BOLOGNA

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE – LOCOMOTIV

L’ARTISTA PORTA DAL VIVO IL NUOVO ALBUM

“GUARDA LE LUCI AMORE MIO”

https://dutchnazari.lnk.to/gllam

“Guarda le luci amore mio“, il nuovo album di Dutch Nazari, è uscito da poco più di un mese e gli appuntamenti live con cui l’artista lo presenta al pubblico nei club di tutta Italia sono partiti.

Il tour GUARDA LE DATE AMORE MIO riporterà l’artista al Locomotiv di Bologna giovedì 18 dicembre in un appuntamento che sarà l’occasione per Dutch per ritrovare i suoi fan, dopo il tour estivo Una volta ogni tanto ci andrei. Sul palco con lui Sicket (basso/chitarra), che con Dutch ha prodotto il nuovo disco, confermando il sodalizio che li unisce da molti anni, Marco Campanale (batteria) e Luigi Ferrara (chitarra/synth/tastiere).

In scaletta i brani di “Guarda le luci amore mio“, ma non mancheranno anche canzoni dai tre album precedenti, che hanno raccolto intorno a Dutch un seguito numeroso e affezionato.

21 novembre 2025 – Perugia (Urban)

22 novembre 2025 – Padova (CSO Pedro)

25 novembre 2025 – Milano (Santeria Toscana 31) – SOLD OUT!

27 novembre 2025 – Torino (Spazio 211) – SOLD OUT!

6 dicembre 2025 – Livorno (The Cage)

17 dicembre 2025 – Roma (Monk)

18 dicembre 2025 – Bologna (Locomotiv)

19 dicembre 2025 – Bari (Officina degli Esordi)

20 dicembre 2025 – Lecce (Officine Cantelmo)

Il nuovo disco “Guarda le luci amore mio“ è un viaggio in undici tappe dove intimità quotidiana e sguardo sociale si intrecciano in un equilibrio sempre in bilico tra ironia e malinconia. Si apre con la (quasi) title track “Guarda le luci“, una riflessione esistenziale che trasforma la precarietà del presente in un abbraccio luminoso, e prosegue con “Gasati un mondo“, corrosivo e brillante dialogo con Willie Peyote, che denuncia consumismo e paradossi dell’era digitale. In “Sabato sera“ il tono si fa più intimo, tra rabbia e disillusione politica, mentre “L’eroe“ mette a nudo le dinamiche della colpa e del potere. “Tutti i pesci“ gioca con leggerezza sul tempo sospeso della scrittura, e “Contrappunto“ disegna un ritratto di coppia fatto di armonie imperfette e momenti condivisi. A metà tracklist arriva “Passeggeri“, resa ancora più intensa dalla voce di Levante, che amplifica il tema della fragilità e del tempo che scorre come acqua. Seguono “Fatto male“, cronaca intima di un rapporto che ferisce, e “Anche la luna“, che osserva il mondo notturno tra malinconie pop e ricordi sospesi. “L’Islanda“ è un brano che gioca sul contrasto tra gelo emotivo e ironia disincantata, fino a chiudere con “Von Der Leyen (Freestyle)“, dove la scrittura di Dutch si fa più libera e tagliente, uno sfogo lucido e visionario che riporta tutto al terreno politico e sociale. Il risultato è un disco che riesce a essere insieme personale e collettivo, con i due feat. a dare respiro e sfumature nuove a un racconto che resta sempre profondamente suo.

Dutch Nazari con “Guarda le luci” conferma la sua cifra stilistica estremamente riconoscibile: testi impegnati e immagini evocative, un linguaggio che parte dal rap e ne rielabora gli stilemi, al servizio di una narrazione che rimbalza costantemente tra il politico e il personale.

Proprio questa narrazione – che percorrere l’intero album di prossima uscita – dallo studio approderà ancora sul palco, con GUARDA LE DATE AMORE MIO, rafforzando la vera e propria comunità che Dutch Nazari ha costruito negli anni, affermandosi come una delle voci più originali e letterarie della nuova scena italiana.