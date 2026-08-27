RIMINI – Dichiarazione del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad:

‘Desidero ringraziare le donne e gli uomini, i volontari, tutti coloro i quali hanno animato e reso possibile l’edizione 2026 del Meeting di Rimini. Un’edizione che per diversi aspetti sarà ricordata come memorabile. Qualche organo d’informazione nazionale ha rilevato come quest’anno al Meeting ‘la politica sia passata inosservata’. Diciamo che ha assunto meno rilievo il dibattito di una politica italiana autoreferenziale, tradizionalmente in bilico tra vacanza e ripresa autunnale. Ma tutto questo non si è rivelato certamente una limitazione rispetto agli anni passati. Anzi. La storica visita di Papa Leone XIV al Meeting e a Rimini ha dato infatti metro e misura a un dibattito altissimo e concreto, con un messaggio potente, ben al di sopra dei confini nazionali. Sua Santità, nelle sue tre tappe riminesi (Meeting, Duomo, spiaggia), è stato protagonista di altrettanti discorsi netti, precisi, sinceri e non convenzionali. Il tema della fede e del ruolo attivo dei cattolici nella società contemporanea si è intrecciato a richiami inevitabilmente dalla lettura più ‘politica’: la necessità di aprirsi sempre più al mondo andando oltre gli egoismi e la propria comfort zone e di non rinunciare ad avere un’anima collettiva sono stati richiami fortissimi che hanno dato l’esatta cifra del dibattito dell’intero palinsesto del Meeting. Lo straordinario successo di pubblico, la visibilità internazionale, sono la vetrina di un ‘negozio’ di cui, sono sicuro, si parlerà molto, moltissimo anche negli anni a venire.

Ancora grazie, Meeting di Rimini, e arrivederci al 2027 per la 48esima edizione’.