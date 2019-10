Domenica 6 ottobre “Festambiente” bacino fluviale area Ronco Lido a Forlì

FORLÌ – Il Comune di Forlì, in collaborazione con i Quartieri della Zona Est, le Associazioni VRG (via Romea Germanica), la Protezione Civile, Legambiente Circolo Forlì – Cesena APS, ha organizzato la prima edizione della “Festambiente”. L’evento si svolgerà domenica 6 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 18.00 al Rondo Lido, Forlì con esposizione di mezzi della della Protezione Civile, con i Vigili del Fuoco che effettueranno dimostrazioni di salvataggio, misure antierosione delle acque in caso di esondazione. Saranno inoltre presenti stand e gazebo dei quartieri con punti di ascolto per informazioni. Nell’ambito dell’iniziativa sarà possibile assistere a proiezioni per la sostenibilità del pianeta. Nel pomeriggio, saluto dell’Amministrazione Comunale, a seguire passeggiata ecologica organizzata con Legambiente Forlì-Cesena APS, aderendo ai progetti nazionali di puliamo il mondo e plastic free. Ai partecipanti del “puliamo il parco” verrà donato un cappello ad alta visibilità fornito da Legambiente.

Saranno operativi anche laboratori sul riuso dei materiali e disegnamo i quartieri ed i parchi che vorremmo con i bambini; i laboratori sono organizzati insieme a Legambiente.

Alle ore 12.30 sarà possibile pranzare. Gradita la prenotazione, oppure pic nic anche al sacco in area predisposta con sedie e tavoli.

Per informazioni: tel 347 2466056, 339 3009029