Diritto allo studio, Gino Passarini nuovo direttore dell’Azienda regionale Er.Go

BOLOGNA – L’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (Er.Go) ha un nuovo direttore. La Giunta regionale, nell’ultima seduta, ha conferito l’incarico ad interim – fino alla fine del 2026 – al Direttore generale Educazione, Scuola, Formazione e Università della Regione Emilia-Romagna, Gino Passarini.

La nomina si è resa necessaria a seguito delle dimissioni, per motivi personali, di Francesco Scaringella.

La scelta di conferire l’incarico al Direttore generale Educazione, Formazione e Università è stata presa al fine di garantire continuità all’azione amministrativa di Er.Go, anche in vista del completamento della riorganizzazione avviata che prevede, per l’Agenzia, l’accorpamento degli organici all’interno dell’Ente Regione, così come previsto anche nel Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr), il principale strumento di programmazione economico-finanziaria.